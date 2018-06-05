Почему швейцарские банки решились на блокировку счетов российских миллиардеров?

Блокировка швейцарских счетов Виктора Вексельберга на 1 млрд 17 млн долларов неудивительна. После дела BNP Paribas такие решения являются стандартной мерой по минимизации рисков.

В 2014 году один из крупнейших французских банков BNP Paribas был вынужден заплатить властям США 8,97 млрд долларов штрафа за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана. Причем на стороне банка выступало французское правительство, считавшее, что сумма, которую затребовали американцы, носит чрезмерный характер. Но ничего не помогло. Единственное, на что пошли США после активного торга – это снизить сумму штрафа примерно на 1 млрд (первоначально они требовали 10 млрд).

Ни один банк, включённый в систему международных финансовых отношений, не может позволить себе войти в конфликт с США, так как в этом случае он будет подвергнут изоляции и не сможет работать с долларом. Поэтому не поможет и обращение к национальным судам, всё равно, французским или швейцарским. Даже если они признают требования США незаконными, они не смогут обязать американцев разрешить «неблагонадёжному» банку использовать доллар.

Это относится, разумеется, не только к банкам стран Евросоюза, но и к любым другим, включая китайские и российские. Неслучайно, что попытка «разворота на Восток», предпринятая Россией в 2014 году, забуксовала, когда выяснилось, что китайские банки не собираются идти против США, когда речь идет о санкциях.

Впрочем, остаётся ставший государственным Промсвязьбанк, который во главе с Петром Фрадковым уже занимается работой с попавшими под санкции компаниями.

По данным Минфина России, «Ренова» Вексельберга уже получила в мае господдержку через этот банк. Но здесь возникает другая проблема – резкого повышения зависимости от государства. Также понятно, что это противоречит логике развития бизнеса Вексельберга, который стремился активно продвигаться на мировых рынках. После введения санкций ему уже пришлось отказаться от контроля над швейцарской машиностроительной компанией Sulzer. Таким образом, американские санкции могут способствовать дальнейшему огосударствлению российской экономики. Вопрос в том, выдержит ли государство такую нагрузку.

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