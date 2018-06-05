О некоторых особенностях экономического роста КНР

Из доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва:

О некоторых особенностях экономического роста Китайской Народной Республики.К опыту Китая нужно относиться внимательно, особенно в пропаганде. Трещать, что в Китае капитализм, означает, как минимум, ставить в заслуги капитализму экономическое развитие КНР. Ни одна капиталистическая страна НИКОГДА не развивалась такими темпами как Китай ВСЮ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННУЮ ИСТОРИЮ. Как до 1979 года, так и после. Причём темпы развития социалистического сектора сейчас ВЫШЕ, чем темпы развития капиталистического. Сказать, что в КПК сидят правые, оппортунисты, рыночники — это ещё не значит доказать, что в КНР капитализм. Признаком определяющим сущность государства является то, в руках КАКОГО класса находится государственная власть, а не господство в стране рынка или частной собственности. https://vk.com/wall-156278021_2507 – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com