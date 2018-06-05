О некоторых особенностях экономического роста КНР
20:46. 5 июня 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О некоторых особенностях экономического роста Китайской Народной Республики.
Из доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва:
«В течение пяти прошедших лет представители всех регионов и ведомств непрерывно углубляли свое политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, всесторонне претворяли в жизнь новую концепцию развития. Именно благодаря этому успешно завершена 12-я пятилетка, и последовательно реализуется программа 13-й пятилетки, в социально-экономическом развитии страны достигнуты результаты, имеющие историческое значение, проведены поистине исторические преобразования.
За пять лет экономическая мощь страны поднялась на новую ступень. ВВП вырос с 54 трлн юаней до 82,7 трлн юаней, среднегодовой прирост составил 7,1%, его доля в мировой экономике выросла с 11,4% до примерно 15%. Вклад Китая в рост мировой экономики превысил 30%. Финансовые доходы увеличились с 11,7 трлн юаней до 17,3 трлн юаней. Среднегодовой прирост потребительских цен составил 1,9% и поддерживался на сравнительно низком уровне. В городах и поселках трудоустроено более 66 млн человек, в нашей огромной стране, где проживает 1,3 млрд человек, обеспечена сравнительно полная занятость населения.
За пять лет серьезные изменения произошли в экономической структуре. Вклад потребления в экономический рост вырос с 54,9% до 58,8%, удельный вес сферы услуг в ВВП вырос с 45,3% до 51,6%, став, таким образом, основной движущей силой, стимулирующей экономический рост. Среднегодовой рост добавленной стоимости в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности составил 11,7%. Зернопроизводящие мощности достигли 600 млн тонн. Коэффициент урбанизации вырос с 52,6% до 58,5%, свыше 80 млн человек мигрирующего сельского населения переведено в состав городского.
За пять лет огромные успехи достигнуты в сфере инновационного развития. В масштабах всего общества среднегодовой прирост инвестиций в НИОКР составил 11%, переместив Китай по этому показателю на второе место в мире вырос с 52,2% до 57,5%. Непрерывно проявляли себя результаты инновационной деятельности в таких важнейших областях, как пилотируемое космоплавание, глубоководное морское зондирование, квантовая связь, большие самолеты и т.д. Сеть высокоскоростных железных дорог, электронная коммерция, мобильные платежи, долевая экономика и т.д. заняли лидирующие позиции в тенденциях мирового развития. Широко внедрена во все отрасли и области практика “Интернет плюс”. По мере бурного развития массовой инновационной и предпринимательской деятельности число ежедневно регистрируемых новых предприятий в среднем увеличилось с более 5 тыс. до свыше 16 тыс. Динамично растущие новые драйверы развития формируют новую архитектонику экономического роста, радикально меняют способы производства и образ жизни людей, став новым показателем инновационного развития Китая.
За пять лет важные шаги сделаны в проведении политики реформ и открытости. Непрерывно идущими вширь и вглубь реформами охвачены все сферы, продемонстрирован прорыв во многих звеньях. Отмечены прорывные сдвиги при проведении реформ в наиболее важных областях и ключевых звеньях, в основном разработана общая схема реформ в ведущих сферах. Работа по упрощению административных процедур, по делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле, по оптимизации предоставления госуслуг и другие реформаторские меры дали импульс глубокой трансформации правительственных функций, позволили значительно нарастить жизненные силы рынка и творческую активность общества. Ощутимые результаты получены в реализации инициативы “Один пояс – один путь”. Происходит оптимизация структуры внешней торговли и структуры использования иностранного капитала, по количественным показателям этих двух позиций Китай прочно занимает лидирующее место в мире…» (читать полностью — http://russian.news.cn/2018-03/23/c_137060153.htm).
К опыту Китая нужно относиться внимательно, особенно в пропаганде. Трещать, что в Китае капитализм, означает, как минимум, ставить в заслуги капитализму экономическое развитие КНР. Ни одна капиталистическая страна НИКОГДА не развивалась такими темпами как Китай ВСЮ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННУЮ ИСТОРИЮ. Как до 1979 года, так и после. Причём темпы развития социалистического сектора сейчас ВЫШЕ, чем темпы развития капиталистического. Сказать, что в КПК сидят правые, оппортунисты, рыночники — это ещё не значит доказать, что в КНР капитализм. Признаком определяющим сущность государства является то, в руках КАКОГО класса находится государственная власть, а не господство в стране рынка или частной собственности.
https://vk.com/wall-156278021_2507 – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com