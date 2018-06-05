О ДЕГЕНЕРАЦИИ в повседневной жизни. Тест на искренность
Тема неприятная для 90% человечества минимум. Почему? Потому что, когда человек узнает об этом, то испытывает в первую очередь СТРАХ, а если не знает к тому же, как с ним справляться, то, как минимум, избегает этой темы.
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Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало...
Знакомьтесь: Невидимые «враги» любой женщины и любого мужчины
Как ПРОСТО...управлять человеком через ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО БОЛИ
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Я не буду брать википедийные описания дегенерации, которыми переполнен Интернет, а за основу возьму определения писателя С.Василевского. - В.Л.
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Что есть дегенерация?
В самом общем смысле дегенерация есть процесс ослабления качеств, способствующих выживанию.
Полезные программы в сознании сменяются вредоносными, здоровье – нормальное состояние человека – сменяется болезнями.
Это – самые заметные на первый взгляд признаки дегенерации.Одно из самых коварных свойств вырождения заключается в том, что процесс вырождения изначально незаметен или практически незаметен на внешнем плане.
По сравнению с продолжительностью человеческой жизни вырождение нарастает медленно.
Более того – вырождение изначально поражает душу человека, затем наследственную информацию и только потом – тело.
Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании безСМЫСЛенны.
Современная медицина сделала огромные шаги в лечении и ретушировании следствий вырождения.
Как и любая другая болезнь, легче всего дегенерация поддаётся излечению на начальной стадии.
При прекращении порождающего вырождение поведения прекращается процесс дегенерации.
Безусловно, это происходит не сразу – дегенерация, как и любой процесс, обладает инерцией. Но улучшение ситуации в человеке и в Роду становится видным даже в течение одной человеческой жизни, а в настоящее время – и в течение нескольких лет.
При вырождении в человеке в первую очередь поражаются основные функции – разум ивоспроизводство.
Точнее, изначально страдает разум, что порождает противоестественные модели поведения.
Противоестественное (против естества) поведение делает человека и Род врагами своего биологического вида (человечества).
Человек, обладая свободой выбора, волен для себя (и для Рода) выбрать либо жизнь, либо смерть. Выбор происходит тогда, когда человек ведёт себя либо в интересах жизни – существования упорядоченной информации, либо в интересах смерти – хаоса.
Фактически, причиной дегенерации человека и Родаявляется выбор, сделанный человеком в пользу смерти – поведение, противоречащее интересам жизни.
(...) Причины вырождения по областям их действия могут быть условно разделены на«внутренние» и «внешние».
«Внутренние» причины вызывают дегенерацию в результате противоестественного поведения человека, которое либо касается его самого, либо ограничивается воздействием на других членов данного Рода. Сюда, в частности, можно отнести:наркоманию всех видов (с учётом того, что этиловый спирт является сильнодействующим наркотиком), суицид членов Рода, а также конфликты в семье или между членами одного Рода.
«Внешние» причины вырождения, которые встречаются чаще и действуют на Род сильнее, практически всегда сводятся к одной: причинение вреда другим представителям своего биологического вида. Самым распространённым в настоящее время способом причинения вреда является паразитирование – существование одних людей за счёт других путём принуждения или обмана.
Лучше всего идею вырождения как следствия причинения вреда представителям своего биологического вида иллюстрирует современное западное общество.
Современное иудеохристианское – так называемое «западное» – общество устроено так, что люди в нём разделяются на две касты: «высшие» и «низшие», паразиты и рабы.
(...) Комфорт для одних, созданный другими при помощи обмана либо принуждения, даёт краткосрочную иллюзию удобства и безопасности, но обязательно приводит кистощению «низших» и вырождению «высших».
Те, кто паразитируют, могут оправдывать свой образ жизни в глазах других людей при помощи законов или религий, но с точки зрения законов сохранения вида паразиты причиняют вред себе подобным, и в организме паразита автоматически и неизбежно запускается процесс дегенерации, впоследствии поражающий весь Род.
(...) дегенерацию вызывают всего две причины:
Первая – причинение вреда себе, вторая – причинение вреда другим людям.
Процесс регенерации есть процесс, обратный процессу дегенерации, и он запускаетсяавтоматически в том случае, когда человек перестаёт подпитывать своим собственным поведением дегенеративные процессы в себе и в Роду.
Когда человек прекращает поведение, вызывающее процесс дегенерации, дегенеративные процессы начинают ослабевать и через какое-то время регенеративные процессы становятся сильнее. Затем остаётся только ждать, пока регенерация не сделает свою работу, и не добавлять своим поведением силы дегенеративным процессам.
Чтобы перейти от дегенерации к регенерации, от вырождения к возрождению, в первую очередь необходимо перестать причинять вред себе и другим людям.
Если говорить о некоем «универсальном» рецепте от вырождения, то для того, чтобы жить здоровой жизнью, не допуская тем самым запуска дегенеративных процессов, достаточно просто отказаться от лжи.
Мы живём в интересное время смены эпох и общественных формаций, перехода от Эры Лжи к Эре Правды. Данный процесс по отношению к людям является внешним, он диктует необходимость изменить мировоззрение, модели поведения и общественных отношений. Переход уже начался, он уже идёт, и те, кто не перестроятся, исчезнут.
Говоря в общем, человечество либо изменится в соответствии с изменением эпох, либо погибнет, но в любом случае жить по-прежнему, жить по Лжи больше возможности не будет.
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Современная наука утверждает, что тело человека полностью обновляется каждые семь-десять лет (источник).
98% атомов человеческого тела, заменяются новыми ЕЖЕГОДНО. Ты рождаешься заново каждый год! (источник)
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О
ПРОСТОе определение деструктивных (сатанинских) сил по писателю Г. Сидорову:
ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ЗАКОНАХ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Информационные материалы
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Источник: cont.ws