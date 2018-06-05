О ДЕГЕНЕРАЦИИ в повседневной жизни. Тест на искренность

Тема неприятная для 90% человечества минимум. Почему? Потому что, когда человек узнает об этом, то испытывает в первую очередь СТРАХ, а если не знает к тому же, как с ним справляться, то, как минимум, избегает этой темы.

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Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало...

Знакомьтесь: Невидимые «враги» любой женщины и любого мужчины

Как ПРОСТО...управлять человеком через ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ТЕЛО БОЛИ

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Я не буду брать википедийные описания дегенерации, которыми переполнен Интернет, а за основу возьму определения писателя С.Василевского. - В.Л.

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Что есть дегенерация?

В самом общем смысле дегенерация есть процесс ослабления качеств, способствующих выживанию.

Полезные программы в сознании сменяются вредоносными, здоровье – нормальное состояние человека – сменяется болезнями.

Это – самые заметные на первый взгляд признаки дегенерации. Одно из самых коварных свойств вырождения заключается в том, что процесс вырождения изначально незаметен или практически незаметен на внешнем плане.

По сравнению с продолжительностью человеческой жизни вырождение нарастает медленно.

Более того – вырождение изначально поражает душу человека, затем наследственную информацию и только потом – тело.

Дегенерация – болезнь души, сознания, поэтому попытки исцелить тело без исцеления в душе и в сознании безСМЫСЛенны.

Современная медицина сделала огромные шаги в лечении и ретушировании следствий вырождения.

Как и любая другая болезнь, легче всего дегенерация поддаётся излечению на начальной стадии.

При прекращении порождающего вырождение поведения прекращается процесс дегенерации.

Безусловно, это происходит не сразу – дегенерация, как и любой процесс, обладает инерцией. Но улучшение ситуации в человеке и в Роду становится видным даже в течение одной человеческой жизни, а в настоящее время – и в течение нескольких лет.

При вырождении в человеке в первую очередь поражаются основные функции – разум ивоспроизводство.

Точнее, изначально страдает разум, что порождает противоестественные модели поведения.



Противоестественное (против естества) поведение делает человека и Род врагами своего биологического вида (человечества).

Человек, обладая свободой выбора, волен для себя (и для Рода) выбрать либо жизнь, либо смерть. Выбор происходит тогда, когда человек ведёт себя либо в интересах жизни – существования упорядоченной информации, либо в интересах смерти – хаоса.

Фактически, причиной дегенерации человека и Родаявляется выбор, сделанный человеком в пользу смерти – поведение, противоречащее интересам жизни.

(...) Причины вырождения по областям их действия могут быть условно разделены на«внутренние» и «внешние».

«Внутренние» причины вызывают дегенерацию в результате противоестественного поведения человека, которое либо касается его самого, либо ограничивается воздействием на других членов данного Рода. Сюда, в частности, можно отнести:наркоманию всех видов (с учётом того, что этиловый спирт является сильнодействующим наркотиком), суицид членов Рода, а также конфликты в семье или между членами одного Рода.

«Внешние» причины вырождения, которые встречаются чаще и действуют на Род сильнее, практически всегда сводятся к одной: причинение вреда другим представителям своего биологического вида. Самым распространённым в настоящее время способом причинения вреда является паразитирование – существование одних людей за счёт других путём принуждения или обмана.

Лучше всего идею вырождения как следствия причинения вреда представителям своего биологического вида иллюстрирует современное западное общество.

Современное иудеохристианское – так называемое «западное» – общество устроено так, что люди в нём разделяются на две касты: «высшие» и «низшие», паразиты и рабы.

(...) Комфорт для одних, созданный другими при помощи обмана либо принуждения, даёт краткосрочную иллюзию удобства и безопасности, но обязательно приводит кистощению «низших» и вырождению «высших».

Те, кто паразитируют, могут оправдывать свой образ жизни в глазах других людей при помощи законов или религий, но с точки зрения законов сохранения вида паразиты причиняют вред себе подобным, и в организме паразита автоматически и неизбежно запускается процесс дегенерации, впоследствии поражающий весь Род.

(...) дегенерацию вызывают всего две причины:

Первая – причинение вреда себе, вторая – причинение вреда другим людям.

Процесс регенерации есть процесс, обратный процессу дегенерации, и он запускаетсяавтоматически в том случае, когда человек перестаёт подпитывать своим собственным поведением дегенеративные процессы в себе и в Роду.

Когда человек прекращает поведение, вызывающее процесс дегенерации, дегенеративные процессы начинают ослабевать и через какое-то время регенеративные процессы становятся сильнее. Затем остаётся только ждать, пока регенерация не сделает свою работу, и не добавлять своим поведением силы дегенеративным процессам.

Чтобы перейти от дегенерации к регенерации, от вырождения к возрождению, в первую очередь необходимо перестать причинять вред себе и другим людям.

Если говорить о некоем «универсальном» рецепте от вырождения, то для того, чтобы жить здоровой жизнью, не допуская тем самым запуска дегенеративных процессов, достаточно просто отказаться от лжи .

Мы живём в интересное время смены эпох и общественных формаций, перехода от Эры Лжи к Эре Правды. Данный процесс по отношению к людям является внешним, он диктует необходимость изменить мировоззрение, модели поведения и общественных отношений. Переход уже начался, он уже идёт, и те, кто не перестроятся, исчезнут.

Говоря в общем, человечество либо изменится в соответствии с изменением эпох, либо погибнет, но в любом случае жить по-прежнему, жить по Лжи больше возможности не будет.

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Современная наука утверждает, что тело человека полностью обновляется каждые семь-десять лет (источник).

98% атомов человеческого тела, заменяются новыми ЕЖЕГОДНО. Ты рождаешься заново каждый год! (источник)

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Источник: cont.ws