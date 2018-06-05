Что такое брюква и с чем её едят?

Нравятся ли вам кушанья из брюквы? Или вы никогда её не пробовали, а может даже и не слышали о ней? А ведь ещё буквально 200 лет назад в России выращивали больше 300 000 тонн этого незамысловатого овоща, родственника репы и капусты. В пищу употребляли и плоды, и ботву брюквы. Ели её в свежем, печёном, варёном и тушёном виде. Применяли в лечебных целях при различных заболеваниях. Но в настоящее время этот гибрид репы и капусты по непонятным причинам почти полностью пропал с сельскохозяйственных полей и огородных грядок.

Ботаники относят брюкву к семейству крестоцветных, так же, как капусту и репу. Это травянистое двухлетнее растение. На первый год посева вырастают листья и развивается корнеплод, а на второй год — стебель с цветами и далее семенами. Форма корнеплодов, в зависимости от сорта, круглая, округлая, плоско-округлая, цилиндрическая. Мякоть брюквы обычно жёлтая, но иногда белая, и имеет специфический запах, из-за содержащихся в ней эфирных масел. Верхушка у брюквы либо тёмно-зелёная с жёлтым низом, либо фиолетово-красноватая с жёлтой нижней частью.

Брюква необычна в первую очередь тем, что до сих пор никто не может точно сказать, как и когда она появилась. Возможно, брюква возникла благодаря величайшему в мире селекционеру – природе в результате естественного скрещивания репы и капусты. А может этими селекционерами были люди, любознательные и вместе с тем скромные и потому никому неизвестные.

По поводу страны происхождения тоже ведутся споры. Одни учёные считают родиной брюквы Швецию, из-за того, что первые письменные упоминания о ней встречаются в 1620 году в трудах шведского ботаника Каспара Баугина.

Другие убеждены, что родина брюквы – Россия.

И даже «Толковый словарь живаго великорускаго языка» Владимира Даля содержит два десятка разнообразных именований брюквы в различных регионах нашей страны:

БРЮКВА ж. брюкла костр., буква вят., бухма, бушма, бушня ниж., калива новг., калига пск., голань, галанка, ланка, ландушка костр., немка яросл., бакланка, баклага костр., грухва ниж., грыжа смол., грыза твер., желтуха, землянуха арх., дикуша, рыганка вост., синюха смол.

Из повседневного обихода в нашей стране брюква начала исчезать с распространением картофеля. А в Европе она до сих пор остаётся в числе основных столовых корнеплодов. С особой любовью к брюкве относятся в Германии, Швеции, Финляндии.

А в Швейцарии, в городе Рихтерсвиль, на озере Цюрих каждый год в середине ноября даже делают праздник, который местные жители называют Raben Childi. Главное действующее лицо на празднике – брюква. Этой традиции уже больше 100 лет.

Чем и кому брюква полезна

Издавна брюква была пищей детей и пожилых людей, потому что она поддерживает жизненные силы и укрепляет иммунитет.

По содержанию витамина С брюква занимает первое место среди корнеплодов. Кроме того, аскорбиновая кислота в брюкве устойчива к хранению и тепловой обработке, что делает этот продукт незаменимым витаминным, общеукрепляющим средством.

В брюкве содержится наибольшее количество микроэлементов кальция. Поэтому она отлично подходит для лечения больных с размягчением костной ткани. В далёком прошлом семенами брюквы лечили корь у детей, их использовали для полоскания горла и рта при воспалениях.

Сок брюквы издавна славился в народной медицине в качестве отхаркивающего средства. Особенно полезным его применение считается при хронических заболеваниях лёгких и бронхов, при сильном сухом кашле, при затруднении с отделением мокроты. В таких случаях назначается медовый сок брюквы, который готовится следующим образом: брюкву средней величины вымыть, очистить от наружной кожуры и пропустить через мясорубку. Добавить мёд в соотношении брюква-мёд: 2:1. Тщательно перемешать и применять по 1 десертной ложке 4-5 раз в день, независимо от еды.

Народные целители отмечали также мочегонное воздействие сока корнеплода, что использовалось для уменьшения отёков при заболеваниях почек и сердца.

Известны и бактерицидные свойства брюквенного сока, которые употреблялись для заживления ожогов I и II степени и различных ран.

Брюква улучшает процессы обмена, выводит из организма «вредоносный» холестерин, что способствует сокращению образования на стенках кровеносных сосудов холестериновых бляшек. В связи с этим брюкву рекомендуют при атеросклерозе.

Благодаря большому количеству клетчатки, брюква усиливает перистальтику кишечника, улучшает обмен веществ и пищеварительный процесс, что особенно необходимо при ожирении. К тому же она обладает низкой калорийностью – её энергетическая ценность всего 37 кКал.

Горчичное масло, содержащееся в корнеплодах брюквы, губительно воздействует на болезнетворные бактерии, а блюдам, в которые добавляется этот овощ, придаёт лёгкую остроту, пикантный вкус и аромат.

Иногда брюкву называют одним из противораковых овощей, благодаря содержащимся в ней антиканцерогенным веществам.

Что приготовить из брюквы

Брюкву, наряду с репой, можно использовать как низкокалорийную и полезную замену картофеля: для приготовления пюре, рагу, гарниров. Её вкус гармонирует с яйцами и грибами. Отлично сочетается с яблоками и сухофруктами.

Полезнее всего этот овощ, как и любые другие, в свежем «сыром» виде. Можно его добавлять в рагу и фаршировать.

Салат из брюквы с морковью

Натрите на крупной тёрке одну среднею брюкву и одну большую морковку. Добавьте к ним горсть изюма, горсть измельченных грецких орехов и заправьте сметаной. Украсьте блюдо пряной зеленью.

Салат из брюквы и яблок

Натёртую брюкву ошпарьте сначала кипятком, а потом сразу обдайте ледяной водой. Отожмите её от влаги и перемешайте с таким же количеством нарезанных тонкой соломкой сладких яблок. В качестве заправки используйте сметану, смешанную с несколькими каплями лимонного сока и мелко изрубленной зеленью петрушки.

Пюре из брюквы

Возьмите 800 г мякоти брюквы и нарежьте её небольшими кусочками. Сложите брюкву в кастрюлю и залейте горячей водой, чтобы она только покрыла кусочки. Подсолите и варите корнеплод до мягкости. Растолките брюкву толкушкой для пюре или перебейте её блендером.

Добавьте в пюре 100гр. растопленного сливочного масла и 1 стакан горячего молока. Пюре перемешайте и добавьте соли, если нужно.

Блюдо подавайте, посыпав свежей зеленью петрушки.

Брюква, запечённая с яйцом

Корнеплоды очистить от кожуры, залить водой, сварить до полуготовности, нарезать кубиками или кружочками, посыпать солью, а при желании и перцем, панировать в муке и обжарить с двух сторон на масле. Сметану смешать с сырым яйцом, залить брюкву, посыпать сухарями или тёртым сыром и запечь в духовке. На стол подают со сметаной.

Пудинг из урюка, брюквы и творога

брюквы – 75 г,

урюка – 50 г,

творога – 50 г,

1 яичный белок,

молока – 30 г,

масла сливочного – 10 г,

сахара – 10 г,

манной крупы – 10 г,

сметаны – 30 г.

Брюкву нашинковать «лапшой» и тушить с 5 г масла и с молоком; когда брюква будет готова, положить в неё крупу, сахар и размоченный, мелко нарезанный урюк; всю эту массу вымешать и охладить; затем добавить протёртый творог и взбитый белок, перемешать, выложить в смазанную маслом формочку, полить маслом и запечь. Подать к столу со сметаной.

Брюквенная каша

2 брюквы,

1-2 луковицы,

1,5 стакана молока,

1 ст. ложка муки,

1 ст. ложка масла.

Отварить брюкву в воде, сделать из неё пюре, добавить в неё обжаренный в масле лук, посолить, залить молоком и подогреть, помешивая, в течение 5-7 мин.

Брюквенно-крупяная каша

0,5 стакана гречневой крупы,

2 ст. ложки ячневой крупы (перловой),

1 брюква,

2,5 стакна молока,

2-3 ст. ложки масла.

Отварить крупы до полуготовности в воде, добавить мелко нарезанную брюкву, доварить крупы до выпаривания воды. Затем добавить молоко, посолить, перетереть всё в однородную массу.

Брюква жареная по-швейцарски

Очищенную брюкву отварить в подсолённом молоке, нарезать ломтями. Каждый ломтик обвалять в муке, затем в яйце и тёртом сыре. Ещё раз обмакнуть в яйцо, запанировать в сухарях и обжарить с двух сторон. Отдельно подать соус.

Соус. 1 ст. ложку муки обжарить в 2 ст. ложках масла, добавить 1,5 стакана молока, в котором варилась брюква, прокипятить, добавить 2 сырых желтка, перемешать.

Брюква, фаршированная творогом

Брюкву очистить, сварить, остудить. Корнеплод разрезать пополам и проделать в мякоти углубления для начинки. В 300 г жирного творога добавить 0,5 ст. ложки амарантовой муки, 2 яйца, 2 ст. ложки мёда, 20 г сливочного масла и измельчённую мякоть брюквы. Фарш посолить, перемешать, наполнить им половинки брюквы, сбрызнуть растопленным сливочным маслом и запечь в духовке. Отдельно подать сметану.

Брюква тушёная с мёдом

Рекомендуется при хронических заболеваниях органов дыхания. 0,5 кг брюквы нарезать кубиками, слегка притушить в 50 г сливочного масла, добавить 3 ст. ложки мёда и тушить до готовности. Готовое блюдо посыпать измельчёнными грецкими орехами.

Кекс из брюквы

Можно приготовить с брюквой вкусную выпечку – кекс, в котором гораздо меньше калорий, чем в традиционных сладостях.

Ингредиенты: муки потребуется 1-0,5 стакана, сахара – ¼ стакана, очищенной тёртой брюквы – 1 стакан, растительного масла – ¼ стакана, молока и мёда – по 0,5 стакана, молотого имбиря – 1 ч.л., соды, пекарского порошка, корицы, соли – по 0,5 ч.л., 1 яйцо и сахарная пудра по вкусу.

Приготовление. Сухую муку смешивают в миске с разрыхлителями и специями, а в другой миске смешивают яйцо с сахаром, мёдом, молоком, маслом и брюквой. Всё взбивают, а потом соединяют с мукой и замешивают тесто. Готовое тесто выливают в форму для кекса, смазанную маслом, и выпекают в духовке, около 30-35 минут при 180°С. Кекс будет готов, когда соломинка, которой его проверяют, останется сухой. Готовый кекс охлаждают и посыпают сахарной пудрой.

Противопоказания для употребления брюквы

Противопоказаний к употреблению брюквы не так много: острые заболевания ЖКТ – гастриты, колиты, энтериты и некоторые болезни почек. Слишком частое употребление сока брюквы может вызвать усиленное газообразование и вздутие в кишечнике.

Секреты выращивания брюквы

Нынешний рынок семян совершенно не отражает всего разнообразия брюквы (в коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова в Санкт-Петербурге содержится более 250 сортов этой культуры из разных стран мира). А в продаже имеются семена всего несколькоких старых распространённых сортов. Это Красносельская, Швед­ская, латвийский сорт Дзелтение аболу, Псковская местная, Эско, Кохалик синине. Если вы решили впервые попробовать посеять брюкву, берите Красносельскую.

Неприхотливая брюква может расти на любой почве, но самым оптимальным вариантом будут супеси и суглинки. Можно культивировать её и на кислых почвах, нужно только добавить в грунт золу или известь. Избегайте затенённых мест, при недостатке света растения будут плохо развиваться. Свежий навоз корнеплодам вреден, зато компост для них – лучшее лакомство.

Сажать не следует после близкородственных растений, это может быть капуста, репа, редис и т.п. Зато предшественники в виде бобовых, пасленовых, тыквенных прекрасно подойдут.

С осени позаботьтесь о том, чтобы брюкве не помешали сорняки. Прорыхлите участок на небольшую глубину, этим вы спровоцируете рост травы. Через две недели глубоко перекопайте, заделывая свежую поросль под землю. При перекопке добавьте в землю компост и микроэлементы. Особое внимание обратите на натрий, который делает корнеплод более нежным, и бор – при недостатке этого элемента мякоть становиться коричневой и невкусной.

Брюква холодостойка, сеять её можно уже в начале мая. Точное время вам подскажет мать-и-мачеха: когда она расцветёт, можно начинать сев. Грядки глубоко перекапывают и разрыхляют. В лёгкие почвы семена можно сеять в тот же день, а глинистую землю нужно выдержать 1–2 дня, пока грунт не подсохнет.

Замочите семена на полчаса в воде с температурой около 50°C, эта процедура сделает растения более устойчивыми к болезням. Высушите зёрна, смешайте с песком или мелкой спитой заваркой и посейте на грядку. Расстояние между рядами должно быть около полуметра, глубина заделки – 1–2 см. Для лучшего контакта семян с почвой землю можно слегка уплотнить. После появления двух настоящих листочков растения прореживают, чтобы расстояние между ними было 20–25 см.

Брюква нуждается в большом количестве влаги, особенно это необходимо в первый и последний месяцы вегетации. Растение плохо переносит жару и сухой воздух – корнеплод становится грубым и горьким.

В процессе развития у ботвы постепенно отмирают нижние листья. Не следует думать, что признак болезни или неблагоприятных условий, такова особенность этого растения.

Вегетационный период брюквы около 4 месяцев, за это время корнеплод набирает массу до 1 кг. Убрать урожай нужно до заморозков. Собранные растения просушивают, отрезают ботву и закладывают в овощехранилища. Корнеплоды с толстыми боковыми корнями отбраковывают: у них грубая невкусная мякоть.

Хранение

Оптимальная температура для хранения брюквы 0…–1 °C при влажности воздуха 90–95%. Хорошо зарекомендовал себя способ хранения брюквы в полиэтиленовых мешках. При этом создаются условия для повышения концентрации углекислого газа и относительной влажности воздуха, что способствует лучшему сохранению корнеплодов. Можно пару месяцев хранить её и в прохладном месте в квартире.

В наше время никого не удивишь заморскими артишоками, каперсами или авокадо – их можно приобрести в любом супермаркете. А если вы хотите накормить свою семью или гостей чем-то необычным, вкусным и полезным, подайте на стол пищу наших прабабушек – незаслуженно забытую брюкву.