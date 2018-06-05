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А.В. Пыжиков: Заложные покойники

22:55. 5 июня 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации:
Кто такие заложные покойники и в чем их глубинное отличие от обычных умерших. Почему в течение долгого времени на крестьянских кладбищах хоронили раздельно людей, умерших естественной смертью и искусственной. Почему долгое время даже церкви не удавалось преодолеть в народе стремление к такому разделению. Какую роль в этом вопросе сыграли "убогие дома". С чем, согласно философии крестьянства, связано большинство психических расстройств. Что означал и как достигался "родительский" статус человека на том свете.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: душа, история, Культура, народ, Пыжиков, русский, церковь
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