100 лет назад скончался революционер Георгий Плеханов

Источник: rusplt.ru

Несмотря на то, что взгляды Плеханова расходились с взглядами Ленина, его имя вошло в марксистский пантеон.



100-летие кончины пламенного революционера Георгия Валентиновича Плеханова в России прошло незамеченным. Даже Российский экономический университет, носящий его имя, пропустил юбилейную дату, а ведь Плеханов внес значительный вклад в теорию марксизма и развитие российского социалистического движения, его философские работы Ленин предлагал включить в «серию обязательных учебников коммунизма».

Георгий Плеханов родился в 1856 году в Тамбовской губернии в семье потомственного дворянина. Как отмечают его биографы, для интеллектуального развития юноши большое значение имело знакомство и общение с революционерами Софьей Перовской, Сергеем Кравчинским, Петром Моисеенко и другими, и не меньшее – идеи русских революционных демократов – Григория Белинского, Александра Герцена и Николая Чернышевского.

В 1876 году он вступил в организацию «Земля и воля» и уже очень скоро открыл в себе ораторский дар. Во время декабрьской политической демонстрации у столичного Казанского собора, которая как это не странно звучит, началась после молебна за «здравие мученика Николая Гавриловича и других мучеников». На демонстрации Плеханов произнес спич в защиту Чернышевского и резко выступил против самодержавного строя. Первая политическая демонстрация в России и последующий уход на нелегальное положение позволили заговорить о Плеханове, как о профессиональном революционере.

В России Плеханов, проживающий по поддельным документам, «ходил» в народ, распространял революционные идеи среди рабочих, регулярно публиковался в нелегальной прессе, и под псевдонимом – в разрешенных газетах и журналах. После эмиграции участвовал в российской политической жизни дистанционно, проживая в Швейцарии, Франции, Англии. В 1883 году возглавил группу «Освобождение труда», положившую начало российской социал-демократии.

Георгий Валентинович участвовал в создании и руководстве газеты «Искра», в подготовке и работе Второго съезда Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), стал одним из авторов проекта Программы РСДРП, несколько лет представлял партию в Международном социалистическом бюро Второго интернационала.

Февральскую революцию Плеханов встретил с удовлетворением, но отказался войти во Временное правительство. К Октябрьской революции у него было неоднозначное отношение: он воспринял её как «нарушение всех исторических законов», но, тем не менее, не вел борьбы против Советской власти, считая её властью рабочего класса.

Плеханов скончался 30 мая 1918 года, когда сущность большевистской революции проявилась не до конца. Большевики в свою очередь относились к Плеханову двояко: осуждали его за «интеллигентность» и «боязнь насилия», однако проявляли определенное к нему уважение и признавали его заслуги. Что стало бы с Плехановым, доживи он до тех лет, когда советская власть укрепилась, говорить не приходится, все политические оппоненты большевиков были уничтожены. Лишь ранняя смерть позволила ему войти в марксистский пантеон.

На вечере, прошедшем вскоре после похорон Плеханова, Луначарский, указывая на неприятие Плехановым Октябрьской революции, сказал, что она стала исполнением его знаменитого пророчества: «В России революция победит только, как рабочая, или вовсе не победит!».

Прогноз Плеханова оказался верным, в России победила революция, только вот о самом революционном пророке очень быстро забыли, и сегодня редкий человек ответит на вопрос, кто такой Георгий Плеханов.

Автор: Кирилл Брагин

Источник: nstarikov.ru