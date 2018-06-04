Зарплата 18 т.р. Это нормально?
Уважаемые коллеги! Я специально публикую этот пост. Дело в том, что неделю назад была озвучена орасль с самой маленькой зарплатой, ей оказалась швейная отрасль. Я не знаю от куда берёт данные ВЦИОМ, но зарплата в 18000 не тольлько у швей, но и у шахтёров. Буквально полчаса назад в ток-шоу "Время покажат" говорили о правовом государстве, что надо соблюдать права человека, чего бы это не стоило. У меня вопрос, а разве в правовом государстве зарплата в 18000-нормально и зачем нужно такое государство?
С уважением Jackomb/
Недавно были опубликованы материалы о размере средних зарплат в разных странах мира и размере зарплат в России по отраслям. Сегодня средняя зарплата в Китае составляет почти $1000 в месяц. В то время как зарплата швеи в России едва превышает $300. И кто для кого, в итоге, будет шить кроссовки?
Работающий специалист не может получать 18 000 рублей в месяц. Этонедостойная и даже унизительная оплата труда, когда средняя цена автомобиля превысила 1 млн. руб., а стоимость литра бензина уже почти 50 руб. (к слову средняя зарплата в работников нефтянки в районе 130 т.р.). Если смотреть на зарплаты, которые получают рабочие, занятые в промышленности и производстве, можно подумать, что Россия нищая страна сродни среднестатистической Африканской республике. Но это совершенно не так. Россия самая богатая страна в мире по природным ресурсам и одна из самых образованных. А вот с жизненными ценностями и приоритетами беда. Образ успешного и состоятельного человека во всем мире сильно изменился. В России же это приближенный к власти вор, накупивший дворцов и мерседесов, фактически проживающий заграницей. И это проблема не конкретных людей, а общая.
Мы не можем побороть комплексы "голодных" десятилетий. Естественно, люди у которых не было возможности обладать материальными богатствами, которыми обладали граждане развитых стран, захотят восполнить все с лихвой. Вспомните, что делают африканские диктаторы, которые дорвались до денег и власти? Все верно: особняки, спорткары, позолоченные АК-47 для себя, семьи и приближенных (посмотрите яхты олигархов). Потому что идеологический и духовный вакуум всегда заполняется позолоченными побрякушками и барахлом.
Если вы думаете, что в России нет денег - это ложь. В "тучные" годы, когда все сочилось нефтедолларами наши сограждане и их друзья вывезли огромное количество денег (и никто не понес за это ответственности), но, все же, что-то осталось.
Источник: zen.yandex.ru
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Китай намного развитее России, поэтому и средняя зарплата там больше, чему удивляетесь? Прошло 18 лет, а вы всё живёте старыми стереотипами.
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С чего вы взяли, что Китай намного развитей, чем Россия? И какие старые стереотипы вы имеете ввиду? Я живу здесь и сейчас и совсем не удивляюсь, наоборот я взбешён таким положением вещей.
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Старые стереотипы, что Китай отсталая страна, а Россия развитая. За 18 лет всё поменялось. Китай развивался и стал второй страной в мире по развитию, а Россия за 18 лет опустилась на последнее место в мировом рейтинге. Беситесь сколько хотите.
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Что ,Джакомбушка,все,кто имеют способность осмысливать,рано или поздно становятся Ъ и Серыми….Так ведь…И нет принципиальной разницы,называешь ты “коллегами” людей,или …от бессилия посылаешь “нах…”.Китай работал.Средняя зп в Китае 48-50 т.р.(причем у них теперь гастарбайтеры есть из Бангладеш,Мьянмы и т.д.).У нас с 1991 года продавались ресурсы и уничтожалось производство.Сайт “сделано у нас”-это “блев..та”.Китай пожинает плоды…Россия тоже пожинает плоды.Все закономерно.Китай вырубает нашу тайгу и складирует у себя.Он не перепродает.Китай может себе это позволить.Нет китайских клептоманов…Они рвут все себе в страну.Ссык..ют,дают “откаты” америкосам…Но все что можно тащат в Китай.Народу платят.Из России все “****..ся” “наружу…Клептоманы везде во власти…Народ “загашен” донельзя…Постоянное “промывалово мозгов”.Все хорошо,народик….А в ВОВ,как люди страдали…Но выстояли,ибо патриоты были.-”Так нет войны же,вы просто все Воруете”.-”Нет ты-либераст и агент Госдепа сша”.
Конечно всему придет конец.Просто это нужно понять.”Лишь бы не было войны…-это не прокатит,они не остановятся”.Это ясно,как день.