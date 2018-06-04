Зарплата 18 т.р. Это нормально?

Уважаемые коллеги! Я специально публикую этот пост. Дело в том, что неделю назад была озвучена орасль с самой маленькой зарплатой, ей оказалась швейная отрасль. Я не знаю от куда берёт данные ВЦИОМ, но зарплата в 18000 не тольлько у швей, но и у шахтёров. Буквально полчаса назад в ток-шоу "Время покажат" говорили о правовом государстве, что надо соблюдать права человека, чего бы это не стоило. У меня вопрос, а разве в правовом государстве зарплата в 18000-нормально и зачем нужно такое государство?

С уважением Jackomb/

Недавно были опубликованы материалы о размере средних зарплат в разных странах мира и размере зарплат в России по отраслям. Сегодня средняя зарплата в Китае составляет почти $1000 в месяц. В то время как зарплата швеи в России едва превышает $300. И кто для кого, в итоге, будет шить кроссовки?

Работающий специалист не может получать 18 000 рублей в месяц. Этонедостойная и даже унизительная оплата труда, когда средняя цена автомобиля превысила 1 млн. руб., а стоимость литра бензина уже почти 50 руб. (к слову средняя зарплата в работников нефтянки в районе 130 т.р.). Если смотреть на зарплаты, которые получают рабочие, занятые в промышленности и производстве, можно подумать, что Россия нищая страна сродни среднестатистической Африканской республике. Но это совершенно не так. Россия самая богатая страна в мире по природным ресурсам и одна из самых образованных. А вот с жизненными ценностями и приоритетами беда. Образ успешного и состоятельного человека во всем мире сильно изменился. В России же это приближенный к власти вор, накупивший дворцов и мерседесов, фактически проживающий заграницей. И это проблема не конкретных людей, а общая.

Мы не можем побороть комплексы "голодных" десятилетий. Естественно, люди у которых не было возможности обладать материальными богатствами, которыми обладали граждане развитых стран, захотят восполнить все с лихвой. Вспомните, что делают африканские диктаторы, которые дорвались до денег и власти? Все верно: особняки, спорткары, позолоченные АК-47 для себя, семьи и приближенных (посмотрите яхты олигархов). Потому что идеологический и духовный вакуум всегда заполняется позолоченными побрякушками и барахлом .

Если вы думаете, что в России нет денег - это ложь. В "тучные" годы, когда все сочилось нефтедолларами наши сограждане и их друзья вывезли огромное количество денег (и никто не понес за это ответственности), но, все же, что-то осталось.

Источник: zen.yandex.ru