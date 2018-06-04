Главная » Аналитика, Жизнеречение, Политика, События Настоящего, Творчество

Зарплата 18 т.р. Это нормально?

18:53. 4 июня 2018 Просмотров - 215 4 коммент. Опубликовал:

orig

Уважаемые коллеги! Я специально публикую этот пост. Дело в том, что неделю назад была озвучена орасль с самой маленькой зарплатой, ей оказалась швейная отрасль. Я не знаю от куда берёт данные ВЦИОМ, но зарплата в 18000 не тольлько у швей, но и у шахтёров. Буквально полчаса назад в ток-шоу "Время покажат" говорили о правовом государстве, что надо соблюдать права человека, чего бы это не стоило. У меня вопрос, а разве в правовом государстве зарплата в 18000-нормально и зачем нужно такое государство?

С уважением Jackomb/

Недавно  были опубликованы материалы о размере средних зарплат в разных странах мира и размере зарплат в России по отраслям. Сегодня средняя зарплата в Китае составляет почти $1000 в месяц. В то время как зарплата швеи в России едва превышает $300. И кто для кого, в итоге, будет шить кроссовки?

Работающий специалист не может получать 18 000 рублей в месяц. Этонедостойная и даже унизительная оплата труда, когда средняя цена автомобиля превысила 1 млн. руб., а стоимость литра бензина уже почти 50 руб. (к слову средняя зарплата в работников нефтянки в районе 130 т.р.). Если смотреть на зарплаты, которые получают рабочие, занятые в промышленности и производстве, можно подумать, что Россия нищая страна сродни среднестатистической Африканской республике. Но это совершенно не так. Россия самая богатая страна в мире по природным ресурсам и одна из самых образованных. А вот с жизненными ценностями и приоритетами беда. Образ успешного и состоятельного человека во всем мире сильно изменился. В России же это приближенный к власти вор, накупивший дворцов и мерседесов, фактически проживающий заграницей. И это проблема не конкретных людей, а общая.

Мы не можем побороть комплексы "голодных" десятилетий. Естественно, люди у которых не было возможности обладать материальными богатствами, которыми обладали граждане развитых стран, захотят восполнить все с лихвой. Вспомните, что делают африканские диктаторы, которые дорвались до денег и власти? Все верно: особняки, спорткары, позолоченные АК-47 для себя, семьи и приближенных (посмотрите яхты олигархов). Потому что идеологический и духовный вакуум всегда заполняется позолоченными побрякушками и барахлом.

Если вы думаете, что в России нет денег - это ложь. В "тучные" годы, когда все сочилось нефтедолларами наши сограждане и их друзья вывезли огромное количество денег (и никто не понес за это ответственности), но, все же, что-то осталось. 

Источник: zen.yandex.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

4 коммент.»

  • 183 99
    Satana666 4 июня 2018 в 19:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Китай намного развитее России, поэтому и средняя зарплата там больше, чему удивляетесь? Прошло 18 лет, а вы всё живёте старыми стереотипами.

    Ответить
    • 12472 9542
      jackomb Satana666 4 июня 2018 в 19:28 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      С чего вы взяли, что Китай намного развитей, чем Россия? И какие старые стереотипы вы имеете ввиду? Я живу здесь и сейчас и совсем не удивляюсь, наоборот я взбешён таким положением вещей.

      Ответить
      • 183 99
        Satana666 jackomb 4 июня 2018 в 19:33 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Старые стереотипы, что Китай отсталая страна, а Россия развитая. За 18 лет всё поменялось. Китай развивался и стал второй страной в мире по развитию, а Россия за 18 лет опустилась на последнее место в мировом рейтинге. Беситесь сколько хотите.

        Ответить
  • 9894 7380
    Ъ 4 июня 2018 в 20:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Что ,Джакомбушка,все,кто имеют способность осмысливать,рано или поздно становятся Ъ и Серыми….Так ведь…И нет принципиальной разницы,называешь ты “коллегами” людей,или …от бессилия посылаешь “нах…”.Китай работал.Средняя зп в Китае 48-50 т.р.(причем у них теперь гастарбайтеры есть из Бангладеш,Мьянмы и т.д.).У нас с 1991 года продавались ресурсы и уничтожалось производство.Сайт “сделано у нас”-это “блев..та”.Китай пожинает плоды…Россия тоже пожинает плоды.Все закономерно.Китай вырубает нашу тайгу и складирует у себя.Он не перепродает.Китай может себе это позволить.Нет китайских клептоманов…Они рвут все себе в страну.Ссык..ют,дают “откаты” америкосам…Но все что можно тащат в Китай.Народу платят.Из России все “****..ся” “наружу…Клептоманы везде во власти…Народ “загашен” донельзя…Постоянное “промывалово мозгов”.Все хорошо,народик….А в ВОВ,как люди страдали…Но выстояли,ибо патриоты были.-”Так нет войны же,вы просто все Воруете”.-”Нет ты-либераст и агент Госдепа сша”.
    Конечно всему придет конец.Просто это нужно понять.”Лишь бы не было войны…-это не прокатит,они не остановятся”.Это ясно,как день.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>