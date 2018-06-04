Война Миров. Битва Добра и Зла. Алексей Орлов и Михаил Ять
Что такое добро и зло.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Наверное, многие люди, которые начинают познавать этот Мир, рано или поздно задаются такими вопросами:
Почему Существует Зло?
Почему Добро не может победить Зло?
Ведь было бы так хорошо, если в Мире существовало бы только Добро…
Чтобы ответить на вышепоставленные вопросы, мы и решили записать эту передачу.
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Источник: www.youtube.com