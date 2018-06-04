В «Артеке» прошел финальный отбор на «Детское Евровидение»

3 июня в Международном детском центре «Артек» состоялся финал российского отбора на международный вокальный конкурс «Детское Евровидение».

Звездный состав жюри – Игорь Крутой, Лариса Долина, Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Николай Басков, Олег Газманов и победитель «Детского Евровидения» прошлого года Полина Богусевич – оценивали выступления участников и определяли, кому выпадет почетная миссия представить Россию на ежегодном международном конкурсе. Юные конкурсанты исполняли новые собственные композиции в стиле европейской поп-музыки.

«Победительницей национального отбора 2018 с результатом 9,9% с песней «Непобедимые» становится блистательная Анна Филипчук, – объявил результаты национального отбора ведущий Дмитрий Губерниев. - Юная певица из Барнаула, ей 13 лет».

Напомним, «Детское Евровидение» проводится на протяжении 15 лет. Финал национального отбора в третий раз проходит на территории «Артека». И это, разумеется, далеко не единственное яркое мероприятие, которое организуется в стенах Международного детского центра.

В прошлом году в сотрудничество с «Артеком» вступил Клуб Веселых и Находчивых: 2 октября здесь начались телевизионные съемки Детского КВН. 400 юных артековцев выступили на сцене перед жюри, в состав которого вошли директор «Артека» Алексей Каспржак, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, народный артист России Эдгард Запашный, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, а также участница команды КВН «Союз» Елена Гущина.

«Артек» – это самый лучший детский лагерь и культовое место. А КВН – это культовая игра. Единство этих вещей рождает очень интересный проект. Думаю, наше сотрудничество будет развиваться, и в следующем году в «Артеке» будет не только сниматься детский КВН, но и начнется более профессиональная подготовка профильных КВН-отрядов», – поделился генеральный директор ТТО «АМиК» Александр Масляков-младший после игры.

Развить не только чувство юмора, но и способности к созданию творческих шедевров собственными руками, артековцам позволяет фестиваль детского творчества «Город Мастеров», в рамках которого ребята осваивают навыки прикладного творчества и участвуют в мастер-классах. Ребята, увлекающиеся спортом, проявляют себя на общеартековских спортивных соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.

В течение смены артековцы из профильных медиаотрядов обучаются искусству интервьюирования, режиссуры, монтажа, учатся писать сценарии для видео и репортажи для газеты, которая каждую смену выходит в день долгожданного массового события в «Артеке» под названием «Медиабитва». Одним словом, за двадцать один день смены ребята открывают в себе множество новых талантов в совершенно разных и порой непредсказуемых для самих артековцев областях.

Родителям не приходится беспокоиться за своих детей, пока те отдыхают в лагере. За безопасность ребят отвечают целые службы – в летний сезон детские пляжи регулярно очищают и обследуют водолазы, за детьми во время плавания следят спасатели, а служба охраны наблюдает за тем, чтобы на территорию «Артека» не проникли посторонние.

В экстренном случае медицинские сотрудники готовы оказать помощь артековцам при любых заболеваниях. Регулярно в течение смены ребята проходят профилактический осмотр, а по окончании получают «Паспорт здоровья», который отражает динамику состояния здоровья во время пребывания в «Артеке».

Немаловажную роль для здоровья играет и питание. Детский рацион сформирован с учетом активности, физических нагрузок, а также особенностей южного климата. Артековцы питаются по системе «шведский стол», меню включает в себя фрукты, овощи, натуральные соки, а также любимые сладкоежками десерты, которые пользуются большой популярностью. В столовой для детей работает шоколадный фонтан, а неподалеку от него прямо на глазах повар переворачивает на сковородке фирменные артековские блинчики.

Плотная сетка мероприятий, спортивные игры, вкусная еда и жаркое солнце не дадут ребятам заскучать в лагере. Ну а открывать новые таланты – давно привычное в «Артеке» дело.