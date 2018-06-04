Т.В. Черниговская: Мы ступили в новую цивилизацию! Что будет с человеком?

Хорошие вопросы поставила д. биол. наук, специалист в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Владимировна Черниговская. О путях развития нынешней цивилизации. Будет ли в ней место человеку?Также приведены весьма красноречивые примеры, демонстрирующие различие человека русской цивилизации и западника.

Источник: ss69100.livejournal.com