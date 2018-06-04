Главная » Невероятное в мире

Сожаления низвергателя Саддама Хуссейна

13:55. 4 июня 2018 Просмотров - 225 3 коммент. Опубликовал:


Гражданин Ирака Каддим Аль-Джабури принимавший участие в уничтожении статуи Саддаму Хуссейну по причине того, что у него при Саддаме погибло 14 или 15 родственников, спустя 13 лет раскаивается в содеянном, считая, что на фоне того, что произошло с Ираком, Саддам Хуссейн был не так уж и плох и сейчас ему стыдно за то, что он принимал участие в сносе памятника.



Просто классика – Что имеем – не ценим, потеряв – плачем.
Бытие свободного и демократического Ирака под американской оккупацией оказалось настолько "прекрасным", что уже и Саддам Хуссейн начинает восприниматься как утраченный золотой век.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, война в ираке, ирак, оккупация ирака, памятника, саддам хусеейн, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

3 коммент.»

  • 3264 316
    Михаил 4 июня 2018 в 16:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Люди сначала создают себе кумира, делая из него святого и надежду нации, дают ему неограниченную власть над собой… забывая, что он просто человек со всеми пороками и недостатками свойственным людям.
    Но стоит кумиру пошатнуться и они же втыкают ему нож в спину. Насилие рождает насилие, хаос, разруху,деградацию. Россия уже несколько раз ходила по этому кругу. Каждый раз начиная заново растить ВОЖДЯ.

    Ответить
  • 6643 3637
    serjoza 4 июня 2018 в 16:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    это Украинец..один в один.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>