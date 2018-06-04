Сожаления низвергателя Саддама Хуссейна

Гражданин Ирака Каддим Аль-Джабури принимавший участие в уничтожении статуи Саддаму Хуссейну по причине того, что у него при Саддаме погибло 14 или 15 родственников, спустя 13 лет раскаивается в содеянном, считая, что на фоне того, что произошло с Ираком, Саддам Хуссейн был не так уж и плох и сейчас ему стыдно за то, что он принимал участие в сносе памятника.Просто классика – Что имеем – не ценим, потеряв – плачем.Бытие свободного и демократического Ирака под американской оккупацией оказалось настолько "прекрасным", что уже и Саддам Хуссейн начинает восприниматься как утраченный золотой век.

Источник: colonelcassad.livejournal.com