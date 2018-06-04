Сожаления низвергателя Саддама Хуссейна
13:55. 4 июня 2018 Просмотров - 225 3 коммент. Опубликовал: brahman
Гражданин Ирака Каддим Аль-Джабури принимавший участие в уничтожении статуи Саддаму Хуссейну по причине того, что у него при Саддаме погибло 14 или 15 родственников, спустя 13 лет раскаивается в содеянном, считая, что на фоне того, что произошло с Ираком, Саддам Хуссейн был не так уж и плох и сейчас ему стыдно за то, что он принимал участие в сносе памятника.
Просто классика – Что имеем – не ценим, потеряв – плачем.
Бытие свободного и демократического Ирака под американской оккупацией оказалось настолько "прекрасным", что уже и Саддам Хуссейн начинает восприниматься как утраченный золотой век.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Люди сначала создают себе кумира, делая из него святого и надежду нации, дают ему неограниченную власть над собой… забывая, что он просто человек со всеми пороками и недостатками свойственным людям.
Но стоит кумиру пошатнуться и они же втыкают ему нож в спину. Насилие рождает насилие, хаос, разруху,деградацию. Россия уже несколько раз ходила по этому кругу. Каждый раз начиная заново растить ВОЖДЯ.
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извините. в стайно-стадном обществе без вождя ни как.Этой болезнью поражены не только россияне.
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это Украинец..один в один.