Советский кинематограф. В кадре и за кадром

Концептуал СМИ Андрей Фефелов и Александр Широкорад рассказывают о советском кино

Чем интересен фильм “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён”, насколько точно он отражает реалии того времени. Чем советское детство отличается от современного, почему в СССР и Российской империи взрослели раньше. Как фильм “Сентиментальное путешествие на картошку” рассказывает о плюсах и минусах советской системы. Почему картина “Ирония судьбы, или С лёгким паром!” приобрела такую невероятную популярность. Как советская цензура могла пропустить кинокомедию “Гараж”.

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Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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