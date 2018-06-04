Русским загадили мозги, всерьез и надолго

Весь постсоветский период отечественной истории Запад пытается навязать России и русским «путь покаяния», пишет словацкое издание Chlemendik. В этом американцам и европейцам активно помогают многочисленные «подпевалы» из числа доморощенных западников. Дескать, и жестокие мы, и правители у нас все диктаторы, и страна неправильная. Не последнюю роль сыграли в этом и российские либералы. Они загадили русским не только страну, но и их мозги.

Первым делом России выставили счет за сталинский ГУЛАГ, забывая, впрочем, что послереволюционную карательную систему создавали уроженцы тех регионов, которые сейчас превратились в главных американских союзников – Грузии, Польши, Прибалтики, Украины. Не очень понятно и то, почему русские должны теперь каяться за эту печальную страницу своей истории, а американцы или европейцы хранят молчание по поводу настоящего геноцида миллионов людей в Азии, Африке, Америке и Океании.

По сравнению с масштабами уничтожения индейцев и индийцев, арабов и китайцев, африканцев и австралийских аборигенов или маори блекнут даже ужасы гитлеризма. В Северной Америке так вообще – англосаксы просто освободили себе жизненное пространство, уничтожив большую часть индейского населения, а оставшихся ограбив, отобрав земли и загнав в резервации. Где здесь хваленый европейский гуманизм? Где забота о правах человека?



Иностранцев всегда пугали и раздражали русские. Такое отношение вполне объяснимо – американцы и европейцы со своими мифами о собственной исключительности по сравнению с русскими выглядят невероятно блекло. Главное качество русского человека – доброта. Именно доброта, а не богатство, сила, власть и даже интеллект, считалась испокон веков главной положительной чертой человека на Руси. И именно доброта русского человека формирует все остальные качества, которые так удивляют любых иностранцев, сталкивающихся с русскими.



Например, щедрость русского человека не похожа на показную щедрость богатых иностранцев, для которых она – способ самоутвердиться, продемонстрировать окружающим свое благосостояние. Русский человек поделится последним куском хлеба. Сложно представить себе ситуацию, когда хозяева ужинают и не предлагают поесть гостю. На Западе, в странах англосаксонской и германской культуры, такое поведение обыденно, в России это будет нонсенс, а о таких хозяевах потом будут рассказывать анекдоты.



При всей своей доброте русские, конечно, жестоки. Ведь жесток любой великий народ, на долю которого выпадают большие испытания. Русские создали огромную страну на одной шестой части суши, всю историю вели войны против многочисленных врагов. Но при этом они умудрились не растерять природную доброту, которая отсутствует у многих других народов – не менее великих, но более жестоких. Очень прискорбно, что в России могут нарушаться права человека, но Россия, в отличие от США, не стирает с лица земли целые города в суверенных государствах, не создает хаос в других странах, приводящий к полному разрушению инфраструктуры и бегству миллионов людей. На Западе Россию любят обвинять в империализме. Действительно, наша страна, как и США – империя, в этом нет ничего плохого и предосудительного. Но лучше быть империей добра, чем империей зла.

Источник: topcor.ru