Президент подписал закон о контрсанкциях

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал закон “О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств”. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Согласно новому закону, у президента России теперь появляется возможность накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран», а также применять «иные меры» воздействия.

Закон дает правительству право по решению президента вводить различные меры противодействия санкциям США против России, но при этом ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах. Компании из США или иных недружественных России государств не будут, согласно закону, участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.



Напоминаем, что в окончательном варианте из закона исключили десять возможных мер противодействия, сократив список до шести пунктов. Например, исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.



Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Источник: voicesevas.ru