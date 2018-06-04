Последняя свая
19:03. 4 июня 2018 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Монтажники закончили погружение последней сваи железнодорожной части Крымского моста.
На 3 июня все необходимые сваи установлены.
"Не будет там моста никакого. Не будет! Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Был только один человек, который план подготовил и имел реальные, достоверные механизмы строительства там моста, – это министр строительства фашистской Германии Альберт Шпеер. Хотите, возьмите в архивах эти документы" (с) Роман Бессмертный
Сразу видно специалиста по достоверным механизмам.
Крымский мост. Вид сверху. Фот с форума Roads.Ru
Плюс еще по Севастополю.
1. Католикам передали здание бывшего кинотеатра "Дружба. На днях уже писал про него.
Стоит напомнить, что не так давно украинская пропаганда вещала, что католиков в Крыму поставили вне закона.
Новые конфессионные директивы были установлены на государственном уровне российскими оккупантами в Крыму. Отныне государственно признанными считаются не все вероисповедания. Официальными в Крыму теперь признаются православие, ислам и иудаизм. Вне закона оказались, в том числе, и католики, об этом сказано на официальном международном сайте конфессии. В тексте обращения указано, что преследования католицизма в Крыму начались сразу после аннексии полуострова Россией. (с) Крым.Реалии
http://voicesevas.ru/news/38808-katolikam-vernuli-hram.html – цинк (по ссылке предыстория вопроса в бытность нахождения Севастополя на Украине)
Путем преследования вернули костел.
Теперь главное, чтобы не забыли про обещанный новый детский центр.
2. Правительство города в очередной раз озаботилось малым кол-вом российских банков в Севастополе. Двух текущих – "Генбанка" и РНКБ" недостаточно. Ввиду этого вновь начались обсуждения о заходе в Севастополь "Внешэкономбанка", "Сбербанка" и банка "Восточный". И что-то мне подсказывают, что зайдут не только лишь все. Наименее вероятно присутствие "Сбербанка", во всяком случае пока там сидит Греф.
3. По поводу бузы вокруг "Муссона", то в митинге на Нахимова ему отказали, а МЧС заявило, что пока Плотка выступает в прессе, в самом ТЦ даже половину нарушений не устранили http://fedpress.ru/news/92/society/2059585. Всего у нас закрыли 10 ТЦ, 3 уже открылись, 7 устраняют нарушения. Несмотря на разговоры о том, что "Муссон" снесут, губернатор фактически это опроверг, заявив, что как нарушения устранят, так и откроются.
Источник: colonelcassad.livejournal.com