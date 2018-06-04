Обещаю обещать обещанное
23:38. 4 июня 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: Вадим
Экономист напомнил, сколько раз Путин обещал, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира
10/05/2018
После очередной инаугурации президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», где поручил российскому правительству обеспечить «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира». Экономист и экс-советник президента Андрей Илларионов решил вспомнить все прошлые обещания войти в «пятерку».
В своем блоге экономист Андрей Илларионов приводит сроки, назначавшиеся Владимиром Путиным по «вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира», в течение последних 11 лет:
|Даты заявлений Путина
|21.11.2007
|15.01.2008
|15.06.2011
|24.09.2011
|11.04.2012
|12.12.2013
|07.05.2018
|Назначенные сроки вхождения в "пятерку"
|В течение 10 лет
|К 2020 году
|За 10 лет
|За 5 лет
|В ближайшие 2-3 года
|Уже вошла
|До 2024
|Годы исполнения поручений
|2017
|2020
|2021
|2016
|2014-2015
|2013
|2024
Выступление В.Путина на форуме сторонников президента России
21 ноября 2007 г.
«Россия, о которой мы сегодня говорим, сегодня вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира. И это далеко не предел. Независимые эксперты и у нас в стране, и за рубежом абсолютно точно убеждены: если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики – Россия втечение 10 лет способна войти в первую пятерку ведущих крупнейших экономик мира. И мы это обязательно сделаем».
Встреча В.Путина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания
15 января 2008 года
«Напомню, что мы ставим перед собой самые серьёзные задачи: к2020 году войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно способны эту задачу решить – мы обязательно её сделаем».
Выступление В.Путин на 100-й сессии Международной конференции труда
15 июня 2011 г.
«По нашим оценкам, в начале будущего года российская экономика должна полностью преодолеть последствия кризисного спада. Может быть, даже уже в конце этого года. Но уже сейчас мы вплотную работаем над долгосрочными планами и стратегией посткризисного развития, ставим перед собой амбициозную задачу – за предстоящее десятилетие ввести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира, а по ВВП на душу населения подняться с нынешних 19,7 тыс. долларов к более чем 35 тыс. долларов на человека. Для достижения этих целей необходимо как минимум в 2 раза повысить производительность труда, а в несырьевых, высокотехнологичных сферах это ещё большая планка –где-то в 3–4 раза надо будет сделать».
Выступление В.Путина на съезде партии «Единая Россия»
24 сентября 2011 г.
«Поэтому объективное требование одно: темпы нашего развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня. Нужно вновь вернуться к тому, что было совсем недавно, несколько лет назад, до кризиса, и раскрутить маховик экономического развития, темпов роста до 6–7 процентов в год, аза следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача.
Причём это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии».
Выступление В.Путина в Государственной Думе с отчётом о деятельности Правительства за 2011 год
11 апреля 2012 г.
«Уважаемые коллеги, по нашим оценкам, уже в ближайшие два-три года Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности».
Послание В.Путина Федеральному Собранию
12 декабря 2013 г.
«По объёмам ВВП Россия – это, конечно, хорошо – вошла в пятёрку крупнейших экономик мира».
В.Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
7 мая 2018 года
«1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:
...
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности...».
Фото: kremlin.ru
Источник:http://www.online812.ru/2018/05/10/007/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Источник: www.online812.ru