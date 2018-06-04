Обещаю обещать обещанное

10/05/2018

После очередной инаугурации президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», где поручил российскому правительству обеспечить «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира». Экономист и экс-советник президента Андрей Илларионов решил вспомнить все прошлые обещания войти в «пятерку».

В своем блоге экономист Андрей Илларионов приводит сроки, назначавшиеся Владимиром Путиным по «вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира», в течение последних 11 лет:

Даты заявлений Путина 21.11.2007 15.01.2008 15.06.2011 24.09.2011 11.04.2012 12.12.2013 07.05.2018 Назначенные сроки вхождения в "пятерку" В течение 10 лет К 2020 году За 10 лет За 5 лет В ближайшие 2-3 года Уже вошла До 2024 Годы исполнения поручений 2017 2020 2021 2016 2014-2015 2013 2024

Выступление В.Путина на форуме сторонников президента России

21 ноября 2007 г.

«Россия, о которой мы сегодня говорим, сегодня вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира. И это далеко не предел. Независимые эксперты и у нас в стране, и за рубежом абсолютно точно убеждены: если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики – Россия втечение 10 лет способна войти в первую пятерку ведущих крупнейших экономик мира. И мы это обязательно сделаем».

Встреча В.Путина с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального Собрания

15 января 2008 года

«Напомню, что мы ставим перед собой самые серьёзные задачи: к2020 году войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Мы совершенно точно способны эту задачу решить – мы обязательно её сделаем».

Выступление В.Путин на 100-й сессии Международной конференции труда

15 июня 2011 г.

«По нашим оценкам, в начале будущего года российская экономика должна полностью преодолеть последствия кризисного спада. Может быть, даже уже в конце этого года. Но уже сейчас мы вплотную работаем над долгосрочными планами и стратегией посткризисного развития, ставим перед собой амбициозную задачу – за предстоящее десятилетие ввести Россию в пятёрку крупнейших экономик мира, а по ВВП на душу населения подняться с нынешних 19,7 тыс. долларов к более чем 35 тыс. долларов на человека. Для достижения этих целей необходимо как минимум в 2 раза повысить производительность труда, а в несырьевых, высокотехнологичных сферах это ещё большая планка –где-то в 3–4 раза надо будет сделать».

Выступление В.Путина на съезде партии «Единая Россия»

24 сентября 2011 г.

«Поэтому объективное требование одно: темпы нашего развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем сегодня. Нужно вновь вернуться к тому, что было совсем недавно, несколько лет назад, до кризиса, и раскрутить маховик экономического развития, темпов роста до 6–7 процентов в год, аза следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача.

Причём это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии».

Выступление В.Путина в Государственной Думе с отчётом о деятельности Правительства за 2011 год

11 апреля 2012 г.

«Уважаемые коллеги, по нашим оценкам, уже в ближайшие два-три года Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности».

Послание В.Путина Федеральному Собранию

12 декабря 2013 г.

«По объёмам ВВП Россия – это, конечно, хорошо – вошла в пятёрку крупнейших экономик мира».

В.Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

7 мая 2018 года

«1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:

...

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности...».

Источник:http://www.online812.ru/2018/05/10/007/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com