уть Теории прогнозирующего кодирования, в двух словах, такова

Наше восприятие генерируется мозгом и лишь корректируется внешней информацией от органов чувств. В противном случае ему пришлось бы обрабатывать слишком много данных, а это нерационально.

Поэтому эволюция нашла для мозга обходной путь. Мозг постоянно прогнозирует, строя модель окружающего мира, и непрерывно сравнивая совпадает ли поступающая сенсорная информация с его прогнозом.

Если совпадает — отлично (значит модель мира хороша).

Если же нет, — приходится менять:

— либо прогноз (переделывать модель), что накладно и потому редко,

—либо саму информацию (подключать другие органы чувств), что, например, для картинки и не сделаешь;

—либо менять свои представления.

Иными словами, Информация из внешнего мира поступает к нам через узкое окно Восприятия и формирует наши Убеждения. Но затем эти Убеждения действуют подобно линзе: фокусируясь на том, что им нужно увидеть, а не на том, что видится в реальности.

В результате, мы видим не реальность, а то, что «хочет» видеть наш мозг.

Теперь о новом прорывном исследовании

Новое исследование Национального института естественных наук Японии довольно прорывное.

✔️ До сих пор удавалось получить экспериментальное подтверждение «галлюцинотворчества мозга», лишь по отношению к восприятию статических изображений (см. How Your Brain Decides Without You и сокращенный перевод «Иллюзия объективности»)