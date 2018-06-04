Новое экспериментальное подтверждение, что мир - это галлюцинация
Вот, например, ваш мозг считает, что элементы этой статичной картинки должны двигаться. И вы никуда не денетесь, — увидите движущуюся картинку. А ведь это, как не трудно догадаться, — всего лишь иллюзия, подсовываемая мозгом вашему сознанию.
Сознательная реальность каждого человека — не более чем галлюцинация, созданная мозгом. И все мы постоянно галлюцинируем, а когда согласовываем наши галлюцинации, то называем их «реальностью».
уть Теории прогнозирующего кодирования, в двух словах, такова
- Наше восприятие генерируется мозгом и лишь корректируется внешней информацией от органов чувств. В противном случае ему пришлось бы обрабатывать слишком много данных, а это нерационально.
- Поэтому эволюция нашла для мозга обходной путь. Мозг постоянно прогнозирует, строя модель окружающего мира, и непрерывно сравнивая совпадает ли поступающая сенсорная информация с его прогнозом.
- Если совпадает — отлично (значит модель мира хороша).
- Если же нет, — приходится менять:
— либо прогноз (переделывать модель), что накладно и потому редко,
—либо саму информацию (подключать другие органы чувств), что, например, для картинки и не сделаешь;
—либо менять свои представления.
Иными словами, Информация из внешнего мира поступает к нам через узкое окно Восприятия и формирует наши Убеждения. Но затем эти Убеждения действуют подобно линзе: фокусируясь на том, что им нужно увидеть, а не на том, что видится в реальности.
В результате, мы видим не реальность, а то, что «хочет» видеть наш мозг.
Теперь о новом прорывном исследовании
Новое исследование Национального института естественных наук Японии довольно прорывное.
✔️ До сих пор удавалось получить экспериментальное подтверждение «галлюцинотворчества мозга», лишь по отношению к восприятию статических изображений (см. How Your Brain Decides Without You и сокращенный перевод «Иллюзия объективности»)
✔️ Новое исследование позволило научить ИИ (а именно, алгоритм распознавания картинок):
- не только распознавать наличие на картинке оптической иллюзии, но еще и
- определять, с какой скоростью и в какую сторону будет двигаться та или иная часть статической картинки.
ИИ научили отличать картинки, содержащие иллюзии, от картинок, не содержащих иллюзии.
Это делается с использованием свойств оптического потока путем вычисления т.н. векторов оптического потока.
На картинке, не содержащей иллюзии, эти векторы смотрятся точками — см. красные точки на рисунке справа.
Если же картинка содержит иллюзию, то векторы (красные отрезки на картинке слева) смотрятся тем длиннее, чем сильнее иллюзия движения — т.е. выше скорость иллюзорного движения.
И самое важное
Если объединить:
- теорию прогнозирующего кодирования,
- вышеописанную практику «галлюцинотворчества мозга»,
- теорию сенсомоторного вывода (см. «Новая теория, как мозг строит модель мира»),
получается, что ВСЕ наши представления о реальности (вырабатываемые на основе ВСЕХ органов чувств) — всего лишь галлюцинация.
N.B. Термин “галлюцинация” использован мною в связке с термином “иллюзия” в том смысле, что наши представления о реальности не есть то же самое, что эта реальность (“dreams, hallucinations and visual illusionsclearly indicate that the world of experience is not the same thing as the world itself”)
Источник: zen.yandex.ru
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Рассказ слушал: https://youtu.be/NfDRJWr_RGM там смысл иллюзии сводился к тому, что реальную картину не видел, почти, никто из-за массового гипноза. Одному удалось выйти из гипноза и он увидел засилие драконьих морд, которые управляют людьми. Примерно, вот так: https://youtu.be/GO4hLJDjsRA