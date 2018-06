Это делается с использованием свойств оптического потока путем вычисления т.н. векторов оптического потока.

На картинке, не содержащей иллюзии, эти векторы смотрятся точками — см. красные точки на рисунке справа.

Если же картинка содержит иллюзию, то векторы (красные отрезки на картинке слева) смотрятся тем длиннее, чем сильнее иллюзия движения — т.е. выше скорость иллюзорного движения.

И самое важное

Если объединить:

теорию прогнозирующего кодирования,

вышеописанную практику «галлюцинотворчества мозга»,

теорию сенсомоторного вывода (см. «Новая теория, как мозг строит модель мира»),

получается, что ВСЕ наши представления о реальности (вырабатываемые на основе ВСЕХ органов чувств) — всего лишь галлюцинация.

N.B. Термин “галлюцинация” использован мною в связке с термином “иллюзия” в том смысле, что наши представления о реальности не есть то же самое, что эта реальность (“dreams, hallucinations and visual illusionsclearly indicate that the world of experience is not the same thing as the world itself”)