Леонид Ивашов: Сейчас мы отступаем

Если американцы что-то запланировали — а именно они спланировали и даже частично профинансировали уничтожение очередного арабского государства, близкого к России, — то они это сделают. Причём работают они, не мудрствуя лукаво — как прошло у них с пробиркой с отравляющими веществами, которую госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал в Генеральной Ассамблее ООН. И уничтожили государство Ирак. С тех пор фальшивое химическое оружие стало реальным политическим оружием. Как только они говорят о применении химоружия — значит, считай, что будут бомбить. Они ничего доказывать не собираются, они считают себя господами. И ничего в поведении Запада не изменилось. Они просто какое-то время, когда Советский Союз был силён, учитывали нашу силу, говорили о «демократии», «сдерживании коммунизма». Но те же фашистские методы, которые всемирные ростовщики породили в Германии, в Италии, сегодня опять востребованы, применяются. И делается это лишь потому, что, во-первых, никто не даёт отпор, и, во-вторых, Россия действует непоследовательно. Противник понимает, что наша элита вся в у них петле со своими вкладами, недвижимостью и так далее.

Поэтому мне пришлось говорить 17-го февраля на Общероссийском офицерском собрании именно о таком варианте: они не изменят своим планам. Дали России немножко порезвиться, дали Путину высказаться в отношении своих современных, перспективных вооружений. Но, тем не менее, своего добиваются: реализуют план по расчленению Сирийской Арабской Республики, не уходят с территории Сирии. Не исключено, что добьют президента Башара Асада и поставят марионеточное правительство. Или в провинциях будет несколько правительств, как, например, в Ливии.

А мы на словах грозные, но когда дело касается действительно реального отпора по любому поводу — по поводу Скрипаля, по поводу химического оружия в Сирии и так далее, — всего лишь ограничиваемся заявлением Марии Захаровой. И западники этим пользуются. Первым британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что, «если мы обнаружим в Сирии химическое оружие — нанесём удар». Трамп взял на себя миссию развития провокации, заявил, что «асадовцы применили газовую атаку в 30-ти километрах от Дамаска». Это сумасшествие: если оно так было, любой ветерок — и смертоносное облако пошло на Дамаск. Но им не нужно правдоподобия. Израиль взял на себя бомбардировки. Трамп заявляет, Израиль бьёт, и сейчас мы увидим, что те же англичане — возможно, и французы, ещё кто-то — начнут уничтожать те результаты, которых добилась сирийская армия при поддержке российских ВКС.

И следующее, о чём я говорю: обязательно вспыхнет Донбасс. Порошенко подсохнет немножко — и обязательно начнёт эту атаку. Потому что наша власть двуликая. С одной стороны, громкие пафосные речи, президент апеллирует к тому, что у нас есть грозное оружие. А когда приходится давать какой-то отпор и отстаивать свои интересы и интересы наших союзников, мы ограничиваемся или молчанием, или овечьим блеянием в виде протестов, неудовольствий и так далее.

У меня есть обратный пример, как мы отвечали (Министерство обороны) на каждый шаг Запада, когда начали бомбить Союзную Республику Югославию. Первое — выставили все натовские структуры, которые были в России. Второе — запретили военным атташе посещать любой орган Министерства обороны, мы нигде их не принимали. Отозвали всех наших военнослужащих, которые были на учёбе в западных странах, в командировках, на конференциях, и даже представительство в НАТО. Всё отозвали, кроме разведки, из этих стран. И вообще никакого общения не стало. И плюс действовали в соответствии с нормами международного права — правом на коллективную и индивидуальную оборону. Нужно было — бросили батальон на Приштину, нужно было — выдвинули войска к определённым местам, задействовали спецназ, корабли. И тогда американцы стали трезветь. И Клинтон звонил Ельцину — «надо, чтобы военные встречались где-то», и Олбрайт попросила включить переговорный процесс. Наше условие было — прекращение бомбардировок, только потом садимся за стол переговоров.

А сегодня мы заявлять заявляем — и депутаты, и члены правительства, и МИД, и президент, — а делать ничего не делаем. Где реализация заявления, что мы будем сбивать ракеты? Американцы, как и все западники, как Израиль, сейчас просто отстреливают свои старые боеприпасы, старые «Томагавки». Поэтому не нужно радоваться, что многие ракеты не долетают до целей. Их так утилизируют, отстрелять по чужой территории дешевле — вот и всё.

Сейчас мы отступаем. Во всех армиях есть принцип — если противник отступает, то нужно наращивать усилия, его нужно преследовать, его нужно давить, бросать в бой новые силы. Что мы и наблюдаем сегодня на военно-политическом фронте.

А с чисто военной точки зрения можно ли было защитить сирийский аэродром, который ночью был подвергнут атаке? Конечно. Первое — нужно прогнозировать вероятные действия противника. Для этого существует разведка, существуют аналитические структуры, существуют штабы. Нужно понять, что будет делать противник, на каких направлениях, по каким объектам бить. Потом штабы планируют отпор. Плюс всегда нужно иметь в виду, что бить нужно не только по летящим на объект целям, а и по тем государствам, которые предпринимают этот акт агрессии. Вот Израиль атаковал Сирию. А что, у нас нет рычагов для давления? Даже если боятся бить «своих» под Тель-Авивом, посмотрите, какие у нас рычаги: немедленно прекратить безвизовый режим, выставить отсюда израильского посла, отозвать своего посла оттуда, прекратить всякие контакты. И в конечном счёте можно было нанести ответный удар по тем целям, с которых были запущены «Томагавки» и самолёты-бомбардировщики. То есть рычагов много, желая реального ответа, всегда реагируют комплексно. Политически — созыв Совет безопасности ООН, дипломатически — разрыв отношений и ограничения отношений со странами-агрессорами. Нужно смотреть, чем ответить экономически. И, конечно, реагировать военным путём. Вот тогда нас бы уважали, нас бы слушали. А агрессоры уверены, что, пока у наших депутатов, членов правительства, президентских структур есть недвижимость, огромные счета и в Израиле, и на Западе — ответа с нашей стороны не будет.

Иногда кажется, что мы сталкиваемся не с реальной холодной войной, перерастающей в горячую, а с каким-то грандиозным спектаклем. Не исключено, что представители высших властей России могут встречаться за чаепитием или коньякопитием с представителями так называемого Запада и хохотать над лохами, которых они развели. Западным обывателям втемяшивается в головы, что полковник Кошкина сбежала в «Новичком» в зубах из дома Скрипалей и отравила в Гуте миллиарды мирных сирийцев, перед этим потравив всю Англию, и вообще Россия — это Мордор и империя зла. Нам же внушают, что на нас ополчился прогнивший Запад (который, впрочем, слаб и скоро самоликвидируется), а мстит он нам за то, что мы «встали с колен». Результат на самом деле виден один — обнищание масс. Возможно, со временем по обе стороны, но пока особенно в России. Потому что какой-нибудь Греф, который служит непонятно какому лагерю, руководит банком, часть которого принадлежит как бы России, а часть JP Morgan Chase. И этот самый Греф всё время отчитывается перед президентом о рекордных прибылях. За чей счёт и кому — прибыли? Силуанов и Набиуллина отправляют из-за бюджетного правила в те же Штаты гигантские деньги. И как прикажете это понимать? Разве не как спектакль?

Мы с вами прекрасно знаем, что если страна вывешивает белый флаг, то победившая страна ставит свою администрацию. И если мы в 1991 году вывесили белый флаг, то поставлена была именно проамериканская администрация. И она находится под жёстким контролем хозяев. И если Путин действительно пытается проявить какую-то самостоятельность, то ему просто не позволяют, если он хочет честно отстоять наши интересы. Посмотрите, президент правительству поручает, приказывает — правительство делает наоборот, потому что начальство Медведева и всей шайки, которая сидит в Белом доме на Краснопресненской набережной, находится не в Кремле, не Путин начальство. Начальство сидит в Белом доме на Потомаке. И «наши» министры безропотно выполняют указания оттуда.

У меня остаётся только один вопрос: Путин действительно хочет помочь России или он в этом спектакле также играет определённую роль? Роль как бы прикрытия — говорит добрые и красивые слова, обещает что-то. А мы видим, куда валится страна и как с ней поступают. И никакой адекватной реакции нет. Так кто такой на самом деле Путин ? Какова его роль ?

Посмотрите, задерживают самолёты Аэрофлота в Лондоне. Почему не арестовать немедленно пять британских самолётов в Москве? Почему высылают наших дипломатов, а мы ходим на рауты, на приёмы в западных посольствах? Почему не ввести жёсткие контроль, наружную слежку за западными дипломатами — и никаких контактов с ними не поддерживать!? Мы этого ничего не сделали. Если сегодня не реагируем, когда враги бьют по Дамаску, по Хомсу, завтра они приучат нас, что мы не будем реагировать, даже если начнут бить по Кремлю. Будет Мария Захарова заявлять протесты — и на этом всё закончится.

Эта власть продажная. Она была поставлена ещё при алкоголике Ельцине и продолжает наследовать ту традицию.

В этом же ряду история с керченскими рыбаками. Реального ответа России ведь так и не было. Люди страдают, люди мучаются в плену — а МИД «выражает беспокойство». А зачем тогда нам мощные вооружённые силы, спецназ, спецслужбы? Да уже бы три или пять украинских судёнышек стояли под арестом, если бы была воля, если бы власть действительно защищала национальные интересы, а не интересы американских банков. Мы вспомнили Грефа, а посмотрите на «Газпром», «национальное достояние». 27% акций принадлежат Bank of New York, а остальные, которые считаются государственными, расхватало питерское окружение президента. А мы причитаем — «национальное достояние»! Пока будет терпеть — с нами так и будут поступать. По многим направлениям мы оккупированная страна.

Источник: izborsk-club.ru