Казахстан в «Большой игре». Валерий Пякин
19:12. 4 июня 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Борьба за перехват управления Евразией
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о роли Казахстана в развитии ситуации на Евразийском континенте.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai