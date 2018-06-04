Казахстан в «Большой игре». Валерий Пякин

Концептуал СМИ Борьба за перехват управления Евразией

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о роли Казахстана в развитии ситуации на Евразийском континенте.



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Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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