FIFA снимает красные звезды с Кремля
04:44. 4 июня 2018 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал: brahman
Тут читатели сообщают, что в официальном ролике FIFA к чемпионату мира по футболу декоммунизировали Кремль, убрав Красную Звезду со Спасской башни.
Крестов тем более там отродясь не было. В Российской Империи там двуглвавый орел был.
Это называется какашечкой по шву. Что примечательно, этот образ будет массово вбиваться через рекламную кампанию FIFA связанную как с отдельными матчами, так и с чемпионатом в целом.
Из аннотации на канале FIFA трудно сказать, кому принадлежит сей креатив – кто-то из иностранцев постарался или сие имеет отечественное происхождение.
Хотелось бы увидеть какую-то реакцию государственных органов, тем более что архитектурный ансамбль Кремля в своем нынешнем облике находится под защитой ЮНЕСКО, как бы кому-то в FIFA не хотелось иного.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Достали уже эти христиане, везде свой крест готовы прилепить. Это церковь вам что ли?
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Сукины дети!