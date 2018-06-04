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FIFA снимает красные звезды с Кремля

04:44. 4 июня 2018 Просмотров - 209 2 коммент. Опубликовал:


Тут читатели сообщают, что в официальном ролике FIFA к чемпионату мира по футболу декоммунизировали Кремль, убрав Красную Звезду со Спасской башни.



Крестов тем более там отродясь не было. В Российской Империи там двуглвавый орел был.
Это называется какашечкой по шву. Что примечательно, этот образ будет массово вбиваться через рекламную кампанию FIFA связанную как с отдельными матчами, так и с чемпионатом в целом.
Из аннотации на канале FIFA трудно сказать, кому принадлежит сей креатив – кто-то из иностранцев постарался или сие имеет отечественное происхождение.
Хотелось бы увидеть какую-то реакцию государственных органов, тем более что архитектурный ансамбль Кремля в своем нынешнем облике находится под защитой ЮНЕСКО, как бы кому-то в FIFA не хотелось иного.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: декоммунизация, Кремль, Москва, спорт, футбол
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