FIFA снимает красные звезды с Кремля

Тут читатели сообщают, что в официальном ролике FIFA к чемпионату мира по футболу декоммунизировали Кремль, убрав Красную Звезду со Спасской башни.Крестов тем более там отродясь не было. В Российской Империи там двуглвавый орел был.Это называется какашечкой по шву. Что примечательно, этот образ будет массово вбиваться через рекламную кампанию FIFA связанную как с отдельными матчами, так и с чемпионатом в целом.Из аннотации на канале FIFA трудно сказать, кому принадлежит сей креатив – кто-то из иностранцев постарался или сие имеет отечественное происхождение.Хотелось бы увидеть какую-то реакцию государственных органов, тем более что архитектурный ансамбль Кремля в своем нынешнем облике находится под защитой ЮНЕСКО, как бы кому-то в FIFA не хотелось иного.

Источник: colonelcassad.livejournal.com