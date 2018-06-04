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FIFA исправит ошибку с Кремлем

17:16. 4 июня 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:


FIFA обязалась исправить "допущенную неточность" https://colonelcassad.livejournal.com/4231989.html в изображении Кремля без Красной звезды и в ближайшее время будет выпущен исправленный официальный ролик, где облик Кремля будет приведен в соответствие.

ФИФА представит обновленную версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ролик был презентован 1 июня. В видео можно заметить, что на Спасской башне вместо рубиновой звезды установлен крест.
- ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков. С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность. Сейчас мы работаем над обновленной версией, она в ближайшее время будет выпущена, – говорится в заявлении ФИФА.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/fifa-peredelaet-oficialnuyu-zastavku-chm-2018-iz-za-kresta-na-spasskoy-bashne-foto-1417058/ -  цинк

Как опять же не трудно заметить, если бы не массовое негодование по этому поводу, то скорее всего оставили бы как есть.
Ну а так, общественность вынудила футбольных функционеров исправлять свои "маленькие неточности".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Кремль, Москва, спорт, футбол
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