Эннио Бордато и российское гражданство
11:34. 4 июня 2018 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: brahman
И еще про Италию.
Друзья с Донбасса попросили озвучить прошение о предоставлении итальянцу Эннио Бордато российского гражданства.
Мы, нижеподписавшиеся граждне Российской Федерации, обращаемся к президенту РФ с огромной просьбой о предоставлении Российского гражданства Почетному работнику РДКБ Москвы, Почетному гражданину Беслана, уроженцу Италии и филантропу Эннио Бордато (именно благодаря ему тысячи детей России, Беслана, Цхинвала, Волгограда, Донбасса получали и получают медицинскую помощь); этот человек бесконечно влюблен в Россию, у него есть огромное желание стать гражданином нашей страны и с гордостью носить российский паспорт!
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы обращаемся к Вам и надеемся, что Вы рассмотрите и одобрите эту петицию, поскольку в последнее время гражданами России стремились стать многие зарубежные спортсмены и актеры, и Вы удовлетворили их просьбы! Мы искренне рады за них! Так пусть же нашим гражданином станет человек, который столько лет, будучи итальянцем, занимается лечением и реабилитацией тяжело больных, пострадавших в результате военных конфликтов и террористических актов российских и русских детей! От Архангельска до Москвы, от Волгограда до Беслана и Улан-Удэ, повсюду, многие наши граждане знают его лично и ценят его бескорыстное служение!
Бескрайняя любовь к России, к русской культуре и русскому языку родилась у Эннио Бордато не в самые простые годы для нашей страны! На протяжении многих лет он ездит в глубинку, отправляясь туда, откуда приходит сигнал о помощи!
Любую информацию об Эннио Бордато Вы сможете легко найти, он – абсолютно открытый в делах и в помыслах человек! Всецело достойный того, чтобы получить право называть себя ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ!
В 2004 году организовывал отправку детей Беслана в на отдых и реабилитацию в Италию. Эннио Бордато является почетным гражданином Беслана.
Скорая помощь для архангельской детской больницы.
От себя добавлю, что что по работе связанной с Донбассом соприкасался с деятельностью этого человека – он активно материально и организационно помогал детям Донбасса, которые выезжали на проживание или лечение в Россию, помогал детским учреждениям на Донбассе.
В Италии он активно продвигает идею дружественных отношений России и Италии, участвовал в общественной кампании в поддержку действий России в Сирии. В целом, если Эннио Бордато хочет стать гражданином России, то как представляется, своей практической многолетней деятельностью он этого вполне заслужил.
Источник: colonelcassad.livejournal.com