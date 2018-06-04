Эннио Бордато и российское гражданство

И еще про Италию.Друзья с Донбасса попросили озвучить прошение о предоставлении итальянцу Эннио Бордато российского гражданства.В 2004 году организовывал отправку детей Беслана в на отдых и реабилитацию в Италию. Эннио Бордато является почетным гражданином Беслана.Скорая помощь для архангельской детской больницы.От себя добавлю, что что по работе связанной с Донбассом соприкасался с деятельностью этого человека – он активно материально и организационно помогал детям Донбасса, которые выезжали на проживание или лечение в Россию, помогал детским учреждениям на Донбассе.В Италии он активно продвигает идею дружественных отношений России и Италии, участвовал в общественной кампании в поддержку действий России в Сирии. В целом, если Эннио Бордато хочет стать гражданином России, то как представляется, своей практической многолетней деятельностью он этого вполне заслужил.

Источник: colonelcassad.livejournal.com