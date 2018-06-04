«Центральный банк в любое время может вывезти из России золотой запас»

Как известно, по итогам первого квартала 2018 года, объем золота в российских резервах достиг 1890,8 тонны. По темпам наращивания резервов Банк России сохраняет лидерство среди центробанков.

Такими темпами в ближайшие три года РФ может войти в тройку крупнейших стран по объему золота в резервах.

Так регулятор защищается от рисков, связанных с действиями финансовых регуляторов США и Евросоюза, а также геополитической неопределенности.

О том золоте, что блестит, размышляет публицист, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин КАТАСОНОВ:

«Все ли золото находится на территории РФ?»

- Уж лучше накапливать золото, чем «зеленую бумагу», ведь оно имеет способность сохраняться независимо от экономических санкций! Ну и «рука Вашингтона» до него не дотягивается.

Правда, в документах Центрального банка, который, собственно говоря, и накапливает золото на своем балансе, допускается опция - «золото за границей»...

Замечу, что Центробанк даже в своем годовом отчете за 2017 год не дал информацию о том, все ли золото находится на территории РФ...

«Кто же является бенефициаром накопления «желтого металла»?..»

И еще один момент, который смущает: Центробанк имеет особый статус, и статья 2-я Федерального закона о ЦБ говорит о том, что он не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам ЦБ...

То есть большой вопрос, а кто же, собственно говоря, является бенефициаром этого самого накопления «желтого металла»? И этот вопрос повисает в воздухе...

Да, золото действительно должно быть стратегическим резервом, и более чем странно выглядит то, что оно находится на балансе Центрального банка!

«Золотой запас США находится на балансе Казначейства»

Напомню, что сегодня ни в России, ни в мире нет «золотого стандарта», и, соответственно, золото может выполнять только функцию стратегического резерва.

Но в таком качестве оно должно находиться не на балансе ЦБ, а на балансе Казначейства!

Кстати говоря, в США официальный золотой запас составляет 8100 тонн, и все золото там находится именно на балансе Казначейства...

«Под Васькой я имею в виду ЦБ»

Есть ли какие-то видимые тенденции, которые указывали бы на то, что мы все-таки перестаем накапливать «зеленую бумагу»?

На этот счет у нас нет абсолютно никаких подвижек, хотя на всех уровнях об этом уже было сказано очень много чего.

Но, как говорится, Васька слушает да ест, - под Васькой я имею в виду опять же Центральный банк, который при определении структуры активов своего баланса тупо исходит только из одного критерия - доходности активов.

Понятно, что когда падает доходность американских казначейских бумаг, то снижается доля «зеленой бумаги», а когда доходность казначейских бумаг США начинает расти, соответственно, увеличивается доля «зеленой бумаги».

«... явно не в интересах Российской Федерации!»

Так что здесь все предельно просто, то есть тупо, потому что ЦБ даже не принимает в расчет риск, связанный с возможным замораживанием или даже конфискацией наших долларовых резервов!

А ведь это очень серьезная проблема, но, к сожалению, она не озвучивается ни премьером, ни президентом Российской Федерации.

По сути дела Центральный банк является экстерриториальным учреждением, которое действует явно не в интересах Российской Федерации!

Центральный банк в любое время просто может вывезти золотой запас за пределы территории России, и никто об этом даже не будет знать.

Напомню, что правила статистического учета и отображения этой статистики в отчетности Центрального банка таковы, что мы не можем знать обо всех метаморфозах, происходящим с «желтым металлом».

«ЦБ РФ - валютный обменник, зависящий от ФРС США»

К сожалению, всё это находится за пределами нашего зрения, то есть таких институтов, которые призваны контролировать деятельность органов государственной власти.

В соответствии с 75-й статьей Конституции РФ, Центральный банк все-таки должен быть органом государственной власти - но он таковым не является.

Примечательно, что ни прокуратура, ни Счетная палата, ни Государственная дума не проявляют никакого интереса или хоть какой-то воли к тому, чтобы проверять действия ЦБ.

А ведь даже наша куцая Конституция, которую справедливо ругают, не только дает такие полномочия, но даже обязывает прокуратуру, Конституционный суд, Счетную палату и правительство все-таки контролировать действия Центрального банка.

Но наш ЦБ практически бесконтролен. По большому счету Центральный банк Российской Федерации - это большой валютный обменник, который зависит от ФРС США, эмитирующей «зеленую бумагу».

А Центробанк просто перекрашивает эту бумагу в национальные цвета денежной единицы, называемой рублем.

«Самая опасная форма долларизации экономики РФ!»

Так что это открытая долларизация, причем это самая опасная форма долларизации экономики РФ! Кстати, не так давно наш президент в очередной, наверное, в 1001-й раз сказал о необходимости дедолларизации российской экономики...

Но я не знаю, то ли президент не понимает, что такое долларизация российской экономики, то ли опасается затрагивать вопрос, касающийся этой самой опасной и самой основной формы долларизации, когда ЦБ в своих активах накапливает «зеленую бумагу» и под нее выпускает российские рубли?