За 6 лет до Халхин-Гола

Директива т. Элиаве о Монголии. Утверждена Политбюро ЦК ВКП(б) 19 октября 1933 г.

Интересный документ 1933 года, где советское Политбюро дает указания по подготовке Монголии к отражению японской агрессии. До событий на Халхин-Голе оставалось 6 лет.Так сказать оцените глубину стратегического предвидения советского руководства.Основными задачами комиссии т. Элиавы являются:1. Проверка выполнения советскими и монгольскими организациями решений Политбюро, касающихся Монголии, в особенности в области завоза товаров для снабжения страны, образования товарных резервов, улучшения трактов и авто-транспорта, использования водных путей и создания речного и озерного флота, подъема скотоводства, организации переработки продукции сельского хозяйства и укрепления монгольских кадров во всех отраслях административной и хозяйственной работы.2. Выяснение на месте совместно с монгольским руководством и полпредом т. Чуцкаевым наиболее существенных вопросов Монголии, намечавшихся на предстоящий хозяйственник год во всех отраслях работы, и подготовка конкретных предложений по этим вопросам для внесения в монгольскую комиссию Политбюро.Изучение на месте скотозаготовок и установившегося в результате последних экономических и финансовых мероприятий обменного эквивалента между готовыми товарами с одной стороны и скотом и прочими видами местного сырья с другой стороны. Проработка вопроса о номенклатуре специфических товаров монгольского ширпотреба и способов обеспечения снабжения монгольского рынка этими необходимыми специальными товарами за счет завоза из СССР, производства на месте и (в некоторой пропорции) завоза из Китая.3. Выяснение общего политического положения Монголии для доклада ПБ под углом зрения:1) анализа настроений широких аратских масс и их отношение к правительству;2) характеристики состояния Монгольской Народной Революционной партии;3) оценки течений монгольской партийкой и правительственной верхушки;4) характеристики антисоветских и японофильских тенденций;5) анализа политической и экономической программы буржуазных и феодально-клерикальных группировок;6) подведение итогов “нового” курса в Монголии в области классовых отношений.4. Тщательно ознакомиться со всеми материалами следствия по делу об организации в Кентейском и Восточном аймаках и в Улан-Баторе иТо или другое направление всех дел, касающихся лиц, связанных с верхушкой, должно быть дано после доклада т. Элиавы в Политбюро на основе указаний, которые будут даны. Тов. Элиаве поручается также выяснить вопрос о степени причастности духовенства и его организаций к японским разведывательным и повстанческим планам.Все существующие законы в отношении лам должны строго соблюдаться. Вместе с тем следует постепенно и умело закладывать основы антирелигиозной пропаганды в стране и в меру реальных возможностей сокращать функции монастырей в деле лечения и обучения. Предложить монгольскому правительству в ближайшее время поставить несколько образцовых школ и лечебных пунктов в районе расположения наиболее влиятельных монастырей, считать необходимым тщательно проверить практику культурной работы в Монголии и принять меры к ее улучшению путем приближения культурно-просветительной работы к аратским низам и придания ей, по возможности, практического характера, отвечающего на непосредственные бытовые и хозяйственные вопросы масс.Шалва Зурабович Элиава. Расстрелян в 1937 году за участие в заговоре Тухачевского. При Хрущеве реабилитирован.6. Тов. Элиаве поручается совместно с заинтересованными советскими и монгольскими организациями выяснить мероприятия, необходимые для сокращения переходов населения с советской территории на территорию монгольской республики, порядок возврата в СССР самовольных переселенцев и в случае необходимости, подготовить также для внесения в монгольскую комиссию мероприятия, направленные к улучшению состояния снабжения в пограничной с Монголией полосе.Учитывая существующее внешнеполитическое положение в связи с напряженностью японо-советских отношений, на т. Элиаву возлагается:Выяснить вместе с тем, происходит ли скупка японцами верблюдов в полосе граничащей с Внутренней Монголией, с целью подготовки верблюжьего транспорта к моменту наступления. Принять меры к прекращению подобной утечки верблюдов во Внутреннюю Монголию.5. Обсудить на месте с компетентными местными работниками вопрос о создании верблюжьей кавалерии и представить проект образования такого отряда в составе монгольской армии с отпуском для этого необходимых дополнительных ассигнований.6. Представителю Наркомвоенмора, командируемому в составе комиссии т. Элиавы, предлагается обеспечить полнее ознакомление т. Элиавы с работой состава советских военных инструкторов в Монголии, и регулярно информировать т. Элиаву о ходе выполнения им возложенных на него ведомством поручений. Вместе с тем тов. Элиаве поручается осведомить соответственных лиц монгольского руководства об основных моментах, представляющих для них интерес, по вопросам состояния дела обороны и о планах, связанных с дальнейшим укреплением обороны.Выполнение вышеизложенного должно быть проведено с соблюдением максимальной осторожности. В эту часть работы комиссии тов. Элиавы могут быть посвящены только те монгольские работники, которые будут привлечены к этому т.т. ШЕКО и ДЕМИТОМ.РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 125-127. http://istmat.info/node/59250 – цинкЧерез 6 лет войска Японской Империи при вторжении на территорию Монгольской Народной Республики потерпели сокрушительное поражение на Халхин-Голе, что сыграло свою роль не только для обеспечения независимости Монголии и сохранению там дружественного к СССР правительства, но и повлияло на решение Японии уклониться от нападения на СССР в 1941 году.Ну и по стечению обстоятельств, именно на полях Монголии взошла звезда будущего Маршала Победы №1.

Источник: colonelcassad.livejournal.com