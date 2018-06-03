За 6 лет до Халхин-Гола
23:27. 3 июня 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный документ 1933 года, где советское Политбюро дает указания по подготовке Монголии к отражению японской агрессии. До событий на Халхин-Голе оставалось 6 лет.
Так сказать оцените глубину стратегического предвидения советского руководства.
Директива т. Элиаве о Монголии. Утверждена Политбюро ЦК ВКП(б) 19 октября 1933 г.
Основными задачами комиссии т. Элиавы являются:
1. Проверка выполнения советскими и монгольскими организациями решений Политбюро, касающихся Монголии, в особенности в области завоза товаров для снабжения страны, образования товарных резервов, улучшения трактов и авто-транспорта, использования водных путей и создания речного и озерного флота, подъема скотоводства, организации переработки продукции сельского хозяйства и укрепления монгольских кадров во всех отраслях административной и хозяйственной работы.
2. Выяснение на месте совместно с монгольским руководством и полпредом т. Чуцкаевым наиболее существенных вопросов Монголии, намечавшихся на предстоящий хозяйственник год во всех отраслях работы, и подготовка конкретных предложений по этим вопросам для внесения в монгольскую комиссию Политбюро.
Изучение на месте скотозаготовок и установившегося в результате последних экономических и финансовых мероприятий обменного эквивалента между готовыми товарами с одной стороны и скотом и прочими видами местного сырья с другой стороны. Проработка вопроса о номенклатуре специфических товаров монгольского ширпотреба и способов обеспечения снабжения монгольского рынка этими необходимыми специальными товарами за счет завоза из СССР, производства на месте и (в некоторой пропорции) завоза из Китая.
3. Выяснение общего политического положения Монголии для доклада ПБ под углом зрения:
1) анализа настроений широких аратских масс и их отношение к правительству;
2) характеристики состояния Монгольской Народной Революционной партии;
3) оценки течений монгольской партийкой и правительственной верхушки;
4) характеристики антисоветских и японофильских тенденций;
5) анализа политической и экономической программы буржуазных и феодально-клерикальных группировок;
6) подведение итогов “нового” курса в Монголии в области классовых отношений.
По вопросу о контр-революционной организации т. Элиаве поручается :
4. Тщательно ознакомиться со всеми материалами следствия по делу об организации в Кентейском и Восточном аймаках и в Улан-Баторе и проверить методы расследования и достоверность показаний. Инструктировать монгольские органы в смысле необходимости решительной и твердой ликвидации дел низовых организаций. Вместе с тем, предложить следственным и карательным органам (т.т. Чуцкаеву и Элиаве договориться, кому персонально дать эти указания в секретном порядке) в отношении тех элементов, близких к руководящей верхушке, которые проявили японофильские колебания в прошлом (до 1933 г.), занять осторожную линию, имея в виду, главным образом, выявление их подлинного лица, и, в меру надобности, постепенное отстранение от работы. Меры суровой репрессии применять только к виновным в активном участии в работе низовых шпионских и повстанческих организаций. То или другое направление всех дел, касающихся лиц, связанных с верхушкой, должно быть дано после доклада т. Элиавы в Политбюро на основе указаний, которые будут даны. Тов. Элиаве поручается также выяснить вопрос о степени причастности духовенства и его организаций к японским разведывательным и повстанческим планам.
5. По вопросу о борьбе с агитационной и хозяйственно-организационной работой лам т. Элиаве поручается совместно с т. Чуцкаевым разъяснить монгольскому руководству и провести в жизнь линию политики, выражающейся в соблюдении полной религиозной свободы для аратских масс. При одновременном наблюдении за тем, чтобы монастыри и ламы не противопоставляли себя государственным, административным и хозяйственным органам, всякие попытки политических выступлений церковников должны получать твердый отпор. Всякое участие монастырей в торговом обороте должно быть воспрещено, за исключением реализации излишков своей продукции. Все существующие законы в отношении лам должны строго соблюдаться. Вместе с тем следует постепенно и умело закладывать основы антирелигиозной пропаганды в стране и в меру реальных возможностей сокращать функции монастырей в деле лечения и обучения. Предложить монгольскому правительству в ближайшее время поставить несколько образцовых школ и лечебных пунктов в районе расположения наиболее влиятельных монастырей, считать необходимым тщательно проверить практику культурной работы в Монголии и принять меры к ее улучшению путем приближения культурно-просветительной работы к аратским низам и придания ей, по возможности, практического характера, отвечающего на непосредственные бытовые и хозяйственные вопросы масс.
Шалва Зурабович Элиава. Расстрелян в 1937 году за участие в заговоре Тухачевского. При Хрущеве реабилитирован.
О положении в граничащих с Монголией советских районах:
6. Тов. Элиаве поручается совместно с заинтересованными советскими и монгольскими организациями выяснить мероприятия, необходимые для сокращения переходов населения с советской территории на территорию монгольской республики, порядок возврата в СССР самовольных переселенцев и в случае необходимости, подготовить также для внесения в монгольскую комиссию мероприятия, направленные к улучшению состояния снабжения в пограничной с Монголией полосе.
Особая часть.
Учитывая существующее внешнеполитическое положение в связи с напряженностью японо-советских отношений, на т. Элиаву возлагается:
1. Разъяснить монгольскому руководству усиливающуюся опасность японской агрессии, доказанную как всем ходом политики Японии за последнее время, так и многочисленными выступлениями ответственных военных руководителей Японии открыто в пользу превентивной войны против СССР, причем ряд этих выступлений содержит категорические указания на то, что в случае войны против СССР японская военщина предполагает захват территории Монгольской Республики. Указать монгольским товарищам, что японцы уже сейчас ведут всестороннюю подготовку по захвату МНР.
2. Тщательно проверить состояние боевой подготовки, политическое состояние комсостава и бойцов и материальное состояние технических ресурсов монгольской армии. Наметить наиболее срочные и существенные меры по дальнейшему повышению боеспособности монгольской армии и укрепления обороны территории Монгольской Республики.
3. Ознакомиться с состоянием планов мобилизация военных к хозяйственных ресурсов Монголии на случай необходимости отпора японскому нападению. Выяснить, в какой мере расположение баз военного снабжения и основных товарных складов гарантирует их от захвата японцами при внезапном нападении. Обсудить и установить совместно с монгольским правительством планы эвакуации, на случай военных осложнений, из районов, которые могут в первую очередь подвергнуться японскому нападению (Баргинское и Калганское направления), всех видов скота, в особенности тягла. Выяснить вместе с тем, происходит ли скупка японцами верблюдов в полосе граничащей с Внутренней Монголией, с целью подготовки верблюжьего транспорта к моменту наступления. Принять меры к прекращению подобной утечки верблюдов во Внутреннюю Монголию.
4. Проверить состояние путей сообщения и средств связи между СССР и Монголией под специальным углом зрения подготовленности их к условиям военного времени. Наметить первоочередные мероприятия, необходимые для улучшения дорог и средств связи с точки зрения тех требований, которые могут быть предъявлены для переброски войск, передвижения артиллерии и моторизованных частей, перевозки снабжения и т. п.
5. Обсудить на месте с компетентными местными работниками вопрос о создании верблюжьей кавалерии и представить проект образования такого отряда в составе монгольской армии с отпуском для этого необходимых дополнительных ассигнований.
6. Представителю Наркомвоенмора, командируемому в составе комиссии т. Элиавы, предлагается обеспечить полнее ознакомление т. Элиавы с работой состава советских военных инструкторов в Монголии, и регулярно информировать т. Элиаву о ходе выполнения им возложенных на него ведомством поручений. Вместе с тем тов. Элиаве поручается осведомить соответственных лиц монгольского руководства об основных моментах, представляющих для них интерес, по вопросам состояния дела обороны и о планах, связанных с дальнейшим укреплением обороны.
Выполнение вышеизложенного должно быть проведено с соблюдением максимальной осторожности. В эту часть работы комиссии тов. Элиавы могут быть посвящены только те монгольские работники, которые будут привлечены к этому т.т. ШЕКО и ДЕМИТОМ.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 125-127.
http://istmat.info/node/59250 – цинк
Через 6 лет войска Японской Империи при вторжении на территорию Монгольской Народной Республики потерпели сокрушительное поражение на Халхин-Голе, что сыграло свою роль не только для обеспечения независимости Монголии и сохранению там дружественного к СССР правительства, но и повлияло на решение Японии уклониться от нападения на СССР в 1941 году.
Ну и по стечению обстоятельств, именно на полях Монголии взошла звезда будущего Маршала Победы №1.
Источник: colonelcassad.livejournal.com