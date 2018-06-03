Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2018

Война на Донбассе имеет сходство с конфликтом в бывшей Югославии.

Об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил сербский доброволец Михаил Мартон (позывной «Мадьяр»), военнослужащий армии ДНР.

«ПолитНавигатор»: Михаил, ты принимал участие в Югославской войне, теперь служишь у нас в Донецкой Народной Республике, чем похожи и чем отличаются война на Балканах и в Донбассе?

Михаил Мартон: Эти войны не сильно отличаются, разве что только враг разный, там мы воевали с террористами, а здесь с нацистами.

— Югославия воевала с НАТО, здесь официально НАТО нет, но всем известно, что на Донбассе присутствуют инструктора НАТО, поставляется оружие украинской стороне, расскажи подробнее о роли НАТО в этой войне.

— НАТО финансирует эту войну против русских жителей. Это грязная война, денежная.

— Как, по-твоему, будет дальше развиваться эта война, когда и как она закончится?

— Война закончится, когда мы уничтожим нацистов, других вариантов я не вижу.

— Сейчас активно обсуждается тема, что украинская сторона может перейти в наступление к началу или во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, твоё мнение по этому поводу?

— Мы их ждём.

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