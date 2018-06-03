Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2018
- 12:39 Очевидец: Штурм погранзаставы в Луганске.
- 12:37 Осторожно, работает снайпер!.
- 11:44 Пьянство и наркомания в ВСУ — это норма.
- 09:01 Сербский доброволец армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём (ВИДЕО).
- Вчера 22:56 Акция «Добровольцы»: Мирные жители ДНР роют окопы и строят блиндажи.
Очевидец: Штурм погранзаставы в Луганске
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Осторожно, работает снайпер!
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Пьянство и наркомания в ВСУ — это норма
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Сербский доброволец армии ДНР о наступлении ВСУ: Мы их ждём (ВИДЕО)
Война на Донбассе имеет сходство с конфликтом в бывшей Югославии.
Об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил сербский доброволец Михаил Мартон (позывной «Мадьяр»), военнослужащий армии ДНР.
«ПолитНавигатор»: Михаил, ты принимал участие в Югославской войне, теперь служишь у нас в Донецкой Народной Республике, чем похожи и чем отличаются война на Балканах и в Донбассе?
Михаил Мартон: Эти войны не сильно отличаются, разве что только враг разный, там мы воевали с террористами, а здесь с нацистами.
— Югославия воевала с НАТО, здесь официально НАТО нет, но всем известно, что на Донбассе присутствуют инструктора НАТО, поставляется оружие украинской стороне, расскажи подробнее о роли НАТО в этой войне.
— НАТО финансирует эту войну против русских жителей. Это грязная война, денежная.
— Как, по-твоему, будет дальше развиваться эта война, когда и как она закончится?
— Война закончится, когда мы уничтожим нацистов, других вариантов я не вижу.
— Сейчас активно обсуждается тема, что украинская сторона может перейти в наступление к началу или во время проведения Чемпионата мира по футболу в России, твоё мнение по этому поводу?
— Мы их ждём.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Акция «Добровольцы»: Мирные жители ДНР роют окопы и строят блиндажи
К оглавлению | Источник: www.youtube.com