Социалист-атеист возглавил правительство Испании

В Испании давеча погнали действующее правительство.Рахой и Ко пали жертвой вскрывшийся коррупции внутри действующего кабинета и в рядах околоправительственных лоббистов, в результате чего в парламенте правительство получило вотум недоверия, чего в Испании не было с 70х годов прошлого века.Расстроенный Рахой обвинил оппонентов в сведении политических счетов. И отчасти он прав – депутаты от Каталонии дружно топили за вотум, припоминая преследования Пучдемона и дубинки на улицах Барселоны. С учетом того, что перевес в пользу вотума был совсем небольшой – 180 за вотум, 169 против, можно говорить о том, что Каталония аукнулась Рахою в самый неподходящий момент, хотя конечно это скорее стало той соломинкой, которая переломила хребет коррупционному мадридскому верблюду.В результате, к власти снова вернулись испанские социалисты, а премьер-министром стал Педро Санчес, который помимо всего прочего является еще и атеистом, поэтому от присяги на Библии отказался, ввиду чего у испанских католиков знатно пригорело. Точно не скажу, но не исключено, что это первый атеист во главе испанского правительства со времен Республиканской Испании.Будет интересно посмотреть, поменяется ли политика официального Мадрида в отношении Каталонии и прекратятся ли преследования "неуловимого Пучдемона", так как социалисты не раз критиковали Рахоя за неадекватную и негибкую политику в отношении Каталонии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com