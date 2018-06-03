Смысловая война по теме „Украина”

Ведь не секрет, что русский и западный взгляды на Украину разительно отличаются. Мы видим Украину как неотъемлемую часть и колыбель Руси. Запад видит Украину не просто как отдельное государство, а отгороженное высоким забором от всей остальной России. Как не-Россию, а следовательно, анти-Россию. И этот взгляд "упакован" в том понятийном аппарате, который мы самоубийственно до сих пор принимали.

Нужно, проведя работу над ошибками, начинать новую битву. Прошлую мы проиграли прежде всего потому, что приняли понятийный аппарат противника. А тот, кто принимает вражеский дискурс, непременно будет побежден. Ибо в дискурсе заложено мировоззрение. Приняли вражеский дискурс — вам навяжут и вражеское мировоззрение.

Информационную битву последних 27 лет за Украину Россия, к сожалению, в целом проиграла. Но проиграла битву, а не войну. Тем более это не значит, что мы будет проигрывать всегда.



Поэтому, чтобы Украина, а для начала Новороссия, воссоединилась с остальной Россией, мы ОБЯЗАНЫ использовать соответствующий нашей цели понятийный аппарат.

Наша цель проста — возрождение Святой Руси, что подразумевает воссоединение Русской цивилизации. Значит, мы должны годами и, если понадобится, десятилетиями продвигать соответствующий этой цели дискурс.



Понятийный аппарат — это оружие массового мировоззренческого поражения. Рассмотрим на конкретных примерах причины нашего прошлого неуспеха и предложим понятийные приемы для победы.

Первый пункт наиболее важен, поэтому обширен.

I

С конца XIX века в Галиции началась пропаганда термина "украинцы", который советская власть затем навязала всем жителям созданной ею УССР. На самом деле термин "украинцы" — это ОМОНИМ, т.е. слово, имеющее разные значения.

В чем здесь ловушка? В том, что есть юридический факт существования государства Украина. На основании этого ЮРИДИЧЕСКОГО факта с использованием ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО приема (граждане Украины = украинцы) делается хитроумный трюк: провозглашается факт ЭТНИЧЕСКОГО характера, что на Украине живет ОТДЕЛЬНЫЙ НАРОД, не связанный с русским, а имеющим якобы отдельную культуру, язык, веру.



И этот подлог закрепляется в идеологическом и политическом поле. Так возникает ПОЛИТИЧЕСКАЯ идеология украинства, имеющая жестко антирусскую направленность.

Не случайно

многие деятели начала ХХ века в той же Галиции подчеркивали, что украинцы — это политическая партия. Вот откуда растут ноги у пресловутых "российско-украинских противоречий". На самом деле противоречий никаких нет, просто часть русского народа переформатировали в антирусских.



Наш путь к победе — разделение юридического, этнического и политического смыслов термина "украинцы". Исконно он обозначал исключительно политическую ориентацию, а сейчас нас ловят им как сачком.

Выход таков. Понятийный аппарат необходимо пересмотреть следующим образом:

— в юридическом смысле употреблять ТОЛЬКО "граждане Украины" или "население Украины", пресекая любые попытки спекуляций на термине "украинцы", в том числе не давая повода для лозунга "Украина — для украинцев" (поскольку здесь мы незаметно переходим из юридического поля в идеологическое, т.е. понятийно проигрываем);

— в этническом смысле употреблять "этносы Украины", выбивая почву из-под ног у этнократов, настаивающих на моноэтничности на основании ЮРИДИЧЕСКОГО факта существования государства Украина, а это подлог и обман. Термин "украинцы" употреблять можно, но ТОЛЬКО в том случае, если он используется наряду с названиями других этносов. Переведя разговор в этом направлении, вы выхватываете у русофобов их главный аргумент — "моноэтничность Украины" — и перехватываете инициативу;

— в политическом и идеологическом смысле все более запутано, поэтому всегда нужно прояснять позиции, уточняя, о чем именно идет речь. Самый простой способ — добиваться ответа, как вы относитесь к России и кто ваши герои. Тогда уже можно говорить и национализме, нацизме, бандеризации и т.д. Тот, кто за воссоединение Руси, должен навсегда запомнить одно правило: нужно разделять Украину как государство и "украинцев" как его воображаемое население (настоящее население Украины — это "граждане Украины").

Публично нужно выступать ТОЛЬКО против преступников, захвативших власть на Украине, или их преступной идеологии, но никак не против Украины как государства. Ибо в последнем случае это может быть воспринято как против народа.

И это специально делается:

любое неодобрительное высказывание из России превращается местными СМИ в антиукраинское. Мол, посмотрите, как "русские ненавидят украинцев". Поэтому меч в руки врагам давать нельзя. Нужно максимально конкретизировать объект своего неодобрения и говорит не об абстрактных "украинцах", а о конкретных людях.



Так критика из России становится на порядок более эффективной и легче достучится до сердец местного населения, которые не будут чувствовать обиды национального характера.

Например, выражение "украинцы оскверняют памятники войны" в корне неверное и проигрышное. Ибо "украинцы" — это омоним. Может быть, тот, кто это говорил, имел в виду "политических украинцев", но омонимичность термина тут же будет направлена против России, якобы обвиняющей все население Украины в варварстве.

Итак, с использованием термина "украинцы" нужно быть предельно осторожным, и особенно не впрягать его в негативный контекст национального характера, т.к. население Украины к этому очень чувствительно. Побольше гибкости — вот чего нам часто не хватает.

II

Нужно всячески противопоставлять НАСЕЛЕНИЕ и ВЛАСТЬ Украины. Никогда не употреблять выражений типа "гадкие украинские власти сделали то-то", т.к. население Украины очень обидчиво и воспринимает это на свой счет. Правильно так: КИЕВСКАЯ власть, КИЕВСКАЯ хунта, КИЕВСКИЙ режим.



Можно найти тысячи способов привязки властей только к ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ признаку (но не юридическому, из которого тут же сделают этнический!), чтобы не нанести обиды людям, которые мало что понимают, но настраиваются против России. К счастью, с февраля российские СМИ называют хунту именно киевской властью. Вот это правильно.

III

Нужно навсегда перестать употреблять вредительские термины "восточные (западные и т.д.) украинцы". Потому что этот ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ термин легко превращается в этнический и даже идеологический. Раз "украинцы" — значит, одна мова и т.д. Никаких "восточных украинцев" в природе не существует. Украинцы юридически везде одинаковы — это граждане Украины, а если речь о народе, то мы — РУССКИЕ.

IV

Названий "восточная (южная и т.д.) Украина" тоже не нужно употреблять. Есть множество регионов (Волынь, Галиция, Закарпатье и т.д.), и нужно всеми силами отвязывать географические имена от "украинской" составляющей, ибо она омонимична, т.е. имеет разные смыслы. Вы имеете в виду одно, а вашу ошибку направляют против вас же, вкладывая в нее уже этнический смысл.

V

Никогда не использовать выражение "украинский народ", поскольку этот термин означает исторически сложившийся единый организм, осознающий общность свой истории и своего будущего, ОТДЕЛЬНОГО от всех прочих народов. На Украине такового НЕТ! За "украинский народ" нам сейчас выдают бандеровскую нечисть. Вместо "украинского народа" лучше говорить "население Украины", отвязываясь от этноидеологического содержания. А оно, это население, очень разное.

"Население Украины" — вот юридически безупречная и нейтральная формулировка, не дающая козыри в руки врагам.

VI

Никогда не употреблять унизительного выражения "русскоговорящие (русскоязычные) украинцы". Обман здесь состоит в том, что из русских, которых на Украине большинство, сделали "украинцев", пусть и "русскоговорящих". Следующим шагом будет уничтожение и русского языка, ведь зачем он "украинцам".



Спрашивается: можно ли ожидать, чтобы население Украины хотело воссоединения с остальной Россией, если мы сами называем его "русскоязычными украинцами"? Вряд ли. Поэтому предельное внимание к терминам! На Украине живет Русский народ: почти такой же, как и в России, только с другими паспортами и подвергшийся 23-летнему духовному насилию. И наша цель — не отталкивать его, а привлечь к возвращению домой.

VII

Мы не за ОТДЕЛЕНИЕ регионов "от Украины", а за ВОССОЕДИНЕНИЕ с остальной Россией! В этом — принципиальная разница. Сепаратисты — это те, кто победил в 1991 году, отгородившись забором. Наша задача — исправить ту ошибку.

VIII

На Украине НЕТ и не может быть "пророссийских" организаций! Потому что этот лживый термин загоняет нас в узкие понятийные рамки того, что есть ДВА разных государства — Россия и Украина, а "пророссийские" организации борются против якобы СВОЕГО государства — Украины.



Правда же такова: на Украине есть русские патриотические организации и движения, выражающие волю Русского народа, веками живущего на своей земле. И мы боремся не за ДРУГОЕ государство, как внушают враги, а за ВОССОЕДИНЕНИЕ нашего ЕДИНОГО Отечества.

IX

Наконец, нужно навсегда усвоить и употреблять только правильные выражения "на Украине" (а не "в") и "с Украины" (а не "из"), поскольку Украина этимологически означает окраину, т.е. землю, а не отдельное государство.



Противоестественное употребление "в Украине" фиксирует Украину как отдельное от остальной России государство и работает против нас, а правильное выражение "НА Украине" подчеркивает единство нашей земли и поэтому приближает наше воссоединение.

Вот лишь основные понятийные приемы, соответствующие нашей заветной цели — воссоединению единой Руси. Если мы станем активными носителями этого дискурса, то оно не за горами!