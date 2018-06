Следите за руками: откуда взялся главный «вещдок» в деле сбитого Boeing?

Источник: riafan.ru

Было бы странно, если бы в преддверии чемпионата мира по футболу на Западе не вспомнили катастрофу Boeing малайзийского рейса MH17 в Донбассе.



С шумом прошедшая на прошлой неделе пресс-конференция Международной следственной группы (JIT), которая занимается расследованием этой трагедии, породила новую волну претензий к России и новые призывы ввести очередные санкции.

При этом даже главный прокурор Нидерландов Фред Вестербейке, представлявший следствие на данном мероприятии, признал, что практически ничего нового его команда не сообщила. Все, что было озвучено по поводу «вины» военнослужащих российской 53-й зенитной ракетной бригады, мы уже неоднократно читали в отчетах скандально известной группы Bellingcat, которую не раз ловили на, мягко говоря, «неточностях». Выводы этой группы давно уже обсосаны со всех сторон, и я не вижу смысла обсуждать их снова.

Но я хотел бы обратить внимание на одно новое «вещественное доказательство», неожиданно возникшее на данной пресс-конференции. Собственно, судя по вступительному слову Вестербейке, именно из-за него и собрали журналистов (как бы случайно перед чемпионатом мира). Прокурор с порога заявил, что цель пресс-конференции — обратиться к публике с просьбой найти свидетелей. Был показан ролик, в котором говорится, что следователей в первую очередь интересуют подробности, связанные с теми самыми «вещественными доказательствами», а именно — частями ракеты комплекса «Бук», представленными на этом шоу.

Напомню, публике были показаны два фрагмента: значительно деформированное сопло ракеты и корпус двигателя, чудесным образом сохранившийся в прекрасном состоянии. Настолько сохранившийся, что на нем отчетливо виден серийный номер снаряда. То есть можно себе представить, что ракета, взорвавшаяся на высоте более 10 км и разворотившая Boeing, так хорошо сохранилась?

Уже на следующий день практически все западные газеты сообщили, что на пресс-конференции в Голландии были представлены части ракеты, сбившей тот самый Boeing. Данные фрагменты даже были вынесены на первые полосы газет. Вот же оно, доказательство!

А теперь следите за руками! Дело в том, что среди вещественных доказательств, собранных следственной группой на месте катастрофы, корпуса ракеты не было! На протяжении всех этих лет JIT тщательно отчитывалась о собранных фрагментах самолета и ракеты, сконструировала из останков Boeing его модель, демонстрировала мельчайшие детали «Бука», которые были найдены на месте катастрофы в Донбассе.

До сих пор считалось, что самым крупным элементом ракеты, обнаруженным там, было то самое сопло. Об этой находке JIT отчиталась в июне 2016-го, то есть спустя два года после трагедии. И ни слова о корпусе!

Тогда же на официальном сайте государственной прокуратуры Нидерландов это сопло также было показано как самая крупная деталь ракеты, обнаруженная среди обломков самолета. При этом публике рассказали, что следствие располагает настоящей ракетой «Бук», полученной со стороны, и над этой ракетой производят всевозможные манипуляции с полной её разборкой. Опять-таки о чудом сохранившемся корпусе двигателя «той самой» ракеты, который значительно превышает по своим размерам сопло, опять ничего не было сказано.

В полном отчете Совета безопасности Нидерландов были подробно перечислены и даже показаны объекты, обнаруженные на месте катастрофы. Как части Boeing, так и части взорвавшейся ракеты. Для сравнения в этом же докладе приведены фотографии настоящей ракеты «Бук» (колонка слева) и сохранившиеся детали «той самой» ракеты (колонка справа).

Как видите, и здесь самым крупным фрагментом является сопло. А вот про прекрасно сохранившийся корпус почему-то Совет безопасности «забыл». Любопытно, что сейчас Совет закрыл доступ к своему докладу, ранее доступному широкой публике. Уж не потому ли, что не хочется объяснять такую «забывчивость»?

Откуда же взялся корпус, ныне представленный публике в качестве главного «вещественного доказательства»? Командир федеральной полиции Австралии Дженнифер Херст, показывая на пресс-конференции «вещдоки», как-то неуверенно заявила:

«JIT уже демонстрировала сопло в сентябре 2016 года. И вы могли видеть корпус в докладе Совета безопасности», — сказала она.

Жаль, она не пояснила, в каком из докладов. Я, конечно, мог пропустить какой-то из документов, хотя стараюсь следить за ходом расследования этого дела с 2014 года, но в самом полном докладе Совета безопасности, о котором я говорил выше, показан корпус ракеты комплекса «Бук», переданной следователям со стороны, а не «той самой» ракеты. А если корпус был в распоряжении следствия раньше, то почему же только сейчас обнародовано обращение к свидетелям с просьбой помочь с расшифровкой надписи на нем? Почему этого не было сделано раньше? Чемпионата мира ждали?

В презентации Херст и свежем отчете JIT вопрос, откуда взялся загадочный объект, обходят стороной. Там звучит обтекаемая фраза:

«Сопло и корпус мы нашли на востоке Украины», — говорится в сообщениях.

То есть не факт, что на месте катастрофы именно этого Boeing? Более того, в отчете содержится очень неприметная фраза, на которую мало кто обратил внимание:

«В данный момент ещё невозможно с полной уверенностью утверждать, что обе эти части являются фрагментами ракеты, выпущенной ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й бригаде», — значится в документе.

То есть следователи даже не уверены, являются ли эти элементы частями одной и той же ракеты! Не говоря уже о том, что именно эта ракета сбила злополучный «Боинг».

Но ведь на следующий день практически все газеты мира, проигнорировав эту важную фразу, вышли с фотографией данных деталей и подписями о том, что это — части ракеты, сбившей малайзийский Boeing! Разве это не прямая манипуляция со стороны следствия? Если оно даже не знает, что это за корпус ракеты и откуда он вообще взялся, то зачем же обращаться к свидетелям с отчаянной просьбой помочь расшифровать надписи на нем?

Учитывая, что на пресс-конференции присутствовал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, уже не раз пойманный на откровенной лжи, я могу догадываться, кто привез в Голландию этот корпус, якобы «найденный на востоке Украины». Так, может быть, это корпус украинского «Бука»?

Московский корреспондент британской газеты The Daily Telegraph Алек Лун утверждает:

«Корпус ракетного двигателя, найденный на месте катастрофы MH17 (откуда он это взял? – Прим. авт.), с серийным номером, показывающим, что он был сделан в Москве в 1986 году, должен был снять все вопросы», — подчеркивает журналист.

Об этом говорят многие западные журналисты. И, конечно же, «упускают» из вида, что абсолютно все ракеты для ЗРК «Бук» сделаны на одном заводе — в подмосковном Долгопрудном. Да, в том числе и ракеты, находящиеся на вооружении украинской армии. И все украинские ракеты, разумеется, были сделаны до 1991 года. Но зачем на это указывать западной публике, смущая ненужным отклонением от одной «единственно правильной» версии?

В отличие от многих своих западных и, кстати, российских коллег, я не придерживаюсь одной версии. И на самом деле допускаю различные сценарии этой трагедии. На данный момент мы знаем наверняка лишь одно: кто бы ни сбивал рейс MH17, главный виновник произошедшего — Украина, которая обязана была закрыть свое воздушное пространство над зоной боевых действий для гражданских авиалайнеров. Об этом я неоднократно писал и раньше.

Но появление в деле невесть откуда взявшихся частей якобы «той самой» ракеты свидетельствует о том, что Следственная группа уже не пытается хотя бы выглядеть так, будто ведет расследование добросовестно и старается докопаться до правды. А то, что западные СМИ распространяют откровенные фейки о происхождении «вещдоков», говорит о том, что в поиске истины не заинтересован никто.

Владимир Корнилов

Источник: nstarikov.ru