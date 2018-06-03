Опровергнуто популярное представление об эволюции

In analysing the barcodes across 100,000 species, the researchers found a telltale sign showing that almost all the animals emerged about the same time as humans. (

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Они проанализировали последовательности ДНК-штрих-кодов. Баркодирование (штрихкодирование) ДНК является методом идентификации организма и его принадлежности к определенному таксону. В качестве штрихкодов используются участки митохондриальной ДНК, например, ген цитохром с-окидазы I (COI).

Показано, что COI группируются в кластеры — группы наиболее близких друг к другу последовательностей, — которые, за некоторым исключением, четко соотносятся с видами. Показано, что COI группируются в кластеры — группы наиболее близких друг к другу последовательностей, — которые, за некоторым исключением, четко соотносятся с видами.

Ученые из Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк) и Базельского университета в Швейцарии пришли к выводу, что генетический возраст всех ныне существующих видов животных почти одинаков, что противоречит широко распространенному представлению об эволюции. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали около пяти миллионов последовательностей COI, используемых для ДНК-штрихкодирования и содержащихся в базах данных GenBank и BOLD. Оказалось, что COI одного человека отличается от последовательности другого не более чем на 0,1 процента. Примерно такие же значения (0,1-0,5 процента) характерны для других видов. При этом различия между видами могут достигать пяти процентов.