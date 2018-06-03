Новости Украины и Новороссии 03 июня 2018

В первые дни июня по украинским СМИ прокатилась волна публикаций, сообщающих о том, что отныне жителям Луганской и Донецкой республик запрещён въезд в Россию.

Эту новость разместили, в частности, такие ресурсы, как vesti-ukr.com, 06237.com.ua, segodnya.ua и целый ряд других.

Что стоит за этим вбросом и что означает запрет на самом деле разбирался на страницах своего блога в «Живом Журнале» пользователь под ником poltora_bobra.



«Итак, всё понятно: Путин слил, ганьба оккупантам, перемога близка!»

Речь идёт о временных мерах в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.

«Тут нигде не сказано про ЛДНР, значится, и россиянам в Россию въезд запрещен».

О временных ограничениях в передвижении сообщает и Минтранс ДНР.





Вот так в погоне за дешёвой сенсацией украинские так называемые СМИ в очередной раз подтвердили свой статус средств массовой дезинформации.

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