Новости Украины и Новороссии 03 июня 2018
- 12:16 Жителям Донбасса запрещён въезд в Россию, — СМИ Украины.
- 12:08 В Луганске открылась выставка новейшей истории ЛНР.
- 11:30 Параллельная реальность: Гройсман удивил рассказами о росте зарплат (ФОТО).
- 10:16 «Они всё равно умрут» — Минздрав Украины считает нецелесообразным лечить онкобольных.
- 09:16 Новые шутки со смертью: к посольству России в Киеве принесли гробы (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:09 Нардеп ВРУ: Власть сдала суверенитет Украины.
- Вчера 23:48 Лучшие люди Порошенко шатают Кремль.
Жителям Донбасса запрещён въезд в Россию, — СМИ Украины
В первые дни июня по украинским СМИ прокатилась волна публикаций, сообщающих о том, что отныне жителям Луганской и Донецкой республик запрещён въезд в Россию.
Эту новость разместили, в частности, такие ресурсы, как vesti-ukr.com, 06237.com.ua, segodnya.ua и целый ряд других.
Что стоит за этим вбросом и что означает запрет на самом деле разбирался на страницах своего блога в «Живом Журнале» пользователь под ником poltora_bobra.
«Итак, всё понятно: Путин слил, ганьба оккупантам, перемога близка!»
Речь идёт о временных мерах в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.
«Тут нигде не сказано про ЛДНР, значится, и россиянам в Россию въезд запрещен».
О временных ограничениях в передвижении сообщает и Минтранс ДНР.
Вот так в погоне за дешёвой сенсацией украинские так называемые СМИ в очередной раз подтвердили свой статус средств массовой дезинформации.
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В Луганске открылась выставка новейшей истории ЛНР
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Параллельная реальность: Гройсман удивил рассказами о росте зарплат (ФОТО)
Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в социальной сети, заработная плата украинцев выросла на 12,5% по сравнению с апрелем прошлого года.
«Реальная зарплата в Украине продолжает расти. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 12,5%. Рост доходов связан с ростом экономики Украины. Такую цель мы перед собой поставили и планомерно выполняем», — отметил глава Кабмина.
Как и прочие, этот пост Гройсмана сразу же собрал массу комментариев.
Причем в массе украинцы недоумевают. У кого именно выросли доходы? Или мы не в Украине живем? — интересуются люди. «Забыл про рост цен», — говорят одни. «Подними Коболеву зарплату еще на пару миллионов, в среднем она еще больше вырастет», — отмечают другие.
Украинцы напоминают Гройсману про 18% инфляции (и это только по официальным показателям), однако отвечать на такие комментарии премьер-министр не торопится.
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«Они всё равно умрут» — Минздрав Украины считает нецелесообразным лечить онкобольных
Заместитель и. о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку «они все равно умрут».
Такое заявление Линчевский сделал во время выступления в Счетной палате Украины во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Минздраву для лечения граждан Украины за рубежом.
«Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке — 25% пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно.
Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов.
И эффективность этой программы 0%! Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго», — сказал он.
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Новые шутки со смертью: к посольству России в Киеве принесли гробы (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера в Киеве под Посольством Российской Федерации прошла антироссийская акция.
У дипломатического представительства разложили символические картонные гробы с надписью «Груз 200. ЧВК «Вагнера».
Судя по всему, организаторы акции хотели заявить об участии в боевых действиях на Донбассе частной военной компании «Вагнер». «Гробы» прикреплены к воротам посольства, также ими выложены слова «ИхТамНет».
Антироссийская акция приурочена к началу финального этапа чемпионата мира по футболу, который стартует в России с 14 июня.
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Нардеп ВРУ: Власть сдала суверенитет Украины
В Верховной Раде прокомментировали ситуацию, в которой Украина окажется, если реальному переговорному процессу по Донбассу предпочтёт искать некие альтернативы. Напомним, что Киев периодически озвучивает заявления, в которых говорится, что с “боевиками” договариваться не собирается. При этом под “боевиками” Киев понимает своих собственных граждан, проживающих на территории Донбасса.
О том, какова “альтернатива” для страны в случае отказа от прямых переговоров с Донецком и Луганском, на своей странице в Фейсбуке пишет нардеп от “Оппозиционного блока” Вадим Новинский. По его словам, альтернативой переговорному процессу может являться лишь кровь, смерть и горе.
Так Вадим Новинский отреагировал на заявление Ирины Геращенко о том, что она не может понять тех украинских политиков, “которые выступают за диалог с самопровозглашёнными республиками Донбассу”. Такую формулировку использует в своей заметке Новинский. Г-жа Геращенко же применила термин “кремлёвские марионетки” и “обезьянки”. Та же Геращенко добавила, что “никаких республик на Донбассе не существует”.
Здесь нужно отметить, что украинские оппозиционные политики предложили принять меморандум, в котором были бы прописаны основные этапы диалога между Киевом с одной стороны и ЛДНР – с другой.
Новинский пишет о том, что за 4 года “постмайданная власть” не сделала ничего, чтобы установить мир, а вдобавок “сдала суверенитет дорогим стратегическим партнерам”.
Новинский:
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Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
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