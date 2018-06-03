Как псевдоучёные лингвисты не замечают очевидных фактов о древности русского языка

Которая, в свою очередь, на чём основана? На совершенно волюнтаристской оценке принадлежности археологических находок тому или иному периоду на хронологической шкале, полученной методом радиоуглеродного анализа. Не выдерживающем никакой критики.



Другое основание для создания хронологической шкалы – произвольная оценка древности тех или иных археологических артефактов именитыми учёными. Ну, теми, у кого высокий индекс цитировния, сами понимаете.

Чувствуете, как лингвисты вынуждены приближаться к Русскому Северу?!!

Более того, существующая и поныне топонимика с наглядностью подтверждает тезисы Клёсова: мы встречаем однокоренные, а порою, просто совпадающие названия рек, гор, озёр как на Русском Севере, так и в Индии.



Кому интересно – смело кликайте на ключевое слово -Жарникова- (светлая Вам память, Светлана Васильевна!), и найденные сравнительные списки географических названий вас поразят необычайно .

Ещё раз: двадцать четыре тысячи лет тому назад. А среди представителей высших каст Индии этот гаплотип встречается с частотой вплоть до 72%. И их общий предок пришёл туда порядка 5000 лет назад.

На каком языке говорили те пришельцы, „боги с Севера”? Вопрос, думаю, риторический. Вот вам и весь „праиндоевропейский язык”, как на ладони.

Кстати, если кого-то удивило утверждение об общих корнях русского с арабским – к вашим услугам ключевое слово -Вашкевич-. Николай Николаевич составил многотысячные словари с этими самыми общими корнями и смыслами.

Но в целом, значение последней никак не меняет принципиальную картину расселения народов: хронология может чуть измениться, а последовательность миграционных событий останется той же.

Только глубоко укоренившаяся в академической мафии русофобия никак не позволяет сделать честный шаг и признать жителей Русского Севера родоначальниками европейцев, высших каст Индии и Аравии. Вот и помещают очаг зарождения нашей гаплогруппы где-то между Чёрным и Каспийским морями.

Родные вы наши, уважаемые академики, а как же быть с топонимикой Русского Севера и Индии? Это-то вы как объясните??!

С.Ю. Сальников

P.S. Alex***, хватит дуться: не мальчик ведь… Твоё мнение всем интересно.