Как псевдоучёные лингвисты не замечают очевидных фактов о древности русского языка
09:00. 3 июня 2018 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал: brahman
Тут один околокобовский сайт поместил публикацию, в заголовке которой гордо присутствуют слова „Научные методы…”.
Глянул, увидел картинку… и подумалось: а что же это за „науку” такую распространяют коллеги, причём под маркой КОБ?
Вот картинка, судите сами.
Каким образом это древо было выстроено, на основании каких расчётов? Используется т.н. глоттохронология. Вкратце её суть такова.
Глянул, увидел картинку… и подумалось: а что же это за „науку” такую распространяют коллеги, причём под маркой КОБ?
Вот картинка, судите сами.
Каким образом это древо было выстроено, на основании каких расчётов? Используется т.н. глоттохронология. Вкратце её суть такова.
Составляется словарь из 100 слов (список Сводеша), наиболее близких человеку любой национальности, т.н. ядерная лексика. Это части тела, наиболее употребительные глаголы, трава, солнце, небо и т.п.
Потом сравниваются какие-нибудь два языка и вычисляется процент общих значений. А вот затем возникает принципиальная проблема: как узнать, за какой период времени произошли изменения? И тут, следите внимательно за ловкостью рук лингвистов, берутся за данность т.н. „точно известные исторические сведения”, а более конкретно – в расчёт берётся официальная хронология.
Которая, в свою очередь, на чём основана? На совершенно волюнтаристской оценке принадлежности археологических находок тому или иному периоду на хронологической шкале, полученной методом радиоуглеродного анализа. Не выдерживающем никакой критики.
Другое основание для создания хронологической шкалы – произвольная оценка древности тех или иных археологических артефактов именитыми учёными. Ну, теми, у кого высокий индекс цитировния, сами понимаете.
В качестве примера сторонники скалигеровской хронологии приводят период от конца классической латыни до образования языков латинской группы: французского, итальянского, испанского и т.д.
Т.е. доверять официальной хронологии нет никаких оснований: слишком шаток и зыбок фундамент её построения – сплошные домыслы и никаких железных доказательств.
Более того, как мы убедимся далее, древо языков, представленное выше, вообще полностью противоречит данным ДНК-генеалогии. Уже не говоря об обычном здравом смысле.
Тут ведь какая заковыка? Смотрите, вот некий глоттохронолог сравнивает русский язык с латынью. Находит столько-то различий, применяет соответствующую формулу и вычисляет промежуток времени, разделяющий моменты образования этих двух языков.
Но ведь направление может быть как от латыни к русскому (что ныне и делается), так и от русского к латыни!!! А последнее западная наука ну никак не желает признать, даже в качестве гипотезы.
Идём дальше. Русский язык, естественно, произошёл от древнерусского. Последний, кстати, имеет более точную географическую привязку: древневосточнославянский.
Чувствуете, как лингвисты вынуждены приближаться к Русскому Северу?!!
Древневосточнославянский – „восходит к праславянскому языку”. А последний, в свою очередь, „являлся потомком праиндоевропейского”.
Итак, праславянский — потомок праиндоевропейского. Хорошо, а когда распался последний? „Праиндоевропейский язык должен был распасться не позднее 2500 г. до н. э., а скорее всего, значительно раньше”. Это „раньше” лингвисты опрделяют как 4500 г. до н.э. Возьмём усреднённую оценку: 5500 лет тому назад.
А что на картинке? 3400 лет тому назад. А где, простите, ещё два тысячелетия? В русофобскую, точнее, славянофобскую схему не влезают? Верю, верю…
Т.е. получается следующая картина: если „научное” определение найденных археологических находок говорит, что латиняне появились на две тысячи лет раньше славян, то тогда глоттохронологический подсчёт даст то, что на картинке.
Зато, если воспользоваться результатами научных разработок в рамках ДНК-генеалогии, то сначала носители гаплотипа r1a появились на севере Евразии, а затем миграционные волны достигли Индии и Европы. Одно это заключение сводит на нет все спекуляции „учёных” глоттохронологов.
Более того, существующая и поныне топонимика с наглядностью подтверждает тезисы Клёсова: мы встречаем однокоренные, а порою, просто совпадающие названия рек, гор, озёр как на Русском Севере, так и в Индии.
Кому интересно – смело кликайте на ключевое слово -Жарникова- (светлая Вам память, Светлана Васильевна!), и найденные сравнительные списки географических названий вас поразят необычайно.
Кстати, а когда появилась гаплогруппа r1a? Клёсов уверенно отвечает на этот вопрос: 24 тысячи лет тому назад.
Ещё раз: двадцать четыре тысячи лет тому назад. А среди представителей высших каст Индии этот гаплотип встречается с частотой вплоть до 72%. И их общий предок пришёл туда порядка 5000 лет назад.
На каком языке говорили те пришельцы, „боги с Севера”? Вопрос, думаю, риторический. Вот вам и весь „праиндоевропейский язык”, как на ладони.
Ведь русские корни обнаруживаются не только в персидском, хинди, но и в арабском и во всех европейских языках. Само собой и в „дгевних” латыни и греческом. Это говорит о том, что пришедшие сохраняли свой язык везде, куда бы они ни приходили. Конечно, постепенно язык изменялся, как устный, так и письменный: сравните арабский алфавит с латинским или кириллицей.
Да, а почему мы говорим именно о русском, а не о каком-либо ином славянском языке? Да потому, что лишь русский и литовский имеют наибольшую близость к санскриту. А ещё учтём указанное выше сходство русской и индийской топонимики – оно же в России, а не в Прибалтике! Вот и получается, что речь следует вести именно о русском.
Кстати, если кого-то удивило утверждение об общих корнях русского с арабским – к вашим услугам ключевое слово -Вашкевич-. Николай Николаевич составил многотысячные словари с этими самыми общими корнями и смыслами.
Что же в итоге? Тут достаточно просто: либо вы доверяете сказаниям маститых и часто цитируемых граждан, записанных в анналы различных Академий наук, и подвизающихся на ниве археологии, лингвистики и истории, либо принимаете строго научные данные ДНК-генеалогии. Являющейся, в отличие от первых, наукой точной. Точной, прошу прощение за тавтологию, с точностью до определения константы частоты мутаций гаплотипов.
Но в целом, значение последней никак не меняет принципиальную картину расселения народов: хронология может чуть измениться, а последовательность миграционных событий останется той же.
Распределение R1a (фиолетовый) и R1b (красный). В Индии частота порядка 8% среди всего населения, а среди высших каст доходит до 72%. Схожая картина и на Аравийском полуострове.
Тут следует упомянуть ещё один момент. Очевидность и строгость результатов ДНК-генеалогии вынуждает академических учёных, пусть и скрипя научными зубами, учитывать эти результаты.
Только глубоко укоренившаяся в академической мафии русофобия никак не позволяет сделать честный шаг и признать жителей Русского Севера родоначальниками европейцев, высших каст Индии и Аравии. Вот и помещают очаг зарождения нашей гаплогруппы где-то между Чёрным и Каспийским морями.
Родные вы наши, уважаемые академики, а как же быть с топонимикой Русского Севера и Индии? Это-то вы как объясните??!
Но, как говорится, всякому овощу своё время. Поскрипят, поскрипят своими академическими челюстями, да всё равно признать научную истину придётся.
После написанного хотелось бы дать Главному Начальнику указанного в начале околокобовского сайта полудружеский совет:
Емельян, обращай больше внимания на качество помещаемых тобою материалов, коли под маркой КОб выступаешь. И дискредитируешь её разным околонаучным мусором, вроде упомянутой публикации, или циниками-материалистами типа Савельева. Уже не говоря о ЕБН-кой шестёрке Болдыреве.
Нельзя так, взялся за гуж – не говори, что недюж. Соответствуй.(
С.Ю. Сальников
P.S. Alex***, хватит дуться: не мальчик ведь… Твоё мнение всем интересно.
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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“Учёные”, учёный и медведь бывает, когда в цирке на велосипеде ездит, и кошки у Юрия Куклачёва тоже учёные но НЕ УМНЫЕ. К сожалению образование позволяет хорошо маскировать врождённое слабоумие. Ведь 99% “учёных” способны только переписывать чужие глупости при этом добавляя немного собственной тупости. А настоящих РАЗУМНЫХ ученных-исследователей срезает так называемая комиссия по лженауке и подобные ей неофициальные структуры.