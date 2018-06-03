Глобальный налоговый рэкет США. Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Часть из рассказа «Тайны капитализма 5»

Самая страшная спецслужба в США – это налоговая инспекция. После введения закона FATCA все банки в мире отчитываются налоговой службе США.



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