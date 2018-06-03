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Глобальный налоговый рэкет США. Валентин Катасонов

16:47. 3 июня 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Часть из рассказа «Тайны капитализма 5»

Самая страшная спецслужба в США – это налоговая инспекция. После введения закона FATCA все банки в мире отчитываются налоговой службе США.

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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