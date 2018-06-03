Чубайсу припомнили афёры Минца

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс попытался оправдать свой интерес к деньгам пенсионеров, которые он пытается освоить в своей убыточной конторе. По словам Чубайса, деньги планируется привлекать не в "инновационные или нанотехнологические бизнесы в силу их высокого институционального риска", а в "финансовые институты, специально созданные для хеджирования таких рисков". В ответ Чубайсу напомнили про махинации с пенсионными фондами, которые организовал его подельник Борис Минц. Которого гуманный Кремль выпустил в Англию, и лишь после этого разрешил заняться его деятельностью Следственному комитету.

Источник: www.apn-spb.ru