Зачем сделали пятый угол Мавзолея? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Зачем сделали пятый угол Мавзолея? Усыпальница вождя мирового пролетариата Ленина на Красной площади имеет странную особенность.

Содержание:

0:00:00 – Красная площадь в Москве

0:00:30 – странность Мавзолея на Красной площади

0:03:36 – первый Мавзолей Ленина

0:04:51 – второй Мавзолей вождя пролетариата

0:05:31 – третий Мавзолей Ленина

0:06:02 – зиккурат с мумией в российской столице

0:08:55 – архитектор Алексей Щусев

0:10:20 – версии пятого угла мавзолея

0:13:22 – кто использует человечество?

0:14:26 – архитектурные знаки высшей власти

0:18:33 – закрытая наука

0:19:40 – микросхема человечества

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Источник: www.youtube.com