Зачем сделали пятый угол Мавзолея? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Зачем сделали пятый угол Мавзолея? Усыпальница вождя мирового пролетариата Ленина на Красной площади имеет странную особенность.
Содержание:
0:00:00 – Красная площадь в Москве
0:00:30 – странность Мавзолея на Красной площади
0:03:36 – первый Мавзолей Ленина
0:04:51 – второй Мавзолей вождя пролетариата
0:05:31 – третий Мавзолей Ленина
0:06:02 – зиккурат с мумией в российской столице
0:08:55 – архитектор Алексей Щусев
0:10:20 – версии пятого угла мавзолея
0:13:22 – кто использует человечество?
0:14:26 – архитектурные знаки высшей власти
0:18:33 – закрытая наука
0:19:40 – микросхема человечества
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Источник: www.youtube.com