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В России на 40% снизилось потребление алкоголя

18:33. 2 июня 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:


С 2006 года в России на 40% сократилось количество потребляемого алкоголя на душу населения. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава России.

В министерстве пояснили, что это произошло благодаря систематической работе в рамках государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди граждан РФ на период до 2020 года.

Там подчеркнули, что в соответствии с концепцией удалось обеспечить запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00, а также на прилегающих территориях к детским, образовательным, медицинским организациям, на спортивных объектах в организациях культуры.

При этом ведомство поддерживает инициативы, направленные на ужесточение контроля над оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию и уменьшение территориальной доступности алкогольной продукции для населения.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: алкоголь, потребление, Россия
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