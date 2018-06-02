Сводки от ополчения Новороссии 02 июня 2018
- 11:50 Пленного «всушника» провели по центру Луганска (ВИДЕО).
- 10:39 Пленный ВСУшник рассказал, как жертв пьяных перестрелок выдают за погибших от пуль снайперов.
- Вчера 22:33 Николай Трегуб получил убежище в России.
Пленного «всушника» провели по центру Луганска (ВИДЕО)
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко провел одного из дезертиров ВСУ, задержанных в «серой зоне» у линии соприкосновения, по центру Луганска и рассказал ему, как украинская авиация обстреливала здание Луганской областной государственной администрации 2 июня 2014 года.
Тогда в результате авиаудара погибли восемь человек, десятки пострадали. Лишь чудом удалось избежать гибели детей, которые в то время гуляли на расположенной неподалеку площадке.
Украинскому «захиснику» показали последствия обстрелов ВСУ жилых домов и социальных объектов в столице ЛНР.
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Пленный ВСУшник рассказал, как жертв пьяных перестрелок выдают за погибших от пуль снайперов
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Николай Трегуб получил убежище в России
Вчера как-то пропустил, так что с опозданием, но все же приятная новость.
Ополченец Николай Трегуб, о котором несколько раз уже писал, получил убежище в России по запросу депутата Шаргунова.
Сегодня московский областной суд рассмотрел представление прокуратуры, направленное по моему запросу.
Уроженец Винницкой области донбасский ополченец Николай Трегуб выходит на свободу после полугода пребывания за колючкой. Теперь у него убежище и на Украину его не депортируют.
Только что он мне позвонил. Хоть одного удалось отстоять.
Хорошо, что данная история хорошо закончилась, но есть и другие. Всем кто писал и помогал Николаю обрести свободу и право жить в России, спасибо.
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