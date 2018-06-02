Сводки от ополчения Новороссии 02 июня 2018

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко провел одного из дезертиров ВСУ, задержанных в «серой зоне» у линии соприкосновения, по центру Луганска и рассказал ему, как украинская авиация обстреливала здание Луганской областной государственной администрации 2 июня 2014 года.

Тогда в результате авиаудара погибли восемь человек, десятки пострадали. Лишь чудом удалось избежать гибели детей, которые в то время гуляли на расположенной неподалеку площадке.

Украинскому «захиснику» показали последствия обстрелов ВСУ жилых домов и социальных объектов в столице ЛНР.

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