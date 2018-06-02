Страсти по Трампу и интересы российской элиты

Источник: www.stoletie.ru

Увы, во главе США стоит сегодня один из самых сильных президентов в истории страны.



Недооценка противника – верный путь к поражению. Это аксиома. Соединенные Штаты ведут против России войну, пусть «холодную», пусть «гибридную», но войну. Это факт. Фактом является и то, что поражение в любой войне, независимо от степени её «холодности», – катастрофа для проигравших. Наглядное тому доказательство – крах СССР. И ещё один факт в этом ряду – российские СМИ сегодня наперебой убеждают нас в том, что во главе Соединенных Штатов стоит клоун, мало адекватный фрик или, выражаясь по-русски, придурок.

Желаемое за действительное

Страстность – отличительная особенность отношения российской элиты, а соответственно и пропаганды, к Дональду Трампу. Если сейчас – сплошное зубоскальство, то совсем недавно было столь же неумеренное восхищение. Полагаю, никто не забыл, как депутаты Госдумы овациями встречали весть об избрании Трампа президентом США. На всех телеканалах тогда в жарких дискуссиях эксперты обсуждали параметры грядущей «Большой сделки» США и РФ. Ведущие аналитические центры выпускали доклады с анализом вариантов предстоящего раздела мира между Путиным и Трампом.

Причина тех восторгов, конечно же, не в наивности или экзальтированности российских политиков, политологов и журналистов. Причина – в нежелании признать крах того курса, которым элита с позднесоветского периода вела страну. А утопающий, как известно, хватается и за соломинку.

Вхождение в западную цивилизацию, превращение отечественной элиты в равноправную часть элиты западной – голубая мечта нашего правящего слоя со времен Горбачева, если не сказать Андропова.

Ради этой мечты разрушили СССР (такую громадину Запад побоится принять). Ради нее, и конечно, собственного кармана, разрушили и разграбили передовые отрасли промышленности (мы приходим к вам не конкурентами, мы готовы занять в западной экономике скромное место сырьевого придатка, доходное лично для нас). Да что там государство и его экономика! Под эту мечту были выстроены все жизненные стратегии на поколения вперед власть имущих России: деньги там, недвижимость там, семьи там, дети и внуки воспитаны там. И счастье казалось уже так близко, так возможно…

Поэтому когда грянул кризис в отношениях с Западом, так захотелось уверить себя в том, что это лишь недоразумение, следствие взаимных ошибок, не более чем семейная ссора. Что российская элита по-прежнему остается для западной элиты «своей, буржуинской».

Соответственно, со всех экранов нам стали рассказывать про плохую Америку, ведущую антироссийскую политику и хорошую пророссийскую Европу, которая и является подлинным Западом. Не в США же Петр Великий окно прорубал. Затем начали объяснять действия Европы происками младоевропейцев, сбивающих с пути истинного Старую Европу, оплот тех самых вожделенных западных ценностей. Потом пришла пора объяснять откровенно антироссийскую политику Германии, столпа Старой Европы, личными качествами Меркель, предавшей в угоду Вашингтону европейские интересы.

Когда уже все мыслимые варианты были перепробованы, как гром среди ясного неба появился Дональд Трамп, объявивший о готовности заключить «хорошую сделку» с Россией. Как же было не впасть в ликование! Мир не рухнул, жизнь продолжается, ночной кошмар вот-вот исчезнет. Потому и кипели такие восторги вокруг Трампа вплоть до несостоявшихся переговоров в Дананге, Выдавать желаемое за действительное было так приятно.

Зубоскальство

Когда же стало окончательно ясно, что «Большой сделки», как ее видела российская элита, не будет, что президент США под нею понимает капитуляцию России, а не новую Ялту, со всеми вытекающими для богатств этой самой элиты последствиями, вокруг Трампа вскипели совсем другие страсти.

Насмешки и ерничество – теперь фирменный стиль новостных сообщений о Трампе на всех телеканалах страны. В аналитических программах хорошим тоном стало говорить о Трампе высокомерно-презрительно: какой-то там «торгаш», ничего не понимающий в политике, случайно занесенный на вершину власти. Забавный казус, не более того. Популярный комментатор в программе с многомиллионной аудиторией объясняет действия президента США отсутствием у него «элементарных признаков нормального ума». Высоколобые эксперты, раскрывая народу суть политики Трампа, все чаще для доходчивости употребляют выражение «сдуру». А в некогда главной информационно-аналитической программе страны договорились до того, что Трамп совершает «глупость за глупостью», а уровень управления Америкой при нем – «это уровень отстающего советского колхоза, а не великой державы». Конечно, раздаются и трезвые голоса настоящих специалистов, таких как Владимир Васильев или Александр Домрин, но они тонут в лавине неутихающего зубоскальства. «Дональд сказал, Трамп сделал», – как смешно и остроумно. Если же к этому под забойный мотивчик добавляется рваная нарезка кадров с объятиями Трампа и Макрона, то получается полная умора.

Новый подход к подаче образа Трампа ни в коей мере нельзя списать на обиду, объяснить реакцией обманувшихся в своих надеждах людей. За зубоскальством в адрес Трампа, точно также как до этого за восторгами, стоят интересы российской элиты.

Отрицать то, что Запад во главе с Америкой ведет против России гибридно-холодную войну уже невозможно. Признать провал стратегического курса последних десятилетий, крах своих идеалов – тоже невозможно. В случае такого признания неизбежно встанет вопрос о переформатировании элиты, о ее ответственности. Вопрос о ее власти и деньгах. Ссылки на «искреннюю наивность», на то, «что хотели как лучше» не помогут. Тут-то и оказалось столь полезным зубоскальство.

Посмотришь телевизор, послушаешь радио, и сразу становится понятно: при таком президенте Соединенных Штатов никакая гибридно-холодная война России не страшна. Можно и дальше преспокойненько продолжать прежний курс. Глядишь, все само собой как-то рассосется. Тем более что «недотепа» Трамп умудрился с Евросоюзом рассориться. Меркель приехала в Сочи. Жизнь налаживается, а надежда, как известно, умирает последней.

Значит, ничто не мешает противостоять Западу, отстаивая свое равноправие, как гарантию сохранности капиталов элиты, не сжигая при этом мосты в отношениях с ним, а для этого сдувать пылинки с прозападной пятой колонны. Отрицать политическую гегемонию Запада и насаждать западную экономическую модель, обеспечивающую эту самую политическую гегемонию Запада и, одновременно, богатства российской элиты. Объявлять патриотизм высшей ценностью и ждать, когда и в неведомо каком поколении проникнется патриотизмом правящий слой, для которого Россия – «зона свободной охоты», а символ успеха – замок в Великобритании и вилла на Лазурке. Короче говоря, делать во внутренней политике все то, что делалось последние десятилетия. Зачем резкие движения? «Все хорошо, прекрасная маркиза». «Лох» Трамп – надежная тому порука.

Реальность

Однако вся эта разухабистая шапкозакидательская пропаганда не имеет к реальности никакого отношения. К сожалению, во главе Соединенных Штатов стоит не клоун и фигляр, а один из самых сильных Президентов в истории Америки.

1. Коллективный Сорос, поддержанный практически всеми ведущими средствами массовой информации Америки до сих пор не смог утопить в «Вашингтонском болоте» ничего не понимающего в политике Трампа, якобы перепугавшегося известию о собственном избрании президентом. Большой вопрос, кому было сложнее стать реальным правителем государства после вступления в должность – Путину или Трампу?

2. Трамп всего лишь за год смог запустить программу реиндустриализации Соединенных Штатов. Сколько было разговоров о том, что возродить американскую промышленность невозможно, что пациент скорее мертв, чем жив. Но автомобильные гиганты, такие как «Форд», «Тойота», «Мазда», уже открывают новые заводы в Штатах. Apple планирует только в этом году вложить в создание высокотехнологичных производств на территории Америки около 70 миллиардов долларов. Устанавливаемые ныне Трампом тарифы и квоты на импортную сталь с алюминием (без всякой оглядки на либеральные мантры и нормы ВТО) практически гарантированно обеспечат рывок американской металлургии в 2018—2019 гг. Трамп принудил Китай увеличить закупки товаров из США на 200 миллиардов долларов в год. Евросоюз, скрепя зубами, уже заявляет о готовности приобретать дорогой американский сжиженный газ. Чуть ли не из каждого международного турне Трамп возвращается с заказами для американского ВПК на многие десятки миллиардов долларов. Да, российские политологи, комментируя такие сообщения, презрительно именуют Трампа «коммивояжером», но почему-то любой контракт на экспорт отечественной военной техники стоимостью в 1-2 миллиарда долларов, те же самые эксперты объявляют крупным успехом российской власти.

Всего за один год правления Трампа создано около двух с половиной миллионов новых рабочих мест, из них 200 тысяч высокотехнологичных в обрабатывающей промышленности. Это при том, что за первый год президентства Обамы Америка наоборот потеряла 4,3 млн рабочих мест. В производственном секторе при Трампе уровень безработицы впервые за всю историю США снизился до 2,6%. Если все это – «уровень отстающего советского колхоза», то каким же был уровень передовых советских колхозов и что надо тогда делать с теми, кто их ликвидировал?

Неудивительно, что промышленную политику «шоумена» Трампа часто сравнивают с политикой индустриализации Сталина и, увы, при этом никогда не проводят параллели с политикой «импортозамещения» современной Российской Федерации.

3. В адрес Стратегии национальной безопасности Трампа в России было произнесено множество филиппик. Какими словами её только не характеризовали. Действительно, нашей стране трамповская Стратегия в случае реализации не сулит ничего хорошего. Однако из этого вовсе не следует, что она плоха для Соединенных Штатов, а предложивший её президент США ничего не понимает в международной политике. Давайте вспомним, на каких основах Трамп, лишенный «элементарных признаков нормального ума», собирается возвращать Америке величие:

«Государство без границ — это не государство.

Страна, которая не защищает благополучие у себя дома, не может защитить свои интересы за рубежом.

Страна, которая не готова побеждать в войне, неспособна предотвратить войну.

Страна, которая не гордится своей историей, не может быть уверена в своем будущем.

Страна, которая не уверена в своих ценностях, не может собрать свою волю в кулак ради их защиты».

Следует учитывать и то, что в этой Стратегии президент единственной на данный момент сверхдержавы не позволяет себе и намека на шапкозакидательство: «Мы знаем, что успех Америки не является непреложным фактом. У нас сильные и упорные соперники, которые готовы вести длительную борьбу. Но к этому готовы и мы тоже».

Остается лишь добавить, что в перечне соперников, препятствующих возвращению американского величия, Трамп на первое место поставил Россию. И сделал это вовсе не «сдуру». Он прекрасно понимает, что именно Россия и только Россия является препятствием для американской мировой гегемонии. Пора бы, наконец, отдать себе в этом отчет и нам.

Так будем и дальше выдавать желаемое за действительное, зубоскалить и ставить интересы прозападной элиты выше интересов государства или начнем готовиться к длительному и тяжелому противостоянию, победа в котором нам, как и Америке, никем не гарантирована?

Что же касается «странностей» в поведении Трампа, то разве их не было у «ковбоя» Буша-младшего и не было странным появление в кресле президента США негра Обамы? Это, во-первых. А во-вторых, есть все основания говорить о том, что «странности» последних американских президентов функциональны. Они самым удивительным образом соответствуют тем методам, которые элиты Соединенных Штатов считают в тот или иной конкретный период времени оптимальными для обеспечения американской гегемонии. Но это уже отдельная тема.

Игорь Шишкин – заместитель руководителя Института стран СНГ

Источник: nstarikov.ru