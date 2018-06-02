Сан-Франциско тоже когда-то был античным городом?

Многие независимые исследователи все больше приходят к выводу о том, что официальная история уводит нас от истины и создана вполне определенными силами с единственной целью – сокрыть от нас подлинную историю человечества, а в частности – существование в прошлом единой ведической античной цивилизации. При этом, многие артефакты этой цивилизации, которые могли бы позволить людям, не потерявшим способность мыслить самостоятельно, сопоставлять различные факты, старательно уничтожаются по всему миру Одним из таких артефактов является единый архитектурный “античный” стиль зданий в городах, расположенных в различных частях матушки-Земли.Я уже отмечал ранее удивительный античный стиль архитектуры многих зданий Санкт-Петербурга и даже высказывал гипотезу о том, что этот город, расположенный на Александрийском античном меридиане и имеющий именно Александрийскую (не Александровскую) колонну, мог когда-то именоваться “Северной Александрией”. Но, что удивительно, ведь здания подобного “античного” архитектурного стиля существовали когда-то и в Сан-Франциско. Вот, например, интересные фото с Панамо-Тихоакеанской международной выставки, проходившей в Сан-Франциско в 1915 году.Вам эта удивительная архитектура зданий ничего не напоминает? А мне, например, очень даже напоминает. Вот, например, почему-то фото этого здания сразу навевает некую аналогию с архитектурой Ватикана.А вот это здание, явно напоминает двенегреческий Парфенон, расположенный в афинском Акрополе.А ведь Парфенон – это дохристианский (языческий или, все же, ведический?) храм. И в эпоху античности многие храмы строились по единым стандартам. Но ведь между этими зданиями – многие тысячи километров и расположены они на совершенно разных континентах. Разве уже это не повод задуматься, вместо того, чтобы слепо верить псевдоисторическим мифам из учебников “официальной” истории?Каждый может самостоятельно найти фотографии Сан-Фрацисско 1915 года и поискать другие аналогии. Но самое удивительное знаете, что? До настоящего времени из всего существовавшего уникального архитектурного ансабля зданий, выполненных на территории с явно упорядоченной планировкой. уцелело только одно. И если бы не эти сохранившиеся фото, то о них бы никто и никогда уже и не вспомнил. Как будто всего этого никогда и не было. Случайно ли это?И ведь точно также, “совершенно случайно” уничтожаются сейчас террористами разных мастей артефакты древней ведической досемитской цивилизации на Ближнем Востоке, где, конечно же, “совершенно случайно” на протяжении десятилетий не прекращаются войны и конфликты, а потому все раскопки практически заморожены, почти сразу после первых сделанных открытий и находок. А знаете, кто эти конфликты постоянно там провоцирует? Кому не выгодно разоблачение многих придуманных ими библейских мифов? Те, кто на это способен – выводы делайте самостоятельно.Вы думаете, что “сильные мира сего”, т.н. “мировая элитка” не знают настоящей истории человечества? Вы думаете, что своих детей они учат по тем же учебникам, которые скармливаются простым людям в бычных школах? Вы очень сильно ошибаетесь. Есть наука “для избранных”, т.н. “запретные знания”, а есть – для “общего пользования”, для “толпы”. И есть научная “инквизиция”, которая тщательно следит, чтобы “запретные знания” не стали доступны для простых людей. Так вот, если вы не будете включать собственные мозги на радость всем тем “пастухам”, которые стараются превратить вас в безмозглое “стадо”, то истину вы так никогда и не узнаете.

Источник: nashaplaneta.su