Пост–советский фашизм: продлевать будете?

Спонсоры пост-советского фашизма растят поколения, для которого погром и факельное шествие – единственное доступное занятие, как для практики, так и для понимания. Выращены бройлеры, которые не способны ни к чему, кроме погрома, звериной агрессии.

Благодаря обилию и миниатюрности современной видеотехники это безголовое бычьё мы видим на сотнях, даже тысячах видео. Можно исследовать их поведение и их уродливый внутренний мир, как отважные исследователи исследуют хищников, подбираясь поближе. Только мы, в отличие от зоо-операторов ничем не рискуем: сцены разыгрываются на наших глазах, но в записи, и порой в тысячах километров от нас. И что мы видим? Мускулистую молодь, которая всё своё время делит между погромами и спортзалами. Найти работу в человеческом смысле слова – у них нет ни возможности, ни желания. Мы сталкиваемся с «точкой абсолютного ноля» – экономического, умственного, нравственного, культурного.



Их поведение запрограммировано не только зомбированностью, но и, во многом, безальтернативностью. Какова альтернатива у прибалтийского или украинского гитлер-югенда? Мыть унитазы в Европе?



А всех ли туда берут – даже если считать это унизительное занятие альтернативой? Но ведь для большинства и оно закрыто самой судьбой…

Глядя на неофашизм, я вспоминаю, как выращивают помидоры в современных теплицах. Не ходили на экскурсии? Сходите… Мощная, матёрая ботва, порой метра в два высотой, выходит из маленького кубика минеральной ваты.



Корней нет. Корни растению заменяет капельница, подающая в ствол питательные вещества. У такого растения нет ни почвы, ни пространства. А если ещё и освещение искусственное – то и Солнца нет.

Для человека корневая почва – это его экономические права. Что ему положено обществом из материальных благ? Пространство для человека – это юридическая среда: правовые гарантии личности. А Солнце – это культура, национальная и общечеловеческая, свет, который перерабатывается в жизнь…

Именно через современный «гитлер-югенд» мне, как теоретику, яснее всего видно, чем отличается нормальное, человеческое общество от пост-советского.

В нормальном обществе получение прав связано с получением паспорта. Эти прирождённые права отвечают на вопросы – чем тебе жить? Как тебе жить? Для чего тебе жить?

Твоё гражданство даёт тебе неотчуждаемую долю в национальных ресурсах и распределении благ, неотчуждаемые права человека и гражданина, национальную систему просвещения, которое формирует духовную сторону твоей личности.



Вы вдумайтесь, как звучит: «народное просвещение»! Какие-то поколения ещё не родились, другие в колыбели, а просвещение для них уже предусмотрено. Как, впрочем, и занятость, которая прокормит, и права, которые защитят…

В уродливом и сумрачном пост-советском обществе паспорт гражданина не даёт ничего. Права дают тебе деньги. А выдача денег – совсем не то же самое, что выдача паспортов.

Паспорт дают по строгой процедуре, в которой всё расписано, только тому, кто имеет право и только один в одни руки. Деньги дают кому захотят, когда захотят, сколько захотят… Одному много, другому мало, одному часто, другому редко, одному – вагон, другому – ничего.

Деньги с их анонимной безликостью – эмбрион экономического и юридического бесправия, к тому же аннулирующие ценность любых образования и культуры. Ну, в самом деле, их же не по диплому выдают, и не после экзаменов! Их дают тому, кому хотят дать, и никакими обобщёнными нормами это не регулируется.

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Так рождается пост-советский неонацист. Получить образование у него нет ни возможности, ни желания. Ему никто не даст, а дали бы – ему это бы ничего не дало. Ведь не за игру на скрипке спонсоры ему готовы платить, а только за погромы!



Мозгов нет. Но если бы были – что бы он увидел вокруг себя?

Может, он потому так легко и отрекается от мозгов, что человеку с мозгами жить в этой среде невозможно, мучительно, невыносимо? Где та выгребная яма, тот урановый рудник, на котором молодой неонацист мог бы проявить себя ВМЕСТО факельных маршей?



Для них нет вакансий даже в канализации и на токсичных производствах. Это место Запад прочно закрепил за неприхотливыми и трудолюбивыми, как муравьи, азиатами.

Пост-советской молодёжи предлагается только одна оплачиваемая работа: разрушение собственного будущего. Оно стоит огромными руинами бывшего «второго мира», и эти гигантские корпуса Западу нужно разбирать. Добить всё то, что могло бы, хотя бы гипотетически, послужить возрождению нашей собственной жизни…

На нас у «расы господ» нет средств. Мы не должны потреблять ценные и невосполнимые ресурсы планеты. На нас не должна работать пахотная земля – ведь на планете людей всё больше, а пахотной земли всё меньше! Одна Сахара растёт на юг по нескольку километров в год!

Молодой человек имеет инстинкт выживания, и этому инстинкту предлагают ЕДИНСТВЕННОЕ занятие: неофашизм, стирание собственных страны и народа, уничтожение «лишних» для глобализации народов и рас.

А не нравится – иди ищи себе другое занятие! И что найдёшь? Что молодой человек без «мохнатой лапы» протекции сверху найдёт в ЭТОЙ модели экономики, завязанной на Запад и доллар США?

Даже самые унизительные, низкооплачиваемые и нетворческие вакансии давно уже заняты. Пост-советский обалдуй, приученный бояться «совка с очередями за колбасой» – экономический ноль, лишённое корней «перекати-поле».

Не все это понимают умом, но инстинктом, задницей – чувствуют все без исключения. Каждый – ясно или смутно – но ощущает шаткость своего потребления, своего доступа даже к самым базовым, самым необходимым для выживания благам.

Щёлкнут ножницы «инвесторов» – и перерезана ниточка питания…

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Будучи беспочвенным и гонимым всеми ветрами экономическим нолём, человек к тому же в пост-советизме и юридический ноль без палочки.

Как может кто-то из нас надеяться на защиту закона, если юридической оценки не дано даже геноцидам целых народов, даже массовым убийствам, попавшим во все мировые новости? Уж если хозяева жизни такое могут проворачивать безнаказанно, то на что рассчитывать маленькому одинокому человечку?



Только на свою мизерность, дающую незаметность кильке: миллион килек сеть захватила и вывалила на палубу, а одна килька уплыла, и никто за ней не гонится, никому она не интересна…

Убийцы армян в Баку поселились в квартирах, «очищенных» от их жертв в 80-х годах ХХ века! И ничего, никаких юридических вердиктов, как будто так и нужно… Зашёл, убил хозяев, и живёшь – и никто тебе ничего не предъявит до тех пор, пока тебя самого не посчитают «лишним» хозяева мировых денег!

Ну, а после 80-х чего только не было: там уж счёт с тысяч пошёл на миллионы тупо убитых (физически сожжёных и зарезанных) – а суды по правам человека знай себе заказные дела брата Навального и акционеров «Юкоса» рассматривают, не за тем их создавали, чтобы реальные преступления оценивать!

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Итак, вот пост-советский человек, голый, как изводимое дезинфекторами насекомое: у него ни средств к существованию, ни прав на защиту!

При этом голова повреждена, почти необратимо разрушена психика, отчасти усилиями хозяев мира, отчасти сама собой, от ужаса окружающих сред… Не каждый может всё это видеть – и не сойти с ума…

Для бройлера, сформированного в деформированном виде адским давлением пост-советизма и уголовного неонацизма – отсутствие всех прав человека воспринимается, как норма жизни. Убийство, как норма жизни, неслабо?!

Выросли поколения, для которых совершенно обыденно и логично, что воры-миллиардеры правят странами, воры-миллионеры – городами, а мелкая уголовная гопота – командует на улицах, рынках, в кварталах, подворотнях…

- А как иначе-то? Разве по-другому бывает?! – спросят они вас, если будете при них возмущаться. Есть уровень мега-воров, там свои разборки по понятиям или по беспределу. Есть уровень простых воров – он на земле, тут тоже разборки, только районного масштаба…

Это единственный, знакомый молодым мир, и это единственный мир, к которому они приспособились, выживая по его правилам. Правила же очень просты: делай, что приказывает спонсор, и бери то, что он даёт. И никаких ограничений, ни моральных, ни культурных.

Скажет всем быть украинцами – значит всем быть украинцами. Или эфиопами. Рожу гуталином трудно вымазать?! А скажет говно жрать – значит, говно жрать. У него деньги – ему решать. Он перед своим начальством, повыше него, тоже говно жрёт и не морщится, когда прикажут…

Выросшие в отношениях «свободы найма» – не только живут по правилам «плательщик всегда прав», но и вполне искренне не понимают тех, кто не хочет так жить (например, тоскующий по старой жизни Донбасс).

Почему жители Приднестровья не захотели быть румынами?! Им что, черепа мерить пришли? Нет, просто выучили бы румынский, влились бы в общерумынскую толпу попрошаек, бегающих за МВФ с протянутой рукой… Ещё неизвестно, кому МВФ первому медяк бы бросил – природным румынам или натурализовавшимся…

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Запад делает так, что неофашизм становится для молодого человека в пост-советском бантустане, подорванного умственно, экономически, юридически – единственно-возможной формой выживания.

Пост-советский бантустан, какой не возьми – батарея, оторванная от трубы. Жмёшься к ней, чтобы согрела – а она не греет, потому что оторвана. Раньше грела, когда к единой системе была подключена. А сама по себе только холодит, потому что на морозе железо кусачее… К такой батарее без подземной теплоцентрали – что жмись, что не жмись, всё одно холодно!

Дело в том, что амбиции банды аферистов создать «независимое государство» могут быть реализованы на любом клочке земли. А вот полноценной системы жизнеобеспечения на любом клочке не выстроишь!

И получается: страна, вроде как, есть, а жить в ней населению нечем.

Или помирай, или выживай на подачки. А те, кто подачки кидает – они же о своих интересах думают, а не о ваших! Они делают как им удобнее, а не как вам нужно…

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Глядя на пост-советский фашизм – вдруг осознаёшь: несмотря на всю внешнюю брутальность этих «качков» с дубинами они не более, чем мужской вариант проституции. Всюду, на огромных пространствах, они проявляют себя (независимо от разных темпераментов разных этносов) только как «мальчики по вызову».

У девушек почасовая оплата за бордель, а у мальчиков – за погром. Они же чего-то жрут, чтобы такие бицепсы накачать, правда? Да и просто, чтобы ноги не протянуть… Между тем – никто нигде не работает, и не собирается, источники доходов скрыты, официально – их просто нет.

На пост-советских просторах воспроизводится огромное количество биомусора, который смолоду не только ничему хорошему не учится, но уже и необучаем в принципе. Куда девать любой вменяемой власти хунвейбинов украинизма, до костного мозга пропитанных уверенностью, что хлеб на гиляках москалякам растёт?



Дело тут совсем не в «москалях» (они не червонец, чтобы всем нравиться) – а в том, что формируется безмозглое поколение, у которого неонацистская задница заменяет голову, да и руки кривые из этой же задницы растут…

Эта молодь по законам природы с годами становится немолодой. Как известно, психические отклонения с годами обостряются, то, что в молодости казалось милым чудачеством, в старости превращается в расстройство. А если человек и в 20 лет был в полном и окончательном неадеквате, что с ним будет в 50?

Им работать негде, и они не хотят, но этим не исчерпывается вся беда. Даже если вдруг они резко захотят перейти к созидательному труду на благо общества (раскаявшиеся погромщики?) – они же не смогут. У них деформированы личность, познавательные способности, базовые нормы человеческого уклада.

Они – худшая версия социопатов, потому что превратили чистое зло даже не в хобби, а в профессию. Для того, чтобы их трудоустроить – нужны концлагеря, потому что они никем, кроме надзирателей и карателей, стать уже не сумеют.

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Судьба гадости, рождённой как гадость – изнутри всегда трагична. Кто-то кому-то хотел нагадить. И тот, кто хотел нагадить – личность, и тот, кому хотели – тоже личность. А сама гадость – не личность. Она – внутренне несчастная и трагически обречённая ткань необратимой мутации, игрушка на чужой войне.

Гадость её создатели не примут в доме, как кошку, и даже не поселят в конуре, как собаку. Никто не станет носить домой бактериологическую заразу из адской лаборатории – даже если работает в такой лаборатории, и даже если увлечённо работает.

А в лице прибалтийского, украинского, грузинского, хорватского, албанского, турецкого и прочего «недофашизма» (особая версия фашизма, разработанная теми, кто считает себя «сверхчеловеками» для недочеловеков) мы имеем сверхтоксичный продукт, разрушающий саму структуру человеческой наследственности, того культурного кода, который делает человека человеком.

Люди, которые нанялись разбирать в пыль собственное будущее – обречены, даже если дело их восторжествует. О них можно сказать строками В. Высоцкого:

Коварна нам оказанная милость —

Как зелье полоумных ворожих:

Смерть от своих — за камнем притаилась,

И сзади — тоже смерть, но от чужих…

Биомусор – зачищают или те, против кого он направлен, или те, кто его создал. Нельзя идти из ниоткуда в никуда – и дойти. Пост-советский фашизм – беспочвенный, «тепличный», выращенный на грантовой долларовой капельнице жестокими селекционерами, для которых он не союзник, а «продукт» – лишён как оснований, так и целеполагания. Он зациклен на предмете своей вражды, как биоробот на однообразной манипуляции и вообще не видит себя вне предмета своей вражды. Оттого все его воспринимают, и сам себя он воспринимает только как приложение к уничтожаемому.

Без имени, и, в общем, без судьбы…

Самоопределение строится на отрицании: «Украина – не Россия», «Латвия – не СССР». Это такая же бессмыслица, как доказывать, что ты – не верблюд. Если у людей имя начинается с «не*», а судьба начинается с вычеркивания исторической судьбы – то, мягко говоря, это очень неблагополучные люди, лишённые собственного внутреннего содержания.

Что такое «антисоветизм», «декоммунизация» и пр.? Это отрицание, лишённое утверждения. Оно говорит, что вычеркнет, но не говорит, что впишет. По той простой причине, что «вписывать» разрушители ничего не будут, в силу функциональной, да и просто формальной неграмотности.

Неофашизм принёс пост-советскому пространству примерно то же, что варвары принесли на руины Римской Империи в «тёмные века»: ужас разрушения, тьму доходящего до животности бескультурья, какие-то демонические культы с человеческими жертвоприношениями, тоталитаризм бредней обкуренных и обожравшихся мухоморами шаманов…

А в шаманы выбирают у дикарей калек, считая их не увечными, а «особенными»…

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На этот общий фон бытовой неустроенности и психической невменяемости хунвейбины неонацизма с их звериными повадками накладываются совершенно органично.

Их лабораторное назначение – добить Человека на руинах цивилизации (в самом широком смысле слова «Человек»): разрушить все, даже нейтральные к их пещерной кумирне, материальные и духовные памятники культуры, вывести из обращения письменность и членораздельную речь. И заменить логические сцепки связного мышления – бесконечным клипом психоделических галлюцинаций…

При всей видимости физического, мускульного здоровья неонацистов они, как существа паразитарной анатомии, неспособные ни кормить сами себя, ни думать сами за себя – изначально обречены. Ведь паразит, убивая донора, убивает и самого себя, только не понимает этого.

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Есть особая, щемящая нота печали, когда видишь существа, которые могли бы стать людьми, если бы не подверглись облучающим мутациям, доведшей их вырождение до необратимости…

Их обречённость видна невооружённым глазом, потому что их вывели в пробирке, и вывели изначально как носителей смертоносной болезни, как переносчиков заразы…

Вывели, чтобы убить кого-то, ненавистного лабораторным умникам… И совершенно не задумываясь – а что чувствует бацилла, выступая посредником между вашим врагом и вашей ненавистью?

«Биомусор» неонацизма на пост-советском пространстве будет ликвидирован, конечно.

Надеемся, что нам не придётся заниматься этим, что наши т.н. «партнёры» наложив этой гадости, сами же её и подчистят: с одной стороны МВФ, с другой тиф – одинаковые по опасности трёхбуквенные эпидемии.

И пока, судя по скорости вымирания прозападных лимитрофов, у МВФ всё получается!