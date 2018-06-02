Полёты во сне и наяву-2

Вот такая ракета – носитель вполне могла бы выводить на орбиту космические корабли «Меркурий». Но может быть так и было? Увы, так не было. Во-первых , во всех описаниях речь идёт о полётах «Атлас- Меркурий» или («МА-5» – «МА- 9»), а в то время в США все составные ракеты в своём обозначении имели названия обеих ступеней: «Тор – Аджена», «Тор – Эйбл», Атлас – Аджена» и т.д. А во-вторых, давайте смотреть фотографии, как и договаривались. На фотографии (Рис. 13) Ракета «Атлас – Аджена А» отправляет космический аппарат на земную орбиту. На фото (Рис. 14) Капсула «Меркурий- 6» с астронавтом Джоном Гленом на ракете «Атлас D» отправляется в суборбитальный полёт.

Рис. 13 Рис. 14

Теперь у нас есть ясность и со вторым признаком. Делаем вывод: «Для того чтобы быть космическим кораблём, «Меркурий» должен был весить как минимум в два раза больше.



Кроме абляционной защиты надо было бы установить ещё всё то, что нарисовано на картинках (тормозной двигатель, систему ориентации, аккумуляторные батареи и т.д.), парашют должен стать больше, а с ним и парашютный отсек, система спасения должна стать мощнее, а значит и тяжелее.



Так что в два раза это как раз минимум. А вот для того чтобы «полутороступенчатая» ракета «Атлас» могла вывести его на орбиту, он должен был весить в 100 раз меньше. Следовательно, ни один из тех астронавтов, кто летал по программе «Меркурий», не может носить почётное звание «Первый космонавт США».

Переходим к следующей программе космических полётов под названием «Джемени». Что нам известно о новом двухместном космическом корабле «Джемени»? Что это был самый большой корабль своего времени.



Это вполне естественно, он был не только самым большим, но и самым быстрым, самым красивым, вообще самым-самым, поскольку в тот отрезок времени, когда корабли «Джемени» совершали свои полёты, никакой другой космический корабль Землю не покидал.



Но не будем формалистами, Советская программа «Восход» была завершена за три дня до первого пилотируемого полёта «Джемени». Поэтому если сравнивать его то с Советским двухместным кораблём «Восход- 2» (ближайшего к нему по времени полёта). В таблице 2 приведены технические характеристики этих кораблей.

Рис. 15 Рис. 16

Таблица – 2

Наименование Масса Длина Диаметр Герметичный объем кабины "Восход-2" 5682 кг. 5,0 м. 2,43 м. 5,4 м3 "Джемени" 3800 кг. 5,8 м. 3,09 м. 2,25 м3

На картинках Рис. 15 и Рис. 16 изображены соответственно корабли «Восход» и «Джемени» (рисунки выполнены в одном масштабе).



Как мы видим, звание самого большого корабля он получил исключительно благодаря переходному конусу, который призван был изображать приборный отсек. Но о «приборном отсеке» потом, сейчас, как и договаривались, только два признака. Смотрим на первый признак. На фотографиях (Рис.17 – Рис.20) мы видим космические аппараты «Джемени», которые в разное время совершали как бы космические полёты.



При внимательном осмотре убеждаемся, что абляционная защита отсутствует на всех четырёх снимках (как и на десятках других, сделанных в те годы). Следовательно, и все двухместные капсулы «Джемени» также, как и «Меркурии», совершали исключительно суборбитальные полёты. Заявление очень смелое, поэтому переходим к рассмотрению «второго признака».

Рис. 17 Рис. 18

Рис. 19 Рис. 20

Капсулы «Джемени» отправлялись в полёт межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракетой «Титан- 2».



Какой вес она могла вывести на орбиту неизвестно, это боевая ракета и ни разу не использовалась для запуска спутников в космос. Но зато на базе этой ракеты было разработано целое семейство носителей для вывода на орбиту, и не только низкую, но и на промежуточную и геостационарную, самых различных космических аппаратов (Рис. 21).



Первым из них был «Титан 3- А», который представлял из себя ракету-носитель «Титан – 2» с установленной на ней третьей ступенью «Транстедж».



В результате чего эта ракета могла выводить на низкую околоземную орбиту груз свыше трёх тонн. (Так написано в справочных данных, то есть ниже трёх с половиной, иначе написали бы «Около трёх с половиной тонн, или менее четырёх тонн).



Почему так неточно? Потому, что ракета « Титан 3- А» стартовала только четыре раза, из них три успешно. Поскольку она испытывалась как составная часть для тяжёлого ракето-носителя «Титан 3- С» (на Рис. 21 он под цифрой 5). А вот ракеты «Титан 3- А» на этом рисунке нет (по той же причине), но её можно увидеть, если (мысленно) у ракеты «Титан 3 С» отделить твёрдотопливные ускорители ( левый и правый), то то, что останется ( средняя часть) – это и есть Ракета «Титан 3- А».



То есть для вывода на околоземную орбиту кораблей «Джемени» она не могла бы применяться, поскольку их вес (в большинстве случаев) превышал 3,5 тонны.



А вот следующая модификация «Титан 3- В», с использованием в качестве третьей ступени уже известную нам ракету «Аджена А» ( на рис 21. под цифрой 4) очень часто использовалась в запусках космических объектов и могла вывести на околоземную орбиту аппараты весом до 3630 кг. Но вот аппараты под названием «Джемени» она выводить не могла, поскольку в 1965 году ещё не летала, а в 1966 году вес аппаратов под названием «Джемени» уже как бы превышал 3700 кг.

1) Titan I

SM-68 2) Titan II

SM-68B 3) Titan II

Gemini 4) Titan III-B

Agena 5) Titan III-C 6) Titan III-C

MOL 7) Titan III-B

Centaur

Рис. 21

А из всего вышеизложенного следует, что двухступенчатая ракета «Титан -2 » могла вывести на орбиту спутника земли аппараты весом не более 1,5 тонны. Учитывая, что третья ступень «Аджена» увеличивала грузоподъёмность в 3,5, раза, а трёхступенчатая ракета «Титан 3В» выводила на орбиту 3,63 т. А это значит, что космические аппараты под названием «Джемени» были капсулами и летали в суборбитальные полёты.



Догадываюсь, что убедил не всех. Поэтому для непонятливых ещё раз. Сравним технические возможности американских МБР «Атлас» и «Титан 2» с Советской МБР «Р7», которые выводили, или как бы выводили космические корабли на орбиту Земли.



Для сравнения используем два нестандартных показателя. Первый назовём «Условная сила, а второй «Условная энергия». Когда спортсмены поднимают штангу, то по её весу мы определяем, кто из спортсменов сильнее. А вот чтобы разогнать автомобиль до максимальной скорости, нужно не только нажать педаль газа до упора, но и продержать её в таком положении подольше.



Существует много спекуляций по поводу того, что Советска ракета «Р- 7» имела тяжёлый корпус, очень тяжёлые двигатели и вся её мощь уходила на разгон собственной конструкции. Поэтому в первом показателе мы исключим собственный вес и будем смотреть, какой максимальный полезный груз могла оторвать от земли рассматриваемая ракета.



Просто от максимальной тяги двигателей на старте отнимаем стартовый вес ракеты, а полученный результат назовём «Условная сила ракеты», а вторым параметром будет сумма произведений тяги двигателей на время их работы. Назовём этот параметр «Условная энергия ракеты», но сначала посмотрим на внешние габариты ракет. Тоже ведь параметр.



На рисунке 23 последовательно изображены: Ракета-носитель «Восток» с одноимённым космическим кораблём (то, что под третьей ступенью- это МБР- «Р-7»);- далее МБР «Редстоун» с капсулой «Меркурий», затем МБР «Атлас D» с капсулой « Меркурий» и МБР «Титан-2» с капсулой «Джемени».

Рис. 22 – Космический корабль «Восток» с третьей ступенью «Блок – Е» Рис. 23

Как говорится, невооружённым глазом видно, что ракета Р-7 существенно превосходила «Атлас D» и почти в два раза (ну чуть меньше) ракету «Титан 2». Это конечно больше эмоциональная оценка, поэтому проверяем её на фактах.



В таблице 3 приведены некоторые технические данные вышеперечисленных межконтинентальных баллистических ракет, на основании которых мы вычислим два параметра для их сравнения.

Название МБР Стартовый вес, т.** Суммарная тяга двигателей на старте, т.с. Первая ступень ракеты Вторая ступень ракеты Суммарная тяга двигателей Время работы двигателей, сек. Суммарная тяга двигателей Время работы двигателей, сек. «Р- 7»* 268, 8 385,9 323,6 125 82,0 340 «Атлас D» 116,1 161,6 135,8*** 135 27,2**** 309 «Титан 2» 147,28 203,9 203,9 145 45,5 185

* Для ракеты «Р- 7» приведены данные в комплектации для вывода на орбиту «Объекта Д» (Спутника №3)

** Стартовый вес взят только ракет, без учёта полезной нагрузки

***Под первой ступенью для МБР «Атлас D» Подразумеваются два стартовых двигателя.

****Для вторых ступеней учитывается тяга двигателей в вакууме.

Итак, напоминаю: первый параметр «Условная сила» – это разность между суммарной тягой двигателей на старте и весом ракеты в этот момент. То есть какую максимальную полезную нагрузку могла ракета оторвать от земли (чисто теоретически конечно). Вот такой результат:

«Р – 7» – 385,9 – 268,8 = 117,1 т

«Атлас – D» – 161,6 – 116,1 = 45,5 т

«Титан – 2» – 203,9,2 – 147,28 = 56,62 т

А теперь второй параметр – это сила, которая разгоняла ракету, умноженная на время, в течение которого она действовала. Результат выразим в тоннах, умноженных на минуты, просто для того чтобы уменьшить количество знаков. Итак, «Условная энергия» составила:

«Р – 7» – 323,6 х 125 + 82,0 х 340 = 69350 т сек или 1155,8 т мин.

«Атлас – D» – 135,8 х 135 + 27,2 х 309 = 26738 т сек или 445,63 т мин.

«Титан – 2» – 203,9 х 145 + 45,5 х 185 = 37983 т сек или 633,05 т мин.

На основании сравнения этих двух параметров можно сделать однозначный вывод: «Ни МБР «Атлас D», ни МБР «Титан 2» не могли вывести на орбиту груз существенно больше, чем это делала ракета «Р-7». Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 предназначалась для доставки боеголовки массой 3500 кг. на дальность 12000 км, но при этом она могла разогнать до первой космической скорости полезную нагрузку в 1327 кг. То есть в 2,63 раза меньше.



Ещё один пример из современности. Самая мощная МБР РС 20, в своей последней модификации Р- 36 М «Воевода» доставляла боеголовку массой 8470 кг. на дальность 160 00 км. С 1999 года эту ракету стали использовать для космических целей. В той же самой комплектации под названием «Днепр», эта ракета выводит на орбиту Земли груз массой 3700 кг. То есть в 2,29 раза меньше массы боеголовки.

На основании этих данных можно сделать следующий вывод: двух ступенчатая МБР среднего класса, без дополнительной ступени (разгонного блока) может вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой примерно в 2,5 раза меньше, чем масса боеголовки, которую она может забросить на дальность 14000 км.



Не трудно подсчитать, что МБР «Титан 2» мог выводить в космос аппараты массой около 1480 кг. Это больше, чем у Р 7, поскольку «Титан 2» использовал более эффективное топливо (такое, как и «Днепр»).

А вот как бы Вы ответили на вопрос: «Могла ли ракета «Р-7» вывести на орбиту капсулу «Меркурий»? Ведь она и спутник №3 «Объект Д» похожи и по форме, и по габаритам, и по весу. Ответ однозначный- «нет». Многие забывают, что на старте вес «Меркурия» составлял 1930 кг. Система аварийного спасения, установленная над капсулой, весила более 500 кг. и сбрасывалась за пределами земной атмосферы.

Источник: "Космическая техника". К. Гэтлэнд. 1986 г., стр. 42

Вот теперь можно поставить окончательную точку: «Капсулы «Меркурий» и «Джемени» летали только в суборбитальные полёты и никогда не летали вокруг Земли.

Рис. 24 – Спутник №3 «Объект Д»

Диаметр – 1,73 м.

Длина – 3,57 м (без антенн)

Вес – 1327 кг. Рис. 25 – Капсула «Меркурий»

Диаметр – 1,89 м.

Длина – 4,04 м (вместе с тормозным двигателем, без системы аварийного спасения)

Вес – 1350 кг. (без САС)

Адекватные люди со мной, конечно, согласны, а вот что делать с особо упёртыми, среди которых встречаются даже дважды герои Советского Союза? Специально для этой категории людей: представьте себе, что чемпионка мира может метнуть молот весом 4 кг на 85 метров. Это её личный рекорд. На большее она физически просто не способна.



А Вам говорят: «Вот если ей дать молот из золота весом 5 кг, она зашвырнёт его аж на 250 метров. Вы в это поверите? Теперь самостоятельно решите две задачки для младшего школьного возраста. Задача № 1: МБР «Атлас D» предназначалась для доставки термоядерной боеголовки W-38 весом 1397 килограмм на расстояние 14 000 км.



Вопрос: «Если на ракету «Атлас D» установить капсулу с астронавтом весом 1930 кг, она упадёт дальше или ближе?» Задача № 2: «МБР «Титан 2» предназначалась для доставки боеголовки Mk-6, весом 3690 кг. на расстояние 15000 км. Вопрос: «Если на ракету «Титан 2» установить капсулу «Джемени» с двумя астронавтами весом 3800 кг, она упадёт дальше или ближе?». Для справки: длина окружности Земного шара – 40000 км.

Ну вот мы выяснили, что ни один астронавт из летавших в двухместных капсулах «Джемени» не может называться первым космонавтом США. До конца 1966 года в Соединённых Штатах космических кораблей не было.



Следующий пилотируемый полёт в США был выполнен 11 октября 1968 года на космическом корабле «Аполлон- 7». Как мы уже знаем, «Аполлон» имел абляционную защиту всего корпуса – днище – 63 мм, на боках – 44 мм, а сверху – 8 мм. Ракета-носитель «Сатурн – 1В» была специально сконструирована для полётов в космос.



Таким образом, первые американские космонавты: Уолтер Ширра, Донн Эйсел и Уолтер Коппингем, незаслуженно были обделены славой и почётом как первые граждане США, совершившие полноценный орбитальный (космический) полёт.