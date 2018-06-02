По заветам Солженицына
17:24. 2 июня 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: brahman
"Журналист" Саша Сотник на связи:
Понятно, что после сокрушительного провала в деле устранения Аркадия Бабченко лубянская сволота не угомонится. Если изначально её целью был резонанс и нагнетание страха путем дестабилизации обстановки внутри Украины через громкое убийство, то теперь живой Бабченко становится для Путиных и Патрушевых врагом номер один. Личным врагом, которому необходимо отомстить за перенесенное унижение. СБУ схлестнулась с ФСБ. И журналисту, оказавшемуся между молотом и наковальней, можно только посочувствовать, отдав должное его стойкости и мужественной решимости бороться за свою жизнь. На этом фоне совершенно убого выглядят «расчехлившиеся» российские (и не только) коллеги Бабченко, укоряющие его за то, что не дал себя убить, а «ввел в заблуждение». «Труп-то не настоящий! А мы так переживали, что кушать не могли. Как же тебе не стыдно!..» Моральные уроды любят рассуждать о душевных травмах, ничего нового…
Но не сомневайтесь: травмированный неудачей Кремль вместе с армией испереживавшихся конформистов залижет раны достаточно быстро, после чего нанесет удар на неожиданном направлении. Внезапность – сестра успеха вероломных подлецов. И для того, чтобы их удовольствие не было полным – придется привести цитату от информатора, получившего сведения от круга, близкого к руководству Армении. [По имеющимся данным, через территорию Грузии на базу в Гюмри Путин перебрасывает вооружения на общую сумму в 62 млрд. долларов. Грузия выступает в качестве транзитной точки, в дальнейшем все вооружения по документам будут числиться как принадлежащие Армении. Вооружение предназначено для отправки в Сирию. Среди него – «ядерный сюрприз» для Израиля: бомба, мощнее пресловутого «Малыша», сделанная с учетом невозможности установить производителя. По замыслу поехавших на ядерной кнопке товарищей, этот «супер-Малыш» будет применен либо летом, либо – в начале осени. Эта информация, поступившая из службы безопасности Армении, заслуживает самого серьезного внимания уже хотя бы потому, что Кремль, терпящий одно поражение за другим, остро нуждается во взвинчивании ситуации на сирийском направлении. ]У ребятишек чешутся руки. Их манит ядерная кнопка и вопрос «а что будет, если?..» Не спрашивайте о смысле. Его нет. Как нет смысла в любознательности малыша-садиста: «Что будет, если повесить на дереве кошку?..» Это же так интересно. Помимо удовлетворения садистского любопытства – кайф от щекочущего нервы зрелища со стороны.
Но сначала – мировой «ногомяч», а уже потом – немного ядерной войнушки. С обязательной риторикой: «Видите, до чего довели американцы и европейцы! Мы мешками кровь таскали, а они допустили такое, что ядерное оружие оказалось в руках у ИГИЛ!.. Не послушали вы нас, не послушали! Теперь глотайте радиоактивную пыль с песком вперемешку, и умоляйте на коленях, чтобы мы погасили разгорающийся костер мировой войны…»
Необходимый Постскриптум:
Когда я писал данный текст, меня терзало несколько вопросов. Во-первых, источник, давший приведенную выше информацию, не был замечен ранее в дезинформировании, но цифра в 62 млрд. долларов настолько невообразима по своему масштабу, что вызвала невольное недоверие. Во-вторых, понимая важность данной информации, пусть и вызывающей сомнения, я не мог пренебречь ей в силу допустимой вероятности развития подобного сценария, пусть он даже и кажется сегодня безумным. Ответы на некоторые вопросы мной получены, но я не стану озвучивать их. Лишь замечу, что у путинской группировки достаточно средств, чтобы оплатить любую военную авантюру, включая суммы за технику, ее переброску и сумасшедшие гонорары нанятым для этого террористам.
http://sotnik-tv.com/kolonka-avtor/910-prizrak-yadernogo-malysha.html – цинк
Можно конечно отметить, что годовой оборонный бюджет РФ как раз и составляет порядка 60-65 млрд. долларов, которые по утверждениям Сотника все загоняют в Армении вместе с ядерными бомбами, которыми хотят через Армению переправить в Сирию, чтобы взорвать Израиль, чтобы что…. Но тут дело даже не в этом абсурде, а мотивации публикации, которую Сотник незамутненно изложил в конце своего опуса.
Где то я это уже слышал…Ах да, у "светоча" – "Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения". Примерно так один клоун насчитывал десятки миллионов расстрелянных, а другой десятки миллиардов долларов, ведь даже понимая безумие подобных заявлений, "сила допустимости" подобного сценария "вынуждала" нести подобное в массы. Это даже не случай ошибочной ретрансляции фейков, а их осознанное продвижение, когда даже сам автор вынужден как бы оправдываться за то, что он делает.
Это называется "Жить не по лжи". В рамках года Солженицына, "журналиста" Сотника надо наградить памятной медалью в категории "лучший эпигон".