Письмо. «Лавров взял Кима «на понт»?»

Как говорится: Ой-ли – кто там и кого “взял на понт”.



Первое.

У Ирана с Северной Кореей нет общей границы, а у России есть, если, конечно, чего-то не забылось из географии. Северо-Корейская ракетно-ядерная программа – это чисто “российского производства” (хотя и иранская то-ж из России… родом).

Что вопиюще бросилось в глаза на параде войск Сев.Кореи (копия “российских” ракетных тягочей). После чего у серьёзных людей в Вашингтоне (и не только) возникли ба-а-альшие

вопросы к Кремлю. А статные ребята с военной выправкой “в свите” Лаврова (или он в их свите?) – это, скорее всего, как Вы и сказали, прибывшие “порешать вопросы”, но, по-видимому, прежде всего вопросы связанные с недопущением попадания этой “российской” техники в “третьи руки” и возможный “выкуп взад” или утилизация “под присмотром”…



Второе.

Вопросы относительно денег/активов СССР (что с Северной Кореей, что с Южной) “эти ребята” ну никак не уполномочены решать. Сами же пишете, что коммерческая организация РФ – закрыта. Да даже если и открыта или переучереждена, то никакого отношения к активам СССР она не имела и не имеет. И, судя по всему, в финансовом мире это уже не знает лишь последний лох.

Соответственно, что-либо и у кого- либо требовать “крепким ребятам с бритыми затылками” – это банальный “развод лохов”. Руководство нынешней РФ - это действительно нищеброды (без разницы Путин или Медведев).

Только не следует думать, что активы кто-то прикарманил. В финансовом мире так не делается. И не делается уже давно - с 1913 года.

А западные санкции (в определённой части) — это как раз и есть отражение того, что людям, принимающим решения в глобальном масштабе внятно объяснили, что российские власти (точнее их агенты) используют ПРИСВОЕННЫЕ (украденные) АКТИВЫ СССР (происхождение указать никто не может).

Вот и “началось” (санкции то бишь) — сперва закрыли кредитные линии (которые открывались под залог присвоенных советских активов), затем заморозка (но не изъятие) и самих активов, далее идут вопросы источников происхождения капиталов крупных компаний (всё то-ж на средства полученные под залог ворованных активов). Ну и далее по списку: власть (но не народ) РФ объявляется финансовыми аферистами и спекулянтами, затем бандитско-воровской и даже террористической (терроризирующей “свой” народ, а также ближних и дальних…), которая беспредельничает на мировой арене (нелегальная торговля оружием, наркотиками…, нелегальные банды “Вагнеров” гуляют-воюют - от которых Путин отмахивается говоря – да там у него какие-то коммерческие интересы… угу – с автоматами в руках… и пр.) и, соответственно, её (власть) следует “уконтропупить” (т. е. поставить на место), а то уже доходит до того что Путин Макрону на СПбЭФ “крышу предлагал” (мол “взамен американской”) – ну точно “рамцы попутал” или у самого “крыша поехала” – “браток из 90-х” с таким предложением и к джентльмену - тот аж опешил и, не зная что ответить на такой закидон, лишь произнёс что-то несвязное…

С уважением,…

Т. В. Здравствуйте!

Может, я кого-то и удивлю, но ядерная программа Северной Кореи уже давно имеет не российские источники получения технологий, а американские, хоть и оплачивают все «исследования и испытания» «рокет-мэна» иранцы…

КНДР после 1975 года стала проектом Граветта, полигоном по манипуляциям и изменению сознания людей, потому и ракетные технологии Киму передали верные слуги Граветта, работавшие над программой преимущественно в США. Тут и кроется разгадка «украинской помощи» Северной Корее, за которую никто серьезно не пострадал, – украинцы прикрывали истинного виновника передачи запрещенных технологий — США.

Претензии к Киму возникли потому, что он оказался хитрее и не хочет следовать американскому сценарию, не хочет уничтожать Японию, на которую не без оснований претендуют наследники корейской королевской династии.

После объединения 2-х Корей встанет вопрос и о троне, и о репарациях от Японии… Американцам выгодно похоронить Японию под долговым бременем, закрыв ее ЦБ, убив ее экономику, как своего конкурента и еще записать на себя функцию взыскателя долга в пользу объединенной Кореи.

Ким «продвинутый» руководитель государства, а не марионетка, поэтому все попытки Лаврова/Трампа банально обмануть корейцев, скорее всего не увенчаются успехом. От предложения СССР он не откажется, он знает про реальный мировой расклад, у него 8 млн. армия, которую Граветт готовил для себя, где не менее 4-х млн. прошли курс подготовки спецназа. Армия, способная на любые лишения, так что американцы, даже подталкиваемые в спину условной бандой банкиров (Ротшильдов) не смогут одним махом решить и корейский и иранский вопросы. Цель вояжей «наших» генералов была именно в этом — оказать давление на Кима, чтобы он позволил развязать войну с Ираном и уничтожить или захватить место хранения оригиналов документов по трасту НМП в г. Кум.

Потом часть документов по трасту НМП может быть «случайно найдена» на месте строительства третьего храма, когда в конфликте с палестинцами будет уничтожена (взорвана) мечеть Аль-Акса. (Чем не Путин с его амфорами? Та же степень достоверности.)

Против Кореи и Ирана играется многоходовая партия, со многими участниками, как известными, так и пока неизвестными. К сожалению, некоторые активные представители Москвы в этой партии играют не на стороне правды и справедливости.

Почему на переговоры посылали именно Лаврова, я могу высказать лишь свои субъективные предположения: уж слишком он популярен на мировой арене, почти как Шеварднадзе перед падением режима Горбачева. Я даже подозревала, что он возглавит Армению сразу после переворота, но, вероятно, должно пройти какое-то время. На сии подозрения меня как раз и натолкнуло его активное участие в разного рода «щекотливых» поручениях «глобального предиктора» (по выражению В. Пякина). Подозреваю, что нет уже давно никакого «глобального предиктора», а есть организованная группа международных финансовых аферистов, в которую вошли осколки иезуитских и еврейских группировок, ранее внедренных в официальные структуры надгосударственного управления — ООН, МВФ, ФРС, ОБСЕ, банки и проч.

Потому и вылезают на свет частные корпорации, выдающие себя за полноценные государства, по обе стороны океана горят библиотеки — хранилища оригинальных экземпляров международных договоров, послы гибнут на рабочих местах (тут уж неудобные вопросы возникают напрямую к Лаврову), «воскресают» отравленные и убитые шпионы и провокаторы…., и конца этому бардаку не видно. Потому попытки «взять Кима на понт» выглядят вполне органично в свете общемировых тенденций глобальной политики. Следующая на этом неблагодарном поприще развода лохов в интересах иностранного заказчика будет выступать Валентина Ивановна Матвиенко — она в начале июня встречается с северо-корейской делегацией…

С уважением, Татьяна