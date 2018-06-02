Ну! За нерушимость границ!

“Наши западные партнеры” являются чемпионами по предъявлению требований к другим, которые надо бы предъявлять прежде всего к себе. Требование к России свято блюсти нерушимость границ – самое популярное их требование в последнее время. Вместо банального “чья бы корова мычала”, предлагаю прослушать на эту тему одну малоизвестную прибалтийскую песню. Музыка Дауннинг-Стрит на слова Литвы и Эстонии. Закадровый мат – латышский. Поехали:Этот ужас-ужас – нарушение Россией Священных Границ административного деления СССР, нерушимость которых для ВСЕХ прибалтийских племен – есть неоспариваемая догма: “Потому что по-другому у цивилизованных народов не бывает” – является неполным без небольшого экскурса в историю, о котором, как “рыбы об лед”, молчат наши гордые прибалтийские историки, такие щедрые на комменарии и такие скрупулезные на подсчеты ущерба “всея цивилизация”, когда речь заходит о “клятых москалях” – Сталине и Путине.1917-1918 – развал Российской империи и возникновение на ее обломках кучи лимитрофов, среди которых – Латвия – конечно же в рамках административного деления той поры – Курляндской и Лифляндской губернии. А теперь давайте взглянем на карту (кликабельно) и описание тогдашней Лифляндии:Лифляндская губерния состояла из следующих уездов:Рижский уездВалкский уездВенденский уездВерроский уездВольмарский уездПерновский уездФеллинский уездЭзельский уездЮрьевский уезд (бывш. Дерптский)А теперь я их разделю для наглядности:Рижский уездВалкский уездВенденский уездВольмарский уездЭто нынешняя ЛатвияВерроский уездПерновский уездФеллинский уездЭзельский уездЮрьевский уезд (бывш. Дерптский)Это – нынешняя ЭстонияТо есть будь административные границы бывшей империи нерушимы и свято соблюдаемы – нынешняя Эстонии заканчивалась, а Латвия начиналась прямо в пригородах Таллинна, уж не говоря про такие исторически (с 1721 года) принадлежащие Латвии (Лифляндии) территории, как города и прилежащие территории Выру (Верро), Перново (Пярну), Вильянди (Феллин), Тарту (Юрьев), да еще и остров Саарема (Эзель).Собственно так и было сразу после распада Российской империи, но у эстонцев было два сильнейших аргумента в пользу неправильности существующих границ:1й и вспомогательный – указанные территории были населены этническими эстонцами (хотя присутствовали там и латыши, и русские, и немцы…)2й и основной – 2 бронепоезда и 2 полнокровные дивизии.А так как основные силы латышей отправились в это время осчастливливать “москалей” и прививать у них любовь к Марксу и Ленину, вся эта развеселая эстонская гоп-компания ломанулась отрезать от братьев-прибалтов “что Бог послал”. И бог им послал ни много, ни мало половину всей лифляндской губернии (послал бы и больше, но силы были всё-же ограничены).Конечно это было сделано под маркой борьбы с гадами-большевиками. Но шила в мешке не утаишь, да его братья-эстонцы особенно и не скрывали, по-домашнему располагаясь на территории Лифляндии и проводя политику, до боли напоминающую то, что позже назовут этническими чистками.Естесственно, что братья-латыши, увидев такое буйство демократии и торжество самоопределения соседней нации, возмутились и потребовали у демократов всех времен и народов – англосаксов – повлиять на братский народ. На что английский посланник толерантно, в стиле Киплинга ответил: “Ша! Бандерлоги!” И затем представил аргументы, которые (только не смейтесь) один в один повторяют аргументы России – 2014 при присоединении Крыма – как раз о необходимости воссоединения разъединенных народов под одним государственным флагом. Одним словом “Тартунаш” и все претензии – к британской эскадре в Балтийском море…Британского посланника тоже можно понять. Он умел считать и справедливо решил, что 13-тысячная националистическая эстонская армия, контролируя захваченную территорию, сможет нагадить русским гораздо сильнее, чем правительство независимой Латвии. Оно в то время контролировало только палубу парохода “Саратов”, на котором болталось по Балтике, как… независимость в проруби, и которому до нынешнего состояния могучего еврохосписа было как до Луны на велосипеде.И Вы знаете, латышские национально озабоченные политики почему то сразу согласились. Согласились настолько, что – спроси сегодня любого из штатных оплёвывателей России – все немедленно подтвердят, что административные границы бывших империй – это такая мелочь, на которую не стоит обращать никакого внимания при справедливом и честном проведении новых национальных границ. Это, конечно же, никакого отношения не имеет к Крыму, потому что там “совершенно другая ситуация”. Почему? Да по кочану!…Можно было бы на этом закончить, но есть в истории Прибалтики еще один, и очень яркий пример, мимо которого, в свете последних громких заявлений госпожи заслуженной коммунистки Дали, пройти абсолютно невозможно. А поэтому – еще одна карта – на этот раз – польская:И на этой польской карте, вы не поверите – да-да-да, “Вильнюс-наш”, причем, обратите внимание, братья-литовцы, требуя немедленно и бесповоротно отдать Крым Украине, почему-то никак не горят желанием – чисто для примера – вернуть братьям-полякам польское Вильно и немаленькую такую территорию – считай – половину современной Литвы. Хотя это было бы логично сразу по двум причинам:1) И как демонстрация своих чистых помыслов в отношении России и Крыма2) И как демонстрация своей антисталинской позиции (ну разве можно одновременно хаять Иосифа Виссарионовича и пользоваться его подарками?)А там ведь еще есть и “Львов-наш” и еще многое – многое другое, что почему-то никак не замечают как братья-самостийники, так и братья-европейцы, слившись в евроэкстазе от желания нагадить России и русским…

Источник: nashaplaneta.su