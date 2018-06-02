На Красной площади о новой книге, Медведеве и будущем

В последнее время погода нас не балует. Весьма холодно было 19 мая, когда я в центре Петербурга общался с читателями и единомышленниками.

Невероятно теплый май в Москве закончился ровно 31 числа, когда в 11 утра на Красной площади было намечено общение с москвичами. Именно в этот день температура упала с 22 до 12 градусов, и начался очень сильный порывистый ветер, который не преминул оставить свой след на записи звука.

В завершении всех этих бед и природных катаклизмов, не выдержала камера. Зато читатели не испугались погодных условий, холода и создали очень теплую атмосферу (хотелось бы дать небольшое пояснение по поводу столько странного времени встречи – будний день, Красная площадь, 11 утра). Дело в том, что из-за Чемпионата мира по футболу, сроки проведения Книжной ярмарки на Красной площади были изменены. «Поехало» все расписание – выбора времени для общения практически не оставалось.

00:00 – О новом издании книги «Хаос и революции — оружие доллара»

07:30 – Отношение к КОБ

15:30 – Зачем придумана «конспирология»

22:30 – О дискуссии с Константином Сёминым

27:20 – Кто в правительстве читает книги Николая Старикова

30:16 – Правительство Медведева и бензин

38:32 – Когда прекратились репрессии в отношении священников

45:19 – Как оценить правителя

48:34 – Автограф-сессия

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru