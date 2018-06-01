«Заробитчан» спасет Россия?

Источник: www.stoletie.ru

Европа ужесточает условия безвизового режима для украинцев.



Доведя за последние четыре года экономику своей страны до нищеты, украинцы, простимулированные европейским «безвизом», ринулись на работу за границу. Массовый наплыв нелегальных «заробитчан», как на Украине называют всех, кто трудится на благо иностранных государств, наложился на поток ближневосточных мигрантов, чем привел в испуг «старушку-Европу».

Правительство Литвы, например, на днях приняло решение установить квоты на некоторые профессии для зарубежных работников из-за роста числа украинских водителей и строителей. «Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила», – сказал про украинцев вице-канцлер Д. Матуленис.

Литва стала первой среди стран ЕС, намеревающихся ограничить количество трудовых мигрантов, прежде всего, украинских. Очевидно, что в Европе, отягощенной политико-экономическим кризисом, «брекситом», санкционным конфликтом со США, этот процесс Литвой не ограничится. Еще в конце марта замглавы польского МИД Б. Цихоцкий говорил, в частности, что украинские рабочие в 2017 г. перечислили из Польши сумму, равную 3–4% украинского валового внутреннего продукта (12 млрд злотых, в 2016 г. — 8 млрд). И, что более важно, подчеркнул: необходимо установить «рамки (для количества мигрантов), так как это ответственность обоих государств».

Евросоюз уже вводит ограничения для получения «безвиза» украинцами. Теперь им перед путешествием в Европу потребуется дополнительно оформлять специальное разрешение, за которое нужно будет заплатить 7 евро. Информацию проверят по базам Интерпола и ЕС. И если обойдется без замечаний, то только тогда «безвизовый» украинец получит разрешение на въезд в Шенгенскую зону.

Думается, это только начало ужесточения правил получения «безвиза» украинцами. В общем, получается тот же самый «виз», который был ранее, точнее, та «морковка», ради овладения которой совершалась «революция достоинства» в 2014 г. Министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Б.Кемпа ещё в феврале заявляла, что в Польше находятся около 2 млн граждан Украины (официально!). Между тем в страну возвращаются польские трудовые мигранты, вытесняемые «брекситом» из Британии. Так что процесс «деукраинизации» европейского рынка труда, как говорится, пошел.

Попутно отметим, что в 2017 г. сумма денежных переводов на Украину из-за границы от трудовых мигрантов составила около 9,3 млрд долл. «Частные трансферты являются важным источником иностранной валюты для Украины», – говорили в НБУ. По словам представителя Нацбанка, эти объемы гораздо выше, чем объемы прямых иностранных инвестиций.

Вполне понятно, что в таких условиях государство заинтересовано в том, чтобы как можно больше украинцев трудилось за границей.

И в целом проблема миграции приобрела на Украине такие масштабы, что в инфляционном отчете за январь Национальный банк решил посвятить этой теме целый раздел. Вывод, который делают в НБУ, сводится к тому, что основным двигателем трудовых миграционных процессов является возможность получить за границей заработную плату в 2-3 раза больше, чем на Украине.

В то же время, по мнению европейских экспертов, на Украине из-за массовой трудовой эмиграции заканчивается свободная рабочая сила. При этом первый заместитель министра социальной политики Украины О. Крентовская считает, что число украинских трудовых мигрантов будет только расти. По её словам, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины вырос в Польше, Словакии, Литве и Хорватии.

При этом из поля её зрения почему-то (?) выпала Россия – едва ли не основная «кормушка» для Украины. Так, за 2017 г. Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн выездов украинцев в Польшу, 4,3 млн — в Россию, 3,1 млн — в Венгрию. В 2016 г. МИД Украины оценивал количество соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, в 4 млн человек. Эта цифра не изменилась, более того, сегодня к ней нужно приплюсовать незаконно пребывающих в России украинских «гастарбайтеров» в количестве не менее 2 млн чел.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, в 2017 г. большинство из прибывших в Россию мигрантов — украинцы. Причина их массовой миграции лежит, что называется, на поверхности: разрушенная экономика и как следствие – резкое падение жизненного уровня. О чем в Киеве и слышать не желают, наоборот, стараются заболтать эту тему, как и многие другие, неудобные властям.

Взять, скажем, насквозь проамериканскую газету «Зеркало недели», которая в статье «Почему украинцы покидают страну» (авторы Ю. Мостовая, главный редактор, и С. Рахманин, первый заместитель главного редактора) делает сногсшибательный вывод: «Корень многих наших проблем, понуждающих украинцев к отъезду, не просто в пассивности подавляющего большинства, а в отсутствии навыков объединения для достижения общих созидательных целей. Почти 90% населения не видит необходимости в гражданской активности или даже не понимает, о чем идет речь». Подобных «перлов» в публикации немало. Вот ещё один: «С начала российской военной агрессии прошло без малого четыре года, но большинство опрошенных считают нормой заробитчанство наших граждан на территории страны-агрессора». И далее: «…оправдывающих гастарбайтерство «в тылу противника», суммарно — 63,1%. Пожалуй, самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса».

Судя по всему, коллеги лукавят: цифра вполне прогнозируемая. В апреле с.г. министр иностранных дел Украины П. Климкин заявил, что каждый двенадцатый украинец сейчас живет в России. «Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России», — сказал он на встрече с активом украинской общины в Торонто и добавил, что среди украинцев есть «много тех, кто не любит и Путина, и Россию, но считают, что не имеют другого выбора». Однако следует подчеркнуть другое: в результате несложных подсчетов получается, что население Украины составляет примерно 36 млн чел., и это совпадает с оценками независимых экспертов, категорически не согласных с официальной украинской версией о более чем 40 млн населения. Согласиться с этими данными, значит, признать, что страна вплотную подошла к демографической катастрофе.

Уместно напомнить, что на момент обретения «независимости» на Украине насчитывалось около 52 млн чел. К концу правления президента Леонида Кучмы в стране оставалось 48 млн, за следующие 14 лет количество украинских граждан уменьшилось ещё на 12 млн чел.

По большому счету, это — исторический приговор всей украинской «независимости». И, по здравому разумению, надо бы набраться мужества, вернуться в исходную точку и начать весь «нэзалэжный» путь с начала. Но, как пишет «Financial Times» (Великобритания), прозападный президент Украины П. Порошенко призвал ЕС присоединиться к его стране и синхронно ответить санкциями против Москвы, именно такими же всеохватывающими мерами, как это сделали США против российских «олигархов» и официальных лиц.

Практически Порошенко призвал Европу к тому, чтобы объединенными усилиями разрушать экономику России, на которую в условиях украинской безработицы молиться должен. И вдобавок ещё попытался припугнуть ЕС давней, в общем-то, страшилкой, но действенной, — о намерении Владимира Путина возродить Советский Союз. По его мнению, Россия «хочет дестабилизировать Украину», чтобы «отвоевать» ее. «Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее», — сказал он в интервью телеканалу CBS News. Хотя именно в советские времена, то есть в союзе с Россией, Украина (УССР) пережила свой «золотой век».

На момент распада СССР «нэзалэжная» была наиболее промышленно развитым осколком огромного государства, будущее казалось ей прекрасным, особенно после того, как «москалям» уже не надо было отдавать всю колбасу (и сало). Однако спустя 27 лет на месте многих украинских предприятий остались только руины, другие стремительно разоряются, и этот процесс особенно усилился после 2014 г. Как говорил в 2016 г. посол США на Украине Джеффри Пайетт, Вашингтон видит в Киеве лишь «аграрную сверхдержаву».

Сегодня бывший министр экономики Украины Виктор Суслов уверен, что Запад целенаправленно приводит в упадок ведущие украинские предприятия, доставшиеся ей после распада СССР.

А какое же богатство ей досталось? Напомню только некоторые цифры и факты из нашего общего прошлого.

Украина с 52 миллионами жителей в 1989 г. была достаточно близка по территории и численности населения к Франции. Но в расчете на душу населения она производила нефти (включая сжиженный газ) почти в два раза больше Франции, природного газа — в 10 раз, угля — в 12 раз (130 млн т. и первое место в Европе), стали — в 3 раза (56 млн. т., первое место в Европе), железной руды в 13 раз, тракторов — почти в шесть раз (106 тыс.), хлопчатобумажных тканей — в два раза (558 млн кв. м.), сахарной свеклы — более чем в два раза, картофеля — в 3,5 раза, сахара (4,5 млн т. в год, первое место в Европе), рыбы и других морепродуктов — в 1,5 раза.

Еще в 1990 г. в УССР выращивалось 20,1 млн голов свиней, 26,7 млн голов крупного рогатого скота, 251 млн голов птицы. Производилось 156 тыс. легковых автомобилей и 30 тыс. грузовых, выпускалось 196 млн пар обуви, выплавлялось 47 млн т. чугуна. Грузооборот железных дорог составлял 523 млн. т/км, пассажирскими авиаперевозками пользовались 16 млн. пассажиров. В год гражданам сдавалось 17,4 млн кв. м. жилья.

Авиазаводы Украинской ССР ежегодно выпускали около 250 самолетов, знаменитое ПО «Южное» производило мощнейшие в мире ракеты. Судостроение позволяло изготавливать не только сейнеры и сухогрузы, но и крейсеры и авианосцы. Крупнейшее в мире Черноморское пароходство (ЧМП) на 1991 г. владело 234 грузовыми, пассажирскими и иными судами общим дедвейтом в 4167 тысяч тонн. ЧМП закончило 1991 г. с прибылью в 270 млн руб. и валютной выручкой в 788 млн долл. И кому же это украинское изобилие так мешало, что его методично свели почти к нулю?

Кроме того, УССР производила 100% роторных экскаваторов, кукурузо- и свеклоуборочных комбайнов, выпускавшихся в Советском Союзе, 95,4% угольных очистительных комбайнов, 40,5% доменного и сталеплавильного оборудования, около 47% силовых трансформаторов, 33,8% прокатного оборудования, 24% крупных электрических машин. В 1984 г. на республику приходилось 61,9% производства сахара из сахарной свеклы в общесоюзном производстве, 32,8% растительного масла, 25,3% животного масла, 21,9% мяса, 25% консервов, 22,1% пива, 21,3% кондитерских изделий, 19,2% цельномолочной продукции, 15,8% виноградного вина, 46,6% добычи соли.

Согласитесь, изучать сегодня эти статданные не столько любопытно, сколько обидно. За 27 лет независимости Украина скатилась из XXI века к началу прошлого века с немым кино…

По экономическому развитию она не намного опережает такие государства, как Габон, Ботсвана, Намибия или Алжир, Тунис и Египет. По индексу социального развития и развития человеческого потенциала Украина занимает примерно то же место.

Основной показатель падения — это сокращение ВВП на 35%. Согласно данным Всемирного банка, такого не было ни в одной другой стране. Среди государств, которые обнародовали свои показатели, похожих примеров в 1991 — 2015 гг. было всего пять: следующие за Украиной места занимают Молдавия (-29%), Грузия (-14%), Зимбабве (-2,3%) и Южно-Африканская Республика (- 0,94%). Если учесть динамику развития, то можно констатировать, что в тот же самый период украинская экономика пережила в три раза более сильный спад, чем экономика среднестатистического африканского государства.

Даже министр соцполитики Украины А. Рева признал, что его страна является неразвитой. Она просто вынуждена выталкивать своих граждан на работу за границей, иначе в «нэзалэжный» начнется голодомор. Но, как ни странно, Киев готовит меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России.

В связи со сказанным выше как данность надо воспринимать тот факт, что в 9 из 11 стран бывшего СССР большинство жителей старше 35 лет считают, что жизнь в Союзе была лучше, чем после его развала (по данным опроса Sputnik в 2016 г.). На Украине согласились с этим утверждением 60% опрошенных. Но респонденты из числа тех, кто не помнит жизни в Советском Союзе (возрастная группа от 18 до 24 лет), считают, что жить стало лучше после распада СССР. Им просто сравнить не с чем…

Вряд ли это понравится в Киеве, но скажу, что распад СССР в итоге выявил лидерство России и русского народа. Оказалось, что без нас – никуда. Более того, время показало, что Россия может прожить без Украины.

Теперь попробуйте и вы прожить без нас! Но если захотите, как в советские времена, жить хорошо, то давайте для начала опять попробуем жить дружно, но, заметьте, уже на наших условиях. И тогда позорное клеймо «заробитчанин» или «гастарбайтер» с украинцев само собой спадет.

А в Брюсселе Украину называют «больной член европейской семьи» и готовят дальнейшие меры по ограничению числа нелегальных «гастарбайтеров» из Украины (об ограничении африканских и речи нет!). И вот тогда перед Киевом встанет острейший вопрос: куда же бедным «заробитчанам» податься?

Заметим, что положение дел в «европейской» Литве ничуть не лучше, чем в «противостоящей российской агрессии» Украине: первая – аутсайдер в ЕС, вторая – самая бедная страна в Европе. Кстати, в Литве соцопросы тоже показывают ностальгию по советским временам и возрастающую симпатию к России. Так что последней надеждой для Украины, и, видимо, не только для нее, как всегда и бывало, останется Москва…

Автор: Валерий Мацевич