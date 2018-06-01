Взрывоопасная ситуация в Молдове: статус русского языка и территориальная целостность

29 мая Конституционный суд должен был рассмотреть запрос Либеральной партии о статусе русского языка в Молдове.

Однако этого не произошло — заседание внезапно перенесли почти на неделю, на 4 июня. Что случилось с уважаемыми судьями, славящимися быстротой своих решений, когда речь идет об отстранении президента от должности?

Как бы очевидно это ни звучало, но языковой вопрос — это не то же самое, что борьба с официальным главой государства. Нельзя просто так взять и лишить русский язык статуса языка межнационального общения. И на то есть пара весомых причин.

Во-первых, русский язык получил такой статус не по прихоти советских чиновников, а благодаря своей исторической роли — именно он издавна и по сей день помогает представителям различных национальностей, проживающих на территории Молдовы, понимать друг друга.

Недаром он, по словам самих же авторов запроса, «конкурирует с государственным языком».

Во-вторых, от статуса русского языка, как ни странно, значительно зависит территориальная целостность Молдовы.

Именно с конфликта вокруг русского языка началась война на Днестре. Именно за его статусом сейчас настороженно следит Гагаузия. Наконец, нынешний процесс приднестровского урегулирования также во многом зависит от положения русского языка в Молдове.

Одним словом, решать вопрос о статусе русского языка в Молдове — все равно, что перебирать бомбу. Одно неверное движение — и рванет по обоим берегам Днестра. А теперь поставьте себя на место уважаемых судей Конституционного суда. С одной стороны — опасная политическая авантюра, с другой — либералы, еврооптимисты, унионисты и прочая шумная публика, требующая в нее лезть.

Как же уважаемым судьям пройти между этими Сциллой и Харибдой и не погибнуть? А никак — просто не лезть между ними. И вершители судеб выбирают прокрастинацию, отложив рассмотрение языкового вопроса до 4 июня. Что, несомненно, в очередной раз свидетельствует об их житейской мудрости…

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Иван Дудогло, специально для «Русской Весны»