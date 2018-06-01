Времена и нравы

1. Петя во дворе запускает планер. Пролетев 50 метров, он попадает по затылку Васе. Вася от неожиданности падает на землю, испачкав новую куртку.

1978 год. Васин папа делает своему отпрыску замечание за невнимательность и неуклюжесть. Подбежавший Петя извиняется и говорит, что всё получилось случайно. Вася отряхивается. Все вместе смотрят планер.

Через 40 лет. Васин папа требует от Петиного папы компенсации понесённого материального ущерба, угрожая в противном случае заявить в полицию о факте нарушения Воздушного кодекса РФ, запрещающего полёты любых летальных аппаратом массой более 250 г. без регистрации и уведомления.

2. Лёша принес в школу ржавый винтовочный ствол, найденный летом во время похода с папой в местах, где проходили бои Великой Отечественной войны.

1978 год. Винтовка отправляется в школьный музей Боевой Славы. Лёшу и папу приглашают провести «классный час» о тех местах, по которым они путешествовали, и о происходивших там событиях. Совет Дружины и Комитет Комсомола обдумывают идею общешкольного похода по местам боёв.

Через 40 лет. Ствол изымается. Папа Лёши привлекается к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ за незаконное хранение оружия.

3. Мария Ивановна зовёт свой класс прийти вечером в школу помочь в уборке классной комнаты.

1978 год. Дети приходят, берут швабры, вёдра, тряпки, моют класс и ближайший участок коридора заодно, поливают цветы, оттирают грязь со стен. После чего идут к Ване пить чай, читать последний номер «Техники–Молодёжи» и смотреть новую модель самолёта.

Через 40 лет. Возмущённые родители идут к директору и жалуются на незаконность привлечения детей к уборке школы. Мария Ивановна, в лучшем случае, получает предупреждение.

4. Декабрь. Выпадает снег. На большой перемене дети выбегают в школьный двор и играют в снежки. Несколько раз попадают по окнам, но стекла целы.

1978 год. Завуч открывает окно учительской и предупреждает двор о том, что «ещё одно попадание – и все получают замечания в дневник!» Дети разворачиваются и кидаются в другом направлении. После перемены мокрые и довольные возвращаются в класс, опоздавшие получают замечания. Жизнь продолжается.

Через 40 лет. Охранник запирает входную дверь на ключ, никого не выпуская. Дети сидят на скамейках, уткнувшись в гаджеты. Безопасность и порядок гарантированы.

5. Паша на уроке физкультуры, прыгая через «козла», неудачно приземляется и растягивает связки голеностопа.

1978 год. Товарищи помогают Паше дойти до кабинета школьного врача, который оказывает первую помощь. Техническая ошибка Паши при выполнении упражнения разбирается учителем вместе с классом. Спустя месяц Паша снова гоняет во дворе в футбол и прыгает через «козла», уже не повторяя ошибок.

Через 40 лет. Паша в одиночку доковыливает до дома – ибо школьный врач давно заменен «психологом». Родители пишут заявление в суд на учителя физкультуры. Адвокат советует родителям Паши найти знакомого врача и взять «задним числом» справку о наличии у ребёнка полного перечня хронических заболеваний. Суд присуждает денежную компенсацию. Учителя увольняют. «От греха подальше» прыжки и акробатика из программы физкультуры изымаются. Демократические блоггеры поднимают кампанию за полную отмену школьной физкультуры.

6. В предыдущем примере меняем имя мальчика, физкультуру на труд, «козла» на стамеску а растянутый голеностоп на порезанный палец. Годы можно оставить без изменения.

7. Серёжа, возвращаясь домой после тренировки по боксу в детско–юношеской спортивной школе, во дворе видит, как шестиклассник Андрей прижал к стене второклассника и «трясет его на мелочь». Серёжа доходчиво объясняет Андрею, что тот не прав. Андрей вынужден согласиться.

1978 год. Драка разбирается в школе. Андрея предупреждают, что следующий подобный инцидент закончится для него постановкой на учёт в комнате милиции. Андреев папа вечером общается со своим отпрыском «за закрытыми дверями», после чего на следующий день Андрею почему–то не очень уютно сидеть за партой. Серёжу ставят в пример, как вступившегося за более слабого.

Через 40 лет. За синяк на теле Андрея родителям Серёжи угрожают иском в суд. Самого Серёжу предупреждают, что будь он совершеннолетний – пошел бы по статьям о причинении телесных повреждений и клевете, поскольку «действий Андрея никто из старших больше не видел и подтвердить не может». На следующий день Андрей с осознанием собственной непогрешимости выходит продолжать свой «промысел».

8. Женя, пробегая мимо уборщицы, споткнулся на мокрой тряпке, что привело к взаимной словесной перепалке.

1978 год. За оскорбление пожилой женщины Женю разбирают на «классном часе» в присутствии родителей и заставляют публично извиниться.

Через 40 лет. Родители не только отказываются применять какие–либо меры воздействия к Жене, но и заявляют, что ребёнку была причинена психологическая травма. А уборщица сама должна быть внимательнее.

9. В классе расшатались несколько парт

1978 год. На родительском собрании папы Васи, Пети и Саши вызываются сами починить их в ближайшую субботу. Несколько часов работы – и все довольны.

Через 40 лет. Классный руководитель объявляет о необходимости всем «скинуться» для ремонта. Родители тех детей, у которых парты в порядке, платить отказываются, считая, что «они не обязаны помогать чужим детям». Родители оставшихся детей платить также отказываются, считая, что «либо вкладываемся все – либо не вкладывается никто». После собрания, закончившегося хорошей перебранкой, папа Марика говорит, что школа занимается вымогательством средств и предлагает написать заявление в прокуратуру.

10. Игорь соединил воедино медную трубку, железный гвоздь, авиамодельную резинку и что–то воспламеняющееся. Испытания проводит во дворе за гаражами.

1978 год. Стая голубей в ужасе разлетается по крышам, бабки на скамейке хватаются за валидол. Дворник дядя Федя — за метлу. Игорю коллективно объясняют, что он всех напугал, и что подвергал опасности и себя, и окружающих.

Через 40 лет. Во дворе орут автосигнализации. Сбежавшиеся автовладельцы вызывают полицию. От статьи за изготовление взрывчатых веществ Игоря спасает только несовершеннолетие. На сайт, где Игорь прочитал древний рецепт «пугача», подается заявление в Роспотребнадзор.

Насколько эти аналогии близки к реальности?