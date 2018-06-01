Власть и доллар: что тяжелее?

А кто эти люди? Как можно узнать их положение в стране, место работы, доход. Как о них отзывается участковый? Вопросы не праздные. Значительная часть населения живет в нищете – откуда же 80% считают себя счастливыми?

На то и существует институт, чтобы выдавать нужные власти результаты и сбивать с толку нищий и униженный народ. После такой публикации люди действительно думают, что народу жить лучше не положено. Надо согласиться с тем, что имеем, и отвечать так, как надо… В противном случае можно и загреметь.

Федорову никто из чиновников вопросов не задает. Ответы их устраивают, а проверить простым смертным возможности нет. Вот так и живем: зад голый, но мы счастливы.

21 мая полтора часа простоял на ногах у кабинета по забору крови. На двери табличка, указывающая, что прием осуществляется с 8 часов. Многие пришли к семи, чтобы занять очередь. Некоторые уже не первый раз сдают кровь на анализы и говорят, что принимать будут с 9 часов. Таков порядок. Старая табличка осталась для проверяющих. Собралось человек 30. В основном пожилые люди. Однако приходит и молодежь, которую другие медики заводят без очереди.

Полтора часа толкаться у двери кабинета задача не простая. Разговорились с некоторыми. Большинство в дискуссию не вступают. Ведут себя как будто глухие. Те, кто не против поговорить, а их единицы, ссылаются на то, что надо терпеть ради того, что нет войны, и якобы эта заслуга долгожителя Кремля. Этой группе я попытался втолковать, что заслуги В. Путина нет никакой. Нет войны, потому что СССР создал ядерное оружие в достаточном количестве, чтобы уничтожить агрессора. Чиновники говорят на различных тусовках, что именно нынешний президент создал зонтик безопасности. При нем идет модернизация ядерного вооружения. Однако ничего совершенно нового создать пока этой власти не удалось.

Десять человек поняли, а 32 тысячи проживающих в Никольском районе не присутствовали на случайной политинформации и думают, что их защищает именно наш президент.

Надо совершенно четко осознать, что Россия существует только потому, что Советский Союз под руководством И. Сталина создал ядерное оружие. Оно модернизировалось и после Сталина и должно модернизироваться сейчас. Это единственное оружие, которое не дает международному жандарму развязать новую и последнюю глобальную войну. Трамп понял, что даже Северная Корея может успеть пульнуть парочку современных ядерных зарядов. Он понимает, что ядерная война разорвет Америку на неопределенное количество штатов, которым посчастливится остаться в целости. Такой Америки тогда больше не будет.

Большинство ожидало, что президент поменяет премьера. Однако Путин оставил Дмитрия Анатольевича, который знал заранее, что премьерское кресло останется за ним. Его труд президент облегчил, утвердил 10 замов. Дорогое у нас правительство. Кто миллионы получает, а рабочему хватит и 10–15 тысяч. Лишь бы дотянул до пенсии.

Грабеж страны продолжается. Например, задержан очередной чиновник – замминистра культуры Г. Пирумов за хищение 450 миллионов рублей. В домике атласные диваны на золоченых ножках, узорчатый паркет, бильярд, гобелены, живопись. Ящички с дорогими часами, с жемчугом, с золотом, пачки пятитысячных купюр. А кто из наших чиновников живет иначе? Видимо, Пирумов из другой колоды, поэтому попался для отчета.

Наконец, проясняются деньги полковника Захарченко. Оказывается, эти миллиарды являются общаком преступного сообщества. Кто же из преступного мира этого региона мог подумать, что полковник центрального аппарата МВД попадет в поле зрения ФСБ. Борец с коррупцией крышевал общак!

Кто же из политологов прогнозировал, что министром сельского хозяйства президент назначит сына Н. Патрушева – бывшего руководителя ФСБ! Новый министр с сельским хозяйством знаком только по блюдам в ресторане. Другими познаниями вряд ли он обладает. Сельское хозяйство пока производит фуражное зерно, которое разоряет производителей. Про твердое зерно совсем забыли. Поэтому и хлеб есть невозможно, он производится из зерна четвертого и на очереди пятого класса. Это то зерно, которое не каждая скотина ест.

Интересно, что думал президент, принимая решение назначить Д. Патрушева министром? Он не подумал о том, что народ может не согласиться и выйти на улицу? Наверное, был уверен, что народ будет молчать, что и происходит на самом деле. Клановая политика управления страной позволяет президенту и его друзьям занимать верхние этажи власти.

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Смотрите, что произошло в поселке Псебай Краснодарского края. 14 мая подростки, Соловьев сказал, что их было шестеро, убили сорокалетнюю Н. Дмитриеву – мать пятерых детей, изнасиловали, изуродовали тело, даже вытащили внутренние органы. Родственники малолетних преступников хотели замять варварство, и только когда вышло всё население поселка, материал был оформлен. Малолетние подонки и раньше преступали закон, но всё сходило с рук. Вторая Кущевка – и всё это в Краснодарском крае. Беспредел полнейший, но не видно, чтобы федеральная власть была озабочена.

Так живет вся страна, и в СМИ попадает только тогда, когда совершается чудовищное преступление. Но и в этом случае законных мер не принимается. Найдут козла отпущения и до следующего варварства.

Дарья Старикова в прошлом году на прямой линии пожаловалась президенту на недоступность медицины. Президент принял меры, и Дарью даже перевезли из города Апатиты в московскую клинику. Но умерла молодая женщина. И столичные центры не помогли. Лечение должно быть системным. Человек должен в любое время попасть к нужному врачу. У нас оптимизация и страховая медицина полностью разрушили настоящую медицину.

23 мая, обсуждая на телевидении данный случай с Шейниным, одна чиновница говорит, что уж в Москве есть все врачи и попасть в любое время можно. На что ей ответили, что да, врачи есть, но в большинстве надо ехать через всю столицу к нужному доктору.

Чиновники и народ живут совершенно в разных государствах и не стесняются об этом говорить. Медицинские чиновники теперь делают упор на диспансеризацию. Однако никто из них не бывает в клиниках, где очереди, как в войну за хлебом. Большинство поликлиник не имеет оборудования, которое бы позволило выявить нарушение в крови. При непрерывном потоке врач превращается в конвейерного робота. Никто у нас ни за что не отвечает. Чиновники сидят, реализуя свои практически пожизненные и неограниченные властные полномочия, и видят их не в том, чтобы приносить реальную пользу, а в администрировании и демонстрации собственной силы. Постояв в очереди на сдачу крови несколько месяцев назад, я зашел к начальнице клиники и спросил: почему клиника работает с 8 часов, а забор крови с девяти? Она спокойно говорит, что нам так выгоднее, не надо создавать вторую смену. И все осталось как есть. Жаловаться бесполезно, да и нервы трепать не хочется.

Интернет информирует народ о жизни некоторых чиновников. Часто фигурирует Роснефть. Топ-менеджеры вообще не ограничены премиальными. При этом компания Роснефть должна 5,5 триллиона долларов. Откуда долги, если нефть течет рекой за бугор и течет за доллары? Как президент может терпеть зарплату подчиненных, которая больше президентской, или здесь есть какая-то тайна?

На днях депутат фракции «Справедливая Россия» Нилов предложил урезать зарплату депутатам до средней по стране. В депутатском корпусе начались волнения. Депутат от КПРФ Арефьев тоже предложил парламенту изменить оплату. В частности, он сказал: «Мне стыдно получать миллионы, а 50% населения бедные, и что делать в таком случае?» На первый взгляд, это кажется пиаром отдельных депутатов. А на второй – они правы, но их никто не поддержит. В стране миллионы получают не только руководители банков и корпораций, но и большинство членов правительства.

СМИ информируют народ о том, что они занимаются бизнесом. Так это или не так, нам неизвестно. Однако контролирующие органы информацию не проверяют.

Так что доллар идет наравне с властью. Они между собой не конфликтуют и практически работают в одной золотой упряжке. Тому подтверждение – ответ президента на прямой линии. Он сказал примерно так: Россия великая страна. Честно говоря, не знаю, какая зарплата у Сечина. Не знаю, что главы крупных корпораций получают солидные деньги. Но мы должны сравнивать их зарплату не со средней по стране, а с тем, сколько зарабатывают их коллеги в аналогичных компаниях мира.

Ответ, мягко говоря, не соответствует статусу президента. Он всё знает. И то, что любой ответ из его уст будет последним.

Надо бы тогда сравнить зарплаты рабочих, бюджетников. Например, средняя зарплата в Германии – 4500 долларов, в Канаде – 3000 долларов, в России – 547 долларов. В России далеко не каждый получает такую зарплату. И почему надо сравнивать с зарубежными компаниями? Тогда давайте сделаем и другое сравнение. Бюджет армии США составляет 700 миллиардов долларов, а бюджет всей России – 250 миллиардов. На 2016 г. состояние 40 олигархов с первых строк журнала «Форбс» равно 273 миллиардам долларов. Больше, чем бюджет России. А долларовых миллиардеров в России гораздо больше. Есть и рублевые миллиардеры. Вот куда уходят деньги, заработанные нищим и униженным народом. Народ начинает понимать, что происходит в стране. Но таковых пока единицы.

Плохо то, что с президента никто и ни за что не спрашивает. Вот главная беда нашего народа. А спросить есть что и за что! Почему президент позволил вывозить из страны миллиарды долларов? Попробуйте вывести из Китая? Потому что там новое руководство пытается ради страны и народа совместить капиталистические принципы хозяйствования с социализмом. И пока это получается.

А у нас одни вопросы. Почему из года в год народ нищает, а ворье и олигархи, хотя они тоже действуют воровским путем, богатеют? Почему зарплата чиновников правительства не связывается никаким образом с работой его отрасли? Почему пенсии простым смертным начисляются по дурацкой формуле и не могут быть больше 18 500 рублей, а чиновникам просто 75% от оклада?

И таких вопросов масса. И спрашивать надо не на прямой линии, где он под защитой, а спрашивать на многомиллионных митингах. Где «Бессмертный полк»? За что погибли те, кого народ нес на портретах? Чтобы чиновник и ворье пользовались трудом нищего народа?..