Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июня 2018
- 01:46 Асад рассказал, как Россия помогла предотвратить масштабное нападение США на Сирию.
- 00:38 Пентагон прокомментировал возможность удара по силам США в Сирии.
- 31.05 23:49 Сирийские «бандеровцы» побросали схроны из-за прихода армии России (ФОТО).
Асад рассказал, как Россия помогла предотвратить масштабное нападение США на Сирию
Вашингтон склонялся к комплексному удару по множеству объектов в Сирии, но угрожающие заявления российских военных ограничили агрессию американцев. Об этом рассказал сирийский президент Башар Аль-Асад.
«Тогда русские открыто заявили, что они готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (у нас есть такие достоверные сведения) — они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры», — рассказал Асад во время интервью телеканалу Russia Today.
Напомним, военные силы США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по нескольким сирийским правительственным объектам, которые, по их утверждению, используются для производства запрещённого конвенциями химического вооружения.
При этом американские СМИ сообщили, что сирийцы получили предупреждение из Москвы и эвакуировали всё ценное оборудование, а также персонал ещё за несколько дней до удара сил авиации и флота НАТО.
Президент России Владимир Путин назвал эту атаку актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни жители города Дума так и не подтвердили факта химической атаки, ставшей поводом для ракетных ударов.
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Пентагон прокомментировал возможность удара по силам США в Сирии
Атака на силы США и их союзников в Сирии была бы «плохой идеей», заявил представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
Асад заявил в четверг в интервью телеканалу RT, что Сирийские демократические силы, которые преимущественно состоят из курдов и которых поддерживают США, остаются «единственной проблемой в стране». По его словам, Дамаск готов к переговорам с ними, но в случае провала сирийская армия готова применить силу для освобождения собственной территории. Асад при этом подчеркнул, что США должны покинуть территорию Сирии.
«Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции будет плохой идеей», — заявил Маккензи, комментируя слова Асада.
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Ранее между США и их союзниками в Сирии и проправительственными формированиями происходили вооруженные стычки, однако в целом сторонам удается избегать крупных столкновений. Силы СДС при поддержке США сейчас контролируют значительные территории на севере и востоке страны.
Асад в интервью RT также заявил, что в Сирии «мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США», но его удалось избежать «благодаря мудрости российского руководства».
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической группировки ИГИЛ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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Сирийские «бандеровцы» побросали схроны из-за прихода армии России (ФОТО)
После депортации нескольких тысяч исламистов из бывшей зоны деэскалации №2 армейцы обыскивают освобождённую от банд территорию на предмет взрывчатки, оружия и других запрещенных вещей. При зачистке бывшего Растанского котла на границе провинций Хама и Хомс российские и сирийские военные продолжают обнаруживать интересные находки.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
В районе городка Телиф в провинции Хама был обнаружен подземный схрон и позиции боевиков. На одном из укреплений террористы оставили надпись: «Мы вернемся в родной Телиф».
Днём ранее в этом же районе российские военные обнаружили подземную больницу боевиков и склады с медикаментами ООН.
Как сообщала «РВ», российские военные убедили боевиков добрым «словом и истребителем», вынудив их оставить укрепленные районы. Банды сдали армейцам десятки единиц бронетехники и тысячи единиц огнестрельного оружия, гранатометов, ПТРК и т.д. Многие сотни бывших членов НВФ перешли на сторону правительства САР.
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