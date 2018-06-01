Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 июня 2018

Вашингтон склонялся к комплексному удару по множеству объектов в Сирии, но угрожающие заявления российских военных ограничили агрессию американцев. Об этом рассказал сирийский президент Башар Аль-Асад.

«Тогда русские открыто заявили, что они готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (у нас есть такие достоверные сведения) — они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры», — рассказал Асад во время интервью телеканалу Russia Today.

Напомним, военные силы США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по нескольким сирийским правительственным объектам, которые, по их утверждению, используются для производства запрещённого конвенциями химического вооружения.

При этом американские СМИ сообщили, что сирийцы получили предупреждение из Москвы и эвакуировали всё ценное оборудование, а также персонал ещё за несколько дней до удара сил авиации и флота НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал эту атаку актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни жители города Дума так и не подтвердили факта химической атаки, ставшей поводом для ракетных ударов.

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