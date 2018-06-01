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Если уж мы начали настраиваться на большой рывок в развитии страны, надо знать: каково состояние российского общества? Какие проблемы ждут нас на пути объединения усилий разных социальных слоев населения?

Одно из важнейших препятствий на этом пути – так называемый социальный расизм. Явление новое и мало обсуждаемое. В самом отказе властных структур от серьёзного разговора по этой проблеме – есть некое недальновидное лукавство. Средства массовой информации все последние годы создают видимость успешного построения рыночного общества в России». Словно главное дело уже сделано: мы живём в условиях относительной стабильности и «социального мира». И нам осталось только поставить общие задачи по развитию производства и повышению уровня жизни.

На самом деле, состояние российского общества вызывает тревогу. Несколько лет назад в наших СМИ можно было встретить рассуждения о социальном расизме. Это были отдельные реплики в отдельных статьях. Но обеспеченным слоям населения подобный «дискурс» был ни к чему, а общественных деятелей, защищавших права обездоленных – в СМИ не очень жаловали.

В таких «благоприятных» для него условиях – социальный расизм только усиливался. В основе этого феномена – гордыня! Она охватывает всё существо человека, который оказался выше других по имущественному или общественному положению. Часто «успешный» гражданин, не защищённый от порчи ни верой, ни хорошим воспитанием, буквально перерождается, начинает ощущать себя членом элитного социального слоя. При этом, всех, кто не добился успеха- он уже воспринимает, как неполноценных, ущербных субъектов «второго сорта». Вред, который гордыня принесла человечеству, явно превышает ущерб от всех войн – за всю нашу мировую историю!

Самовнушение повышает самооценку индивида, но дорого обходится российскому обществу. Замыкаясь в образе жизни и своей системе духовных ценностей, создатели сомнительных «элит» – превращают страну в сборища не контактирующих друг с другом, а часто и непримиримых социальных групп. В этих условиях- невозможно решать судьбоносные задачи, требующие дружной работы большинства населения.

«Элита» максимально обособлена от общества и всех его государственных институтов влияния и контроля. Капитал, спрятанный под покровы банковской тайны, позволяет жить за высокими заборами, эксплуатируя природные и материальные ресурсы страны, но практически не вступая в социальный контакт с «остальным» населением России.

По данной проблеме есть научные работы социологов. Их книги изданы мизерным тиражом. Ждать какого-то общественного резонанса в данном случае не приходится. Хотя учёные-социологи давно обеспокоены тем, что: «слабость интегрирующего начала приводит к постоянной внутренней раздробленности российского общества.»(1)

Кто из «практиков» социального строительства задумывался над этим? У нас почти не осталось общих мест общения, где бы мы могли сблизить наши позиции по вопросам развития страны. Всё что существует: молодёжные клубы, творческие союзы-всё это в большинстве своём, «междусобойчики» для своих… Общих идей, которые реально поддерживало бы большинство, никто из властвующих структур на повестку дня не поставил! Скорее это должны быть не идеи, а конкретные действия по выравниванию доходов, по обеспечению людей работой и доступными услугами.

Если не считать эти вопросы жизненно важными, – социальный расизм может стать угрожающей социальной болезнью, которая десятилетиями таилась, как чумная палочка в глубине колодца. Сложились благоприятные условия – пригрело «рыночное» солнце, и возбудитель «чумы» проснулся. Болезнь напрочь уничтожила многие общие понятия об этике и нравственных правилах жизни в нашем обществе. В этом можно еще раз убедиться, прочитав коллективную монографию учёных из Санкт-Петербурга под названием «Новый быт в современной России» (2), где опубликованы результаты социологических исследований.

Ученые выяснили: горожане специально меняют квартиры, а то и место работы, чтобы покинуть «проблемные», то есть бедные уголки мегаполиса и поселиться среди «своих» по достатку и образу жизни. Здесь «свои» понятия о том, что хорошо и что плохо, свой масштаб цен на товары и услуги, свои понятия о моде и престижности.

При опросе – одна представительница среднего класса, возможно, внучка питерского большевика – рассказала о своём посещении какого-то захудалого городка недалеко от Питера:

«Наткнулись на отель за городом. А там все убогие, туда вообще только автобусы ходят. Пенсионеры, инвалиды и мы тут приехали. Нас уже заранее ненавидели. Видят, машина дорогая. На неё что-то кинули сверху.»(2)

Мило, не правда ли? Столько лет наши «демократы» с их заокеанскими хозяевами старались превратить нас в жителей «цивилизованной» страны? Во имя чего –столько народу погублено? Чтобы в массовом количестве появились- вот такие молодые мещанские чудовища с изуверским примитивом в мыслях?

Учёные из Санкт-Петербурга делают неутешительный вывод: «Российские «средние» переключают своё внимание на деятельность по комфортизации быта и развлечений». (3)

И никакого сострадания к тем, кто остался за пределами их искусственного «Эльдорадо»! В книге «Горожанин» обсуждается запрос молодёжи на общественные пространства, в которых можно просто проводить время (тусить), не проявляя ни деловой, ни потребительской активности, запрос на демократические городские кафе, и строительство велодорожек. (4)

Новые хипстеры* требуют для себя – «своего» жизненного пространства. Их не смущает не холодный климат, ни обилие плохо одетых, неустроенных людей. Они готовы быть патриотами, поддерживать внешнюю политику государства, но…без изменения своего образа жизни, уровня доходов и свободы от социальных обязательств внутри своей страны. (Все вопросы – к муниципалитетам)

Писатель Пётр Вайль – в одной и путевых заметок о Флоренции, писал, что в этом городе мирового купечества с начала шестнадцатого существовала городская комиссия, которая контролировала уровень цен на жизненно важные продукты и товары, и пресекала всякое их повышение. Возможно, этот общественный контроль и позволил процветать рыночному обществу в Италии более четырёх сот лет, вплоть до настоящего времени. И в других странах- рыночная система хозяйства укрепилась только потому, что там думали о самочувствии большинства. В России – мы видим абсолютную неготовность нашей «рыночной» элиты –управлять основательно, взвешенно, привлекая на свою сторону наиболее пострадавшие от рыночных реформ –слои населения.

Только у западных учёных – мне приходилось читать мнение о том, что с помощью повышения цен – целые слои общества ОТСЕКАЮТСЯ правящим меньшинством от потребления огромного количества материальных благ и пользования многими сферами услуг – сегмент за сегментом, сфера за сферой! Год за годом! Рост цен из количества – переходит в качество! И вчерашний «середняк» – с ужасом обнаруживает, что он уже не может нормально лечится и учиться, строиться, и растить детей, отдыхать, и одеваться.

Похоже на то, что и у нас, в России тоже запущен механизм вынужденной «убыли» среднего класса. Отсюда – повышенный градус нервозности тех, кто еще «на плаву». Любое снижение уровня жизни воспринимается как катастрофа! Поэтому бизнес, включая всю сферу услуг, банковскую деятельность, многие виды малого и среднего бизнеса – во что бы то ни стало, стремится работать только на определённый круг потребителей высокой платёжеспособности.

Держаться на этом определённом уровне и качестве потребления – вот задача задач – всегда и везде! Её решению подчинены все усилия чиновников и бизнесменов... депутатов и работников здравоохранения. Без всякого соглашения и законодательного решения – здесь все действуют, как одна команда. Никто специально не договаривается какой автомобиль брать, на какой курорт ездить, но все, словно по бесовскому наваждению, «штурмуют» одни и те же «высоты» в мире всеобщего потребления благ!

В этой массовой бесовской рыночной «команде» можно удержаться только в одном случае: если действуешь по её негласным «понятиям», невольно подчиняясь системе «откатов» и взяток всех видов. Ради личной выгоды – хозяева бизнеса экономят на всём. Всё это «рыночное» развитие – глубоко безнравственно и бесчеловечно! В ущерб безопасности, с риском для жизни людей по всей стране идёт активная «переделёжка» денежных потоков.

Я часто смотрю в Ютубе одно и тоже видео, как на берегу Средиземного моря кружатся в танце сотни счастливых израильтян. Может, эту картинку постоянно смотрят и наши либералы, придумавшие сказку о возможности такого же благополучного общества в России. Увы!

Нам так танцевать еще некогда. Не до того! В России, хочешь-не хочешь, а каждый настоящий гражданин просто обязан быть активно-созидательной «частью общества!» Нам надо собираться вместе – строить, создавать, чтобы выжить!

Примечания:

1) А.Н. Сухов. «Реальная социальная психология», М.2004 г.Стр.84

2) Новый быт в современной России. Коллективная монография. С.Петербург.2009

3) Там же

4) «Горожанин» М.Strelka press 2017 г.

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* Хипстеры – современный словарь английского языка трактует слово «хипстер» так: человек, следующий последним модным тенденциям. Хипстерами называют представителей обеспеченной молодёжи, интересующейся зарубежной культурой и искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, современной литературой и т. п.

Источник: zen.yandex.ru